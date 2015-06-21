Квартира для холостяка на Тишинке

Заказчик дизайна трехкомнатной квартиры в районе Тишинки поставил перед дизайнером студии KOPNA задачу создать пространство, удобное для встречи с друзьями. Также строгий дизайн с простотой интерьера, текстур, гармонией форм и минимальным декорированием. Вся квартира выдержана в единой стилистике. Цветовая палитра, выбранная дизайнером, в основном базируется на игре серо-черных тонов и полутонов. В квартире используется минимум мебели, это выражено как в её количестве, так и в простоте линий и форм. Дизайн оживляется использованием в интерьере естественных материалов и текстур, таких как дерево, кирпич, кожа и прочее.