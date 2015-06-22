Максимум уюта в квартире-студии на Ботанической

Основной целью стало создание комфорта и простора. Был выбран приниженный стиль лофт. Для расширения и объединения пространства демонтировали перегородки. Комната приобрела форму почти идеального квадрата. В интерьере преобладает использование белого цвета мебели, стен, потолка. Такой выбор базируется на ощущении расширения пространства за счет отражения света. А так же он хорошо сочетается с серым и черным акцентами. Как элемент декора была оставлена без отделки кирпичная стена, выкрашенная в белый цвет. Для большего единства используется однородное напольное покрытие – паркет серо-бежевых оттенков.