Максимум уюта в квартире-студии на Ботанической

Заказчики – молодая творческая пара, владельцы малогабаритной квартиры, общей площадью 35 квадратных метров. Перед дизайнерами студии «Архбабы» встала непростая задача: организовать максимум удобства, свободу планировки и создание единства стилистического пространства, наполненного воздухом. Для максимальной функциональности необходимо было выделить основные зоны: гостиная, кухня, спальня, гардеробная. При создании дизайна интерьера выбор пал на минимализм декора и господство симметрии, правильных форм и чёткости в линиях. В интерьере квартиры все предметы выдержаны в едином стиле.
Основной целью стало создание комфорта и простора. Был выбран приниженный стиль лофт. Для расширения и объединения пространства демонтировали перегородки. Комната приобрела форму почти идеального квадрата. В интерьере преобладает использование белого цвета мебели, стен, потолка. Такой выбор базируется на ощущении расширения пространства за счет отражения света. А так же он хорошо сочетается с серым и черным акцентами. Как элемент декора была оставлена без отделки кирпичная стена, выкрашенная в белый цвет. Для большего единства используется однородное напольное покрытие – паркет серо-бежевых оттенков.
Выделены функциональные пространства: гостиная, кухня, рабочая зона. Как элемент зонирования используется столешница из светлой породы дерева, которая протягивается от подоконника вдоль стены. Получилось создать уютное рабочее место – это продолжение барной стойки, которая заменяет обеденный стол. В выборе мебели предпочтение отдано складывающейся, не громоздкой, без лишнего декора. Используется минимум текстиля, а традиционные шторы уступили место жалюзи.
Кухня продолжает стилевое и цветовое единство. Легкость придается за счет фактурно выделенной темной зоны с ярким цветовым пятном – кухонный рейлинг. Для придания уютной атмосферы в обеденной обеденной зоне был использован светильник, стилизованный лоскутами разного цвета. Необычным решением стало превращение вентиляционного короба в стеллаж для книг.
Ванная комната облицована белой глянцевой плиткой с темной затиркой. Изюминка – это потолок, выкрашенный в ярко-голубой цвет, а на полу-золотистая плитка, стилизованная разломами. Широкое зеркало на всю стену в белой раме увеличивает пространство. Отсутствие в ванной комнате мебели делает ее более свободной и удобной в использовании.
Внимание привлекает стена, которая оклеена оригинальными обоями. В квартире мало места, а высокие потолки позволяют использовать для хранения вертикальное пространство квартиры, например, встроенный гардероб с полками до потолка. Перед входной дверью выложена керамическая плитка цвета
шоколад. Покрытие пола – доска, выкрашенная в темный цвет.