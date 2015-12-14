Фантастический дом с двойным лицом

В этой статье, мы приглашаем вас посетить фантастический дом на реке Рейн. Он был построен в 1930 году, но совсем недавно над его преображением и реставрацией поработали специалисты. Весь процесс был разделен на два этапа: первый проходил в 2001 году. Тогда удалось обновить первый этаж и фундамент. Второй этап работ проводился спустя 10 лет и в проекте участвовали немецкие архитекторы. Им удалось завершить реконструкцию дома и реализовать все остальные преобразования. В частности, появился чердак и сад, фасад дома также подвергся значительному изменению.
Прогуливаясь по улице, которая пролегает возле этого замечательного дома, нам и в голову не придет, что его фасад имеет два лица. На первый взгляд, облик постройки является совершено классическим для немецкой архитектуры, однако вы наверняка удивитесь, когда увидите фасад со стороны сада.
Вот мы и попали на участок. Отсюда фасад этого старинного дома напоминает нам отнюдь не классическую постройку. В голову приходят ассоциации с современными гостиницами, которые имеют панорамные окна, стеклянный вход в здание и собственную террасу с видом на сад.
По словам архитекторов, интерьеры после реконструкции стали просторными и менее разобщенными. Большие окна позволяют наслаждаться естественным светом практически в течение всего дня. Оказавшись в гостиной, мы можем собственными глазами оценить созданную специалистами цветовую гармонию, а продуманный световой сценарий подчеркивает акценты, созданные при помощи сочетания различных фактур.
Все жилые комнаты находятся на втором этаже, на который мы попадаем по лестнице, выполненной в стиле хай-тек. Для неё характерна простота и строгость, только прямые линии, простые геометрические формы. Все открытые функциональные детали – основа стиля, который отличается чёткими границами.
Чердак был восстановлен на втором этапе работ. Итоговый результат мы видим на фото. Благодаря работе немецких специалистов, он был преобразован о неузнаваемости и превратился в пространство для отдыха, чтения, наслаждения спокойствием и тишиной. Стоит заметить, что мебель на всех этажах выдержана в едином стиле.
Свой обзор мы заканчиваем видом на террасу. Как видите, этот фантастический дом хранит в себе тайну времени и в то же время соответствует все современным стандартам жизни. Сумерки открывают его для нас с новой стороны. А вы хотели бы жить в таком доме?
Фасад сохранил свой первоначальный облик и выглядит точно также, как и тогда, когда был построен. Архитекторы приложили максимум усилий и проводили работы с любовью и заботой к каждому элементу постройки, будь то материал крыши или красный кирпич стен. Единственный привнесенный современный элемент – это окно на крыше.