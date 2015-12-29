Как украсить идеальную комнату для мальчика

Декор и отделка комнаты оказывают огромное значение на самочувствие и настроение тех, кто в ней обитает. Вот почему так важно продумать каждую деталь в интерьере, взвесить все
за и
против отдельного предмета до момента его покупки.
Если речь идет об оформлении детской комнаты, то данная задача многократно усложняется. Ведь заботливые родители должны не только найти оптимальные по цене и качеству материалы для отделки и декорирования, но и убедиться в их безопасности и экологичности.
Существуют общие рекомендации по оформлению детских, а также отдельные нюансы этого процесса в зависимости от пола ребенка. В данной статье мы поговорим о том, как украсить идеальную комнату для мальчиков.
В этом вопросе важно учитывать вкусовые предпочтения ваших детей и видоизменять обстановку помещения соответственно их возрасту. Постарайтесь уйти от однотипных и шаблонных решений, доверившись своему чаду и подчеркнув его индивидуальные особенности.
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ
Чтобы не прогадать с дизайном комнаты для мальчика, рекомендуем найти такую тематику ее оформления, которая бы оставалась всегда актуальной.
На фото представлен отличный пример – комната в морском стиле. Благодаря стильным аксессуарам в интерьере, можно моментально окунуться в атмосферу увлекательных рассказов и приключений. Обратите внимание на оригинальную мачту с парусами, спасательный круг на стене и подвесную лестницу – все вокруг напрочь пропитано морской тематикой. Центральным элементом детской комнаты выступает необычная кровать, выполненная в виде лодки. Будьте уверены, что ребенок на подобном ложе будет видеть только приятные и спокойные сны.
Комод и стеллажи можно украсить тематическими детскими поделками – моделями кораблей и парусников.
Кроме морской, к вечным темам оформления детских интерьеров относятся такие: космос, животный мир, природные мотивы, спорт и автомобили. Прислушайтесь к мнению своего ребенка – и создайте для него уникальную комнату с неповторимым дизайном.
Цветовая палитра в детской комнате – это важный аспект, который оказывает непосредственное влияние на самочувствие, настроение и поведение ребенка.
Старайтесь избегать слишком ярких и агрессивных тонов, ведь они могут провоцировать усталость и раздражительность. Также не рекомендовано использовать в детской нагромождение различных, особенно контрастных между собой, оттенков, ведь такой подход способен рассеивать внимание ребенка и неблагоприятно влиять на его зрение.
Дизайнеры предпочитают подбирать спокойные и монотонные цвета, которые станут хорошим фоном для всевозможных декоративных аксессуаров в комнате и не утомят глаза. К таким относятся все оттенки синего и голубого, бежевая гамма, светло зеленый и желтый цвет. Белоснежные стены могут быстро надоесть вашему мальчику и показаться для него скучными.
Залог спокойного и здорового сна - удобная кровать. Но для детей имеет значение исключительно ее дизайн, поэтому задача заботливых родителей – подобрать модель, которая бы сочетала в себе красоту и практичность.
В идеале кровать для детской комнаты должна быть частью стилистической задумки и дополнять тематику, выбранную за основу при оформлении интерьера. На фото продемонстрирован удачный пример названного подхода. Детская кровать в виде спортивного автомобиля не только сочетается с цветовым решением комнаты, но и полностью соответсвует остальным аксессуарам. Это помогает сделать дизайн гармоничным и целостным.
Особое внимание при выборе кровати для ребенка стоит уделить качеству матраса. Лучше, если в составе последнего будут натуральные и гипоаллергенные материалы. Жесткость матраса должна соответствовать возрасту ребенка и особенностям детского организма. Это позволит снизить нагрузку на суставы во время сна, держать позвоночник в правильном положении и обеспечит полноценный отдых вашего ребенка.
Научно доказано, что именно в детстве закладывается тот фундамент необходимых навыков и знаний, которые в будущем делают ребенка успешной и образованной личностью. Вот почему в комнате для мальчика стоит оборудовать пространство для различных игр и подвижных упражнений.
Создайте удобное место для тихих занятий за столом, а также площадку для активных действий с любимыми игрушками. Конструкция, которую вы видите на полу, позволит развить у ребенка чувство равновесия и научит его балансировать.
Чтобы поддерживать в детской порядок, приучайте своего малыша с юных лет убирать игрушки в специальные секции для их хранения. Подумайте, как этот процесс можно превратить в своеобразную игру, чтобы он охотнее выполнял подобные задания.
Не стоит утомлять мальчика чрезмерным количеством развивающих занятий и обилием игрушек – это может обернутся его баловством и завышенными требованиями. Лучше изучите ассортимент детских товаров и покупайте только самые необходимые и интересные.
С возрастом детские потребности значительно видоизменяются. И если ваш мальчик становится школьником – самое время позаботиться о том, как обустроить пространство для учебы.
Прежде всего, оцените планировку и освещение детской комнаты, чтобы найти оптимальное место для занятий. Письменный стол лучше располагать у окна, чтобы в дневное время использовать естественное освещение.
Модель стула и столика должна соответствовать росту вашего ребенка, его вкусовым предпочтениям, а также стилистике комнаты. Не стоит гнаться за новомодными и дорогостоящими решениями – старайтесь подобрать традиционную мебель из натуральных материалов.
Для удобства можно превратить часть стены в грифельную доску, на которой можно записывать различные мысли, идеи и просто рисовать мелом. Такая поверхность не только понравится ребенку, но и станет стильным декором комнаты.
Сложно представить комнату для мальчика без традиционных для нее аксессуаров. Речь идет о всевозможных тематических игрушках и рисунках, которые отображают увлечения вашего ребенка.
Чаще всего мальчики интересуются различными видами транспортных средств, авиацией, боевыми искусствами и спортом. Поэтому машинки, поезда, самолеты и мячи являются фаворитами среди декоративных элементов мальчишеских интерьеров.
На фото представлен интересный способ организации пространства, при котором все аксессуары находятся на виду, но при этом не загромождают пространство. Как же достичь подобного? Можно соорудить специальные ниши или стеллажи для хранения игрушек, а на стену нанести рисунки или наклейки с изображением любимых героев из мультфильмов.
Все родители знают об огромной пользе зарядки для детского здоровья. Но заставить ребенка регулярно ее выполнять – нелегкая задача.
Предлагаем отличное решение данной проблемы – установите в комнате для мальчика спортивный уголок. Это позволит не только привить ребенку любовь к физическим упражнениям, но и сделает их разнообразными и интересными для него.
Сегодня в продаже встречаются спортивные уголки самых различных конфигураций. Основными элементами большинства моделей являются гимнастические кольца, лесенки, турники, канаты и шведские стенки. Для безопасных занятий на таком устройстве научите ребенка правильному использованию всех его элементов, а также обязательно купите маты.
С помощью талантливых дизайнеров комнату для мальчика можно оформить особенно оригинально. Для этого достаточно изучить предпочтения ребенка и обладать безграничной фантазией.
На фото вы видите образец уникальной комнаты, которая станет излюбленным местом для детских игр и отдыха после них. Кровать декорирована таким образом, что напоминает небольшой домик. В нем ребенок сможет уединится и фантазировать о чем угодно, представляя увлекательные походы и веселые приключения.
Еще больше советов для создания по-настоящему мальчишеской комнаты вы найдете в Книге идей
Спальня для мальчика.