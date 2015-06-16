До и После: Как старый дом стал современным коттеджем

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переделки дома в рамках нашей традиционной рубрики
До и После мы отправились в немецкую провинцию, где дизайнеры из студии Pantanella совместно с группой архитекторов трудились над превращением постройки 1898 года в современный коттедж.
Судя по всему, с момента возведения представленный на фото дом неоднократно подвергался ремонту. Облицовка его фасадов, равно как и черепичная крыша не выглядят обветшалыми и требующими немедленной замены. Претензии у новых хозяев возникли к стилю – у этой типовой постройки напрочь отсутствовало
свое лицо. Таких практичных, но ничем непримечательных домиков в Западной Европе великое множество. Удалось ли архитекторам изменить дизайн фасадов таким образом, чтобы здание выделялось на фоне других домов?
После реконструкции дом действительно преобразился! Архитекторам удалось расширить жилую площадь постройки за счет возведения двух дополнительных пристроек по обе стороны дома. Таким образом, достаточно скромные для частного дома 89 м² превратились в уже вполне солидные 165 м² .
Одна из пристроек представляет собой небольшую веранду, особый шик которой придают стеклянный фасад балкона и необычный козырек, повторяющий форму и размер верхней ступени. Здесь новые владельцы дома смогут вкусно покушать под открытым небом, а в случае непогоды – быстро сбежать вовнутрь и любоваться окружающей природой из панорамных окон.
Как видим, здесь уже все подготовлено для вкусного семейного обеда под крышей. Широкой обеденный стол и ультрасовременный фальш-камин. Композицию безупречно стильного холла довершают элегантный стул с плетеной спинкой и небольшие статуэтки на ступеньках лестницы.
Обстановка в гостиной свидетельствует о том, что хозяева этого дома любят проводить время вместе. Широкий диван, состоящий из нескольких модулей, наряду с большим плоским телевизором, являются чуть ли не единственными предметами интерьера в этой комнате. Из окон размером практически на всю стену открывается потрясающий вид на окружающие дом зеленые деревья, сквозь ветви которых в просторную гостиную проникают жизнерадостные лучи света.
На чердаке дома находится крошечная комната, которую дизайнеры отдали в распоряжение маленьких жителей дома. Это треугольное пространство без окон фантазия детей без труда превратит в вымышленный пикник в лесу или каюту космического корабля.
Комната девочки-подростка, как и все другие комнаты этого дома, излучает свет и тепло. Множество разноцветных предметов декора на фоне белой мебели смотрятся эффектно и ненавязчиво. Единственное, с чем мы, пожалуй, не можем согласиться, так это с решением дизайнеров сохранить деревянные потолочные балки в нетронутом виде. Грубое, неотесанное дерево не слишком хорошо сочетается с романтичной обстановкой комнаты юной леди.
Внутренний дворик не изобилует предметами мебели. Его главным украшением служат декоративные деревья и цветочные кусты, высаженные в больших глиняных горшках, а также прочные каменные стены, охраняющие покой жителей современного коттеджа, история которого длится больше века.