До и После: Как старый дом стал современным коттеджем

После реконструкции дом действительно преобразился! Архитекторам удалось расширить жилую площадь постройки за счет возведения двух дополнительных пристроек по обе стороны дома. Таким образом, достаточно скромные для частного дома 89 м² превратились в уже вполне солидные 165 м² .

Одна из пристроек представляет собой небольшую веранду, особый шик которой придают стеклянный фасад балкона и необычный козырек, повторяющий форму и размер верхней ступени. Здесь новые владельцы дома смогут вкусно покушать под открытым небом, а в случае непогоды – быстро сбежать вовнутрь и любоваться окружающей природой из панорамных окон.