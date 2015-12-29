Чуткий образ английской усадьбы

В этой книге идей мы хотим рассказать о проекте, который так сильно полюбился нашим английским читателям. Не удивительно, ведь смелый характер проведенной работы не мог не понравится почитателям уютной старины. Специалистам из Великобритании удалось не только вдохнуть в дом новую жизнь, но и наполнить его чутким изяществом и душевным равновесием.