Роскошь трехкомнатной квартиры на проспекте Ветеранов

Дизайнерам DEMARKA удалось создать роскошный дизайн «под ключ» для трёхкомнатной квартиры на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Стиль ар-деко, в котором исполнен дизайн проекта, отличается дороговизной и качеством используемых материалов. Четкость, герметичность и линейность стиля прослеживается на всем пространстве квартиры. В цветовом решении предпочтение отдается преимущественно нейтральным, сбалансированным цветам. Очень эффектно смотрится в дизайне интерьера использование зеркальных панелей. Это расширяет пространство комнаты, а так же является дополнительным источником света. Удалось дизайнерам создать не только элегантность и роскошь окружающей обстановки, но еще и комфортное, многофункциональное пространство для жизни.