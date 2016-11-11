6 простых способов меблировки студенческой квартиры

Студенчество, как известно, – самая веселая и беззаботная пора в жизни человека. Многие из нас когда-то были студентами, а некоторые не так давно поступили в вузы. Сегодня наш обзор посвящается именно этому шумному и непосредственному народу.
Каждый студент знает, что найти приличную но недорогую квартиру не так просто. Маленькое, но уютное помещение, где можно принимать гостей — вот основные требования.
Следующий этап – это создание стильного, уютного и, главное, недорогого интерьера. У многих такие требования могут вызвать лишь скептическую ухмылку, ведь стильно оформить жилье — это удовольствие не из дешевых, а тем более, если речь идет о небольших квартирах, где все должно быть эргономично и функционально. Но, опираясь на советы, приведенные нами далее, вы сможете создать дизайн малогабаритной квартиры на зависть всем одногрупникам и с экономией для себя.
Перед тем как преступить к меблировке квартиры нужно определить рамки своего бюджета и составить список необходимых предметов мебели. Чтобы не получилось так, что на диван и кресло вы потратили все свои деньги, а на дальнейшую меблировку у вас их просто нет.
Начните свои поиски с самого дорогого предмета мебели из списка и двигайтесь постепенно к самым дешевым. Старайтесь не выходить за рамки обозначенного бюджета. Если вы умеете мастерить мебель своими руками – не пренебрегайте этим навыком, так вы сможете существенно сэкономить.
Как правило студенческие квартиры – это небольшие площади, квартиры-студии. Поэтому основная задача – обеспечить максимальную функциональность помещения, и визуально увеличить его объем.
Чтобы разместить в таком пространстве необходимые предметы интерьера, нужно использовать каждый квадратный сантиметр площади. Поэтому для таких помещений лучше всего делать дизайн в стилях, предполагающих четкие линии, простые геометрические формы и отсутствие пышного декора, а именно:
- минимализм,
- хай-тек,
- конструктивизм.
Однотонные стены можно украсить небольшими постерами, эстампами, картинами. Оформить такие работы лучше в рамки со стеклом, сделанные из однотонного неширокого багета. Отражения и блики на стекле придают интерьеру очарование. А также глубину пространству придадут зеркала, глянцевые и блестящие предметы.
Не спешите покупать новую и очень дорогую дизайнерскую мебель. Вы сами знаете, каким должен быть ваш дизайн квартиры, поэтому попробуйте самостоятельно выступить в роли дизайнера. Например, вы можете подарить вторую жизнь дивану из комиссионного магазина. А иногда люди просто отдают старую мебель бесплатно при условии самовывоза. Все, на что вам придется потратиться в таком случае – это на его транспортировку, а также услуги специалиста, который сможет заменить обивку этого раритета.
Умеете шить – прекрасно! Тогда вы сможете не только сэкономить, сделав обивку самостоятельно, но и похвастаться гостям, что сделали эдакую красоту своими руками. Еще более экономный вариант – эффектный диванный чехол вместо новой обивки. Он также сможет скрыть все недостатки старой мебели.
Диван-кровать идеально подходит для небольших помещений он удачно сочетает в себе диван и спальное место. На рынке представлены различные типы красивых моделей раскладных диванов: книжка, раздвижные, так называемые прокат и дует.
Днем и вечером располагаясь на диване проводя время за просмотром телепрограмм или любимых фильмов, на ночь диван можно трансформировать в удобную кровать. Именно благодаря этой многофункциональности диван-кровать обязан своей популярности. Диван-кровать особенно хорошо подходит для небольших домов с ограниченным пространством. Таким образом, при необходимости можно прекрасно совмещать, гостиную и спальню.
Однако в случае частого использования диван-кровати необходимо предъявлять повышенные требования к механизму трансформирования и спальному месту. Иногда конструкция спального места предполагает различного вида канавки или места сочленения модулей и может быть неудобной.
Отвлекающие маневры буквально оживляют интерьер малогабаритной квартиры. Поскольку небольшие помещения принято оформлять в светлых тонах, то яркие, необычные акценты сразу же бросаются в глаза, на фоне монохромности и тривиальности. Таким образом, данную уловку можно использовать не только с эстетической, но и практической пользой. К примеру, если полы в квартире уже давно просят ремонта, а это не входит в список ваших ближайших капиталовложений, то сделайте так, чтобы все смотрели на шторы, например. Пусть они будут яркие, с оригинальным принтом или в стиле пэчворк – неважно, главное, чтобы это привлекало внимание и гармонировало с остальным дизайном помещения.
Если у вас завалялся дома испорченный зеркальный фотоаппарат, не спишите его выкидывать или продавать за копейки коллекционерам. Из фотоаппарата можно изготовить эксклюзивный и вполне стильный светильник для дома.
Кроме того, к этому светильнику можно подобрать такой же винтажный штатив. Очевидно, что такая лампа станет прекрасным декором для любителей стильного дизайна с интересной историей.