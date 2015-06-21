Квартира для холостяка на Тишинке

Заказчик дизайна трехкомнатной квартиры в районе Тишинки поставил перед дизайнером студии KOPNA задачу создать пространство, удобное для встречи с друзьями. Также строгий дизайн с простотой интерьера, текстур, гармонией форм и минимальным декорированием. Вся квартира выдержана в единой стилистике. Цветовая палитра, выбранная дизайнером, в основном базируется на игре серо-черных тонов и полутонов. В квартире используется минимум мебели, это выражено как в её количестве, так и в простоте линий и форм. Дизайн оживляется использованием в интерьере естественных материалов и текстур, таких как дерево, кирпич, кожа и прочее.
Дизайнер создала в гостиной атмосферу виски-бара. Пространство было увеличено за счет объединения кухни и гостиной. Акцент сделан на кирпичной стене. Её решили не декорировать, а просто очистить от штукатурки. Так же хорошим дизайнерским решением стало использование в интерьере чугунных радиаторов, они окрашены в черный цвет. Декор комнаты очень сдержанный с минимумом деталей. Цветовая гамма в темных оттенках. Общности стиля добились при помощи строгости прямых линий и геометрических рисунков.
Роль зонирования пространства выполняет напольное покрытие. Стены выкрашены краской магнитно-грифельного цвета. Встроенная кухонная мебель поддерживает общую стилистику и имеет серые, темно-серые и черные тона. Как элемент декора используется натуральная текстура дерева, например, для столешницы обеденного стола. Деревянные стулья разной формы – одно из креативных дизайнерских решений.
Основной чертой квартиры является грамотное, гармонично спланированное пространство. Достигается это с помощью спокойного баланса цвета и наличием мягкого, рассеянного света. Чтобы сделать помещение просторнее, дизайнеры использовали встроенную мебель, выполненную под заказ. В квартире сохранили старый дубовый паркет, однако он был выкрашен в другой цвет.
В стиле без излишеств и декора выдержана и спальня. Стены выкрашены в серо-голубой цвет. Оригинальным решением стал подиум, который является и кроватью. Для хранения вещей оборудован гардероб, а также 4 больших ящика, которые встроены в подиум. Оживляется интерьер за счет немногочисленных деталей: настенная полка, прикроватные светильники и люстра, исполненные в черном строгом цвете, а также напольное зеркало прямоугольной формы.
Холостяцкая сдержанность отмечается и в дизайне ванной комнаты. Белая плитка с черной затиркой поддерживает геометрию дизайна. Дополняется общность стиля квадратной формы раковиной и угловатой сантехникой темного цвета. Элементом дизайна, выделяющимся из общей геометрии форм, можно считать душ с большой круглой лейкой.
В кабинете рабочая зона встроена в нишу при входе в комнату. Для декора используют старинные вещи, например, раритетная печатная машина. На балконе хорошо прижился столик, который был сделан из столешницы старой швейной машины. Для облицовки стен также использовали декоративную штукатурку серого оттенка. Все фото проекта…