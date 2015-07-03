Японский стиль. Пример интерьера

Интерьеры японского стиля часто строятся на контрастах. Возможно, это связано со стремлением японской культуры сотворить баланс противоположностей. Встречаются также и неожиданности, например, такие сочетания цветов, как черный с белым или классическое венге с бежевым.

Света должно быть много! Традиционные светильники с абажурами из рисовой бумаги делают его рассеянным и мягким. К слову, японские светильники не теряют своей популярности и являются важным предметом декора в интерьерах других стилей.