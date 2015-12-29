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Чуткий образ английской усадьбы

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Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Гостиная в стиле кантри
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В этой книге идей мы хотим рассказать о проекте, который так сильно полюбился нашим английским читателям. Не удивительно, ведь смелый характер проведенной работы не мог не понравится почитателям уютной старины. Специалистам из Великобритании удалось не только вдохнуть в дом новую жизнь, но и наполнить его чутким изяществом и душевным равновесием.

Стиль кантри в современной обработке

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Гостиная в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Новая гостиная стала главным помещением этого дома. Она сочетает в себе оригинальное решение оформления открытого пространства и конструкции здания. Сложное и в то же время элегантное оформление характеризует стиль кантри, выраженный в использовании деревянных балок, мебели и элементов из кожи.

Очаровательная столовая

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Столовая комната в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Просторная столовая сохраняет очарование белоснежной палитры. Большие окна, величественная библиотека, уютные кресла и подушки на подоконниках привносят в интерьер спокойствие и неторопливость. Это пространство во всем своем современном великолепии станет настоящим убежищем от городской суеты.

Сдержанная кухня

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Кухня в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Белая тема продолжается и на кухне, которая, как и столовая, также сочетает в себе сдержанные линии и изящные текстуры. Классический стиль шкафов обеспечивает возможность привносить в интерьер игривые элементы.

Единение

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Гостиная в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Над гостиной с библиотекой затаилось пространство для чтения и отдыха. Иногда одиночество дарит неповторимое чувство свободы.. В этой комнате присутствуют только самые необходимые предметы: кресло, светильник, небольшой журнальный столик из дерева и табурет.

Компактная ванная

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Ванная комната в стиле модерн
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Ванная комната была спроектирована для личного пользования хозяевами дома. Здесь царит английская сдержанность и шик. Пространство душевой кабины выделено темным керамогранитом. Элементом дизайна, выделяющимся из общей геометрии форм, можно считать душ с большой круглой лейкой.

Сладкие сны

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Спальня в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Наконец, мы попадаем в покои хозяев. Каждое утро комната постепенно озаряется светом солнца, лучи которого попадают через окно, проделанное в крыше дома. Сама спальня выдержана в стиле без излишеств. Оригинальное решение само по себе не нуждается в дополнительных деталях.

Простой дом в стиле минимализм
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