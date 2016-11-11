6 простых способов меблировки студенческой квартиры

Студенчество, как известно, – самая веселая и беззаботная пора в жизни человека. Многие из нас когда-то были студентами, а некоторые не так давно поступили в вузы. Сегодня наш обзор посвящается именно этому шумному и непосредственному народу.

Каждый студент знает, что найти приличную но недорогую квартиру не так просто. Маленькое, но уютное помещение, где можно принимать гостей — вот основные требования.

Следующий этап – это создание стильного, уютного и, главное, недорогого интерьера. У многих такие требования могут вызвать лишь скептическую ухмылку, ведь стильно оформить жилье — это удовольствие не из дешевых, а тем более, если речь идет о небольших квартирах, где все должно быть эргономично и функционально. Но, опираясь на советы, приведенные нами далее, вы сможете создать дизайн малогабаритной квартиры на зависть всем одногрупникам и с экономией для себя.