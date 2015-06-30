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Роскошь трехкомнатной квартиры на проспекте Ветеранов

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homify Столовая комната в классическом стиле
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Дизайнерам DEMARKA удалось создать роскошный дизайн «под ключ» для трёхкомнатной квартиры на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге.  Стиль ар-деко, в котором исполнен дизайн проекта, отличается дороговизной и качеством используемых материалов. Четкость, герметичность  и линейность стиля прослеживается на всем пространстве квартиры. В цветовом решении предпочтение отдается преимущественно нейтральным, сбалансированным цветам. Очень эффектно смотрится в дизайне интерьера использование зеркальных панелей. Это расширяет пространство комнаты, а так же является дополнительным источником света.  Удалось дизайнерам создать не только элегантность и  роскошь окружающей обстановки, но еще и комфортное, многофункциональное пространство для жизни.

Шик на кухне

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Кухня напоминает дорогой, элитный ресторан. Стены окрашены в цвет морской волны. Для декора потолка использовали бордюр, имитирующий лепнину. На полу -- светлая плитка с текстурой мрамора. В интерьере используется мебель с элегантными строгими формами, исполненная в черном цвете. Обеденная зона выделена при помощи мебели светлых тонов, с грациозными формами стульев. Отдается предпочтение глянцевым поверхностям, которые наполняют комнату светом и легкостью, за счет бликов. Основной источник света – классическая люстра из хрусталя. Мягкий и приглушенный свет создает светодиодная подсветка потолка.

Роскошная гостиная

homify Гостиная в классическом стиле
homify

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В гостиной сохранена геометричность и пропорциональность форм. Цвет стен выбран спокойный, нейтральный в коричнево-бежевой гамме. Отлично смориться встроенный стеллаж для книг с белыми полками. Угловой диван обит тканью шоколадного цвета. Белые шторы на окне привносят свежесть и легкость.

Детская комната

homify Детская комнатa в классическом стиле
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Для дизайна стен в детской выбран насыщенный синий цвет. Предпочтение отдано белой мебели. Комната наполнена стильными и яркими акцентами: необычные светильники, яркая полка, потолочная люстра. Достойное место отведено мягкому дивану, обивка которого выполнена из ярких лоскутков. Рабочая зона оборудована у окна и имеет достаточное дневное освещение. Мечта любого ребенка – двухъярусная кровать, белого цвета, придает волшебное настроение комнате.

Спальня родителей

homify Спальня в классическом стиле
homify

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Для стен выбраны обои фисташкового цвета с легким и спокойным орнаментом. В спальне можно отметить мягкость форм. Это прослеживается в дизайне изголовья кровати и обилия мягких, текстильных аксессуаров. Вдоль всей стены протянут зеркальный воротник, что поддерживает общий стиль квартиры. Очень актуально смотреться крупное круглое зеркало. Именно отражающие поверхности добавляют света и чистоты спальне. Потолочная люстра создает основное освещение. Мягкие, романтические источники света – торшеры и светодиодная лента на потолке.

Санузел

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Для стен ванной комнаты выбрали керамическую мозаику красно-коричневой гаммы. Все выглядит строго и довольно лаконично. В углу расположена обтекаемой формы ванна, душевая зона кажется незаметной, так как выполнена из стекла. В интерьере ванной комнаты также используются для дополнительного освещения светильники. Дверь украшает ажурный орнамент.

Прихожая

homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

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homify

В прихожей для отделки стен использованы материалы с имитацией природного камня. Отсутствуют яркие цветовые акценты, все пространство выдержано в единой цветовой гамме. Раздвижные панели встроенной гардеробной декорированы зеркалами. За счет этого пространство коридора значительно расширяется и наполняется светом.

Дизайн для маленького балкона
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