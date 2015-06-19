Французская лазурь. Интеллектуальный дизайн

В пространстве гостиной расположились два уютных и комфортных дивана с яркими подушками. Композиционным центром гостиной комнаты стал портал для камина, который использован в качестве шкафа для книг – оригинальное решение для домашней библиотеки. Вдоль стены на стеллажах золотистого орехового дерева хранятся любимые книги, трофеи из дальних стран, а также различные и дорогие сердцу хозяев мелочи. Фацетные зеркала создают приятную игру света и парадность интерьеру. Картины в комнате подчеркивают симметричность зеркального панно в которое вмонтирован телевизор.