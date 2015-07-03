Японский стиль. Пример интерьера

Именно японский стиль вдохновил архитектора Константина Тишина на создание этого проекта. Еще совсем недавно именно это направление было одно из самых популярных в дизайне интерьера. Однако стоит сказать, что дизайнерами принято воплощать в жизнь традиционный стиль страны восходящего солнца не полностью, а лишь его определенные черты. Объясняется это тем, что привыкшему к западному дизайну заказчику достаточно затруднительно быстро адаптироваться к привычным для японцев удобствам, которые имеют свою историю и философию.
В интерьере этого дома мы не встретим семейных фотографий в милых рамочках или различных безделушек, которые привычно являются украшением горизонтальных поверхностей в комнатах. Здесь не найти предметов, которые в нашем привычном понимании делают помещение персональным или частным. Красивый своей строгой геометрией, интерьер дома кажется скорее аскетичным.
Оформление в японском стиле не требует аутентичности, так как достаточно использовать лишь некоторые характерные черты и штрихи, чтобы создать правильное общее настроение. Главное – соблюсти геометрию и создать комфорт в любой точке пространства. Этом минималистко-декоративном стиле ничто не перегружает внимание, пространство структурировано и спокойно. В этом интерьере присутствует ощущение природной естественности и порядка.
В гостиной соблюден баланс между привычным комфортом и предметами стиля. Диванная группа, камин, журнальные столики – это необходимые предметы интерьера, которые могут быть традиционными или ультрасовременными, произведенными в Азии или Европе. Основной характеристикой мебели является лаконичность и строгость форм, а также безупречное цветовое сочетание. Большую роль играет текстиль. Приветствуются не только занавеси и матерчатые ширмы, но также всевозможные ковры и циновки.
Основная часть жилища – пространство, которое включает в себя зону гостиной, кухню, а также столовую. В интерьерах в японском стиле вы не встретите традиционных межкомнатных дверей. Границы зоны обычно обозначены перегородками из матового стекла, которые стилистически напоминают традиционные японские бумажные ширмы. Такие стекла могут быть украшены традиционными японскими рисунками, например, изображением цветущей сакуры. Также зонирование может производиться благодаря использованию контрастных напольных покрытий.
Интерьеры японского стиля часто строятся на контрастах. Возможно, это связано со стремлением японской культуры сотворить баланс противоположностей. Встречаются также и неожиданности, например, такие сочетания цветов, как черный с белым или классическое венге с бежевым.
Света должно быть много! Традиционные светильники с абажурами из рисовой бумаги делают его рассеянным и мягким. К слову, японские светильники не теряют своей популярности и являются важным предметом декора в интерьерах других стилей.
Все фото интерьера можно посмотреть на странице проекта
Коттедж в Новой Европе.