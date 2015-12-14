Фантастический дом с двойным лицом

В этой статье, мы приглашаем вас посетить фантастический дом на реке Рейн. Он был построен в 1930 году, но совсем недавно над его преображением и реставрацией поработали специалисты. Весь процесс был разделен на два этапа: первый проходил в 2001 году. Тогда удалось обновить первый этаж и фундамент. Второй этап работ проводился спустя 10 лет и в проекте участвовали немецкие архитекторы. Им удалось завершить реконструкцию дома и реализовать все остальные преобразования. В частности, появился чердак и сад, фасад дома также подвергся значительному изменению.