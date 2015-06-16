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До и После: Как старый дом стал современным коттеджем

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella Дома в эклектичном стиле
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Чтобы посмотреть на результаты переделки дома в рамках нашей традиционной рубрики До и После мы отправились в немецкую провинцию, где дизайнеры из студии Pantanella совместно с группой архитекторов трудились над превращением постройки 1898 года в современный коттедж.

До: Домик в немецкой деревушке

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

Судя по всему, с момента возведения представленный на фото дом неоднократно подвергался ремонту. Облицовка его фасадов, равно как и черепичная крыша не выглядят обветшалыми и требующими немедленной замены. Претензии у новых хозяев возникли к стилю – у этой типовой постройки напрочь отсутствовало свое лицо. Таких практичных, но ничем непримечательных домиков в Западной Европе великое множество. Удалось ли архитекторам изменить дизайн фасадов таким образом, чтобы здание выделялось на фоне других домов?

После: Современный коттедж

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella Дома в эклектичном стиле
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

После реконструкции дом действительно преобразился! Архитекторам удалось расширить жилую площадь постройки за счет возведения двух дополнительных пристроек по обе стороны дома. Таким образом, достаточно скромные для частного дома 89 м² превратились в уже вполне солидные 165 м² . 

Одна из пристроек представляет собой небольшую веранду, особый шик которой придают стеклянный фасад балкона и необычный козырек, повторяющий форму и размер верхней ступени. Здесь новые владельцы дома смогут вкусно покушать под открытым небом, а в случае непогоды – быстро сбежать вовнутрь и любоваться окружающей природой из панорамных окон.

По ту сторону веранды

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

Как видим, здесь уже все подготовлено для вкусного семейного обеда под крышей. Широкой обеденный стол и ультрасовременный фальш-камин. Композицию безупречно стильного холла довершают элегантный стул с плетеной спинкой и небольшие статуэтки на ступеньках лестницы.

Интерьер гостиной

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella Гостиная в стиле модерн
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

Обстановка в гостиной свидетельствует о том, что хозяева этого дома любят проводить время вместе. Широкий диван, состоящий из нескольких модулей, наряду с большим плоским телевизором, являются чуть ли не единственными предметами интерьера в этой комнате. Из окон размером практически на всю стену открывается потрясающий вид на окружающие дом зеленые деревья, сквозь ветви которых в просторную гостиную проникают жизнерадостные лучи света.

Гостевая спальня для детей

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella Детские комната в эклектичном стиле
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

На чердаке дома находится крошечная комната, которую дизайнеры отдали в распоряжение маленьких жителей дома. Это треугольное пространство без окон фантазия детей без труда превратит в вымышленный пикник в лесу или каюту космического корабля.

Противоречивое решение

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella Детские комната в эклектичном стиле
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

Комната девочки-подростка, как и все другие комнаты этого дома, излучает свет и тепло. Множество разноцветных предметов декора на фоне белой мебели смотрятся эффектно и ненавязчиво. Единственное, с чем мы, пожалуй, не можем согласиться, так это с решением дизайнеров сохранить деревянные потолочные балки в нетронутом виде. Грубое, неотесанное дерево не слишком хорошо сочетается с романтичной обстановкой комнаты юной леди.

Дворик мечты

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella Балконы и веранды в эклектичном стиле
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

Внутренний дворик не изобилует предметами мебели. Его главным украшением служат декоративные деревья и цветочные кусты, высаженные в больших глиняных горшках, а также прочные каменные стены, охраняющие покой жителей современного коттеджа, история которого длится больше века.

Мебель из палетт: на модной волне

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