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Французская лазурь. Интеллектуальный дизайн

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Французская лазурь, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Гостиные в эклектичном стиле
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Проект, который подготовили специалисты арт-мастерской РЕПЛИКА создавался для молодой супружеской пары, с ребенком школьного возраста. Семья любит путешествовать по Европе и коллекционировать различные предметы старины. Именно это предпочтение и послужило отправной точкой для создания интерьера квартиры. 

Цветовое решение

Французская лазурь, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Гостиные в эклектичном стиле
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

Французская лазурь

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

В интерьере использованы спокойные голубые, интеллигентные серые и прохладные мятные цвета в сочетании с белой мебелью и светло-ореховым паркетом. Во всей квартире использован прием объединения и целостности через белые полотна дверей, которые обрамлены наличниками дерева под светлый орех. Этот же цвет задает тон паркету и плинтусам.

Гостиная

Французская лазурь, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Гостиные в эклектичном стиле
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

Французская лазурь

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

В пространстве гостиной расположились два уютных и комфортных дивана с яркими подушками. Композиционным центром гостиной комнаты стал портал для камина, который использован в качестве шкафа для книг – оригинальное решение для домашней библиотеки. Вдоль стены на стеллажах золотистого орехового дерева хранятся любимые книги, трофеи из дальних стран, а также различные и дорогие сердцу хозяев мелочи. Фацетные зеркала создают приятную игру света и парадность интерьеру. Картины в комнате подчеркивают симметричность зеркального панно в которое вмонтирован телевизор.

Пространство для отдыха

Французская лазурь, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Гостиные в эклектичном стиле
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

Французская лазурь

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

Спокойная серо-голубая цветовая гамма в сочетании со светлым деревом, а также бирюзовыми орнаментами текстиля создают спокойную и дружественную обстановку. Особого внимания заслуживает люстра, которую по праву можно назвать «порталом» в «измерение спокойствия». Подобные предметы освещения вдохновляют

Кухня

Французская лазурь, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Кухни в эклектичном стиле
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

Французская лазурь

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

Через нарядные двери из темного ореха мы попадаем на кухню, выполненную в бледно-кофейных тонах. Центром привлечения внимания в этом пространстве стала брутальная вытяжка из медных листов, которая выглядит как арт-объект на фоне светлого мозаичного фартука. Противоположную стену украшают картины в солидных багетах. Холодильник был спрятан от глаз в пространстве лоджии, которую объединили с кухней.

Детская для школьника

Французская лазурь, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Детские комната в эклектичном стиле
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

Французская лазурь

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

Эта комната напоминает лабораторию для исследований. Рабочее место школьника является одним из главных пространств в комнате, которому отдан весь периметр у окна. Ведь детям нужно так много места, чтобы разложить все краски или детали модели очередного космического корабля! За процессом учебы и творчества со стен наблюдают барельефы разных животных. Возможно совсем скоро они станут свидетелями новых научных открытий!

Спальня родителей

Французская лазурь, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Спальня в эклектичном стиле
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

Французская лазурь

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

Спальня для хозяев квартиры решена отчасти нестандартно. Зеркальные полотна шкафов увеличивают зрительно пространство, а также делают его квадратным. Сочетание голубой лазури и сочного апельсинового цвета основания прикроватных светильников создают атмосферу тепла, спокойствия и комфорта.

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Ванная комната

Французская лазурь, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Ванная комната в эклектичном стиле
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

Французская лазурь

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

Ванная выполнена в сочетании бежевых, золотистых, белых оттенках. Зеркало, почти полностью занимающее одну сторону стены, визуально расширяют комнату, и дает ощущение большого пространства. Стены с разводами мраморной камня, отдельно стоящая ванна и потолок с точечной подсветкой способствуют расслаблению и отдыху. Большое зеркальное панно с состаренным рисунком создает в ванной атмосферу французского будуара.

Планировка

Французская лазурь, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА'
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

Французская лазурь

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

Планировка квартиры существенно не изменилась, так как почти все стены являются несущими. Было принято решение демонтировать балконный блок, что поспособствовало увеличению кухонного пространства. Так называемые «мокрые» помещения остались на своих местах. Полный метраж квартиры можно посмотреть на странице проекта. 

Зонирование комнаты с помощью полов
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