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Печь для пиццы в вашем доме

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Espaço Gourmet , Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Балкон и терраса в рустикальном стиле
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Пицца – самая любимая еда в мире! На протяжении последних десятилетий она уверенно лидирует среди гастрономических пристрастий населения нашей планеты.

Главным фактором, определяющим любовь к этому блюду, является её универсальность: оно с легкостью адаптируется к традициям местности, гастрономическим особенностям, и даже предпочтениям отдельно взятого человека. Мясная, грибная, с морепродуктами и постная овощная начинка для пиццы – идеальная подборка для людей с самыми разнообразными кулинарными предпочтениями. В сети и в поваренных книгах можно найти множество рецептов, а благодаря легкости и быстроте приготовления её может приготовить даже подросток.

Компактная печь на высокой подставке

Wood burning oven Pizzone placement: Garden Genotema SRL Unipersonale Сад Грильницы
Genotema SRL Unipersonale

Wood burning oven Pizzone placement: Garden

Genotema SRL Unipersonale
Genotema SRL Unipersonale
Genotema SRL Unipersonale

Приготовить вкусную пиццу может каждый из нас. Однако настоящее итальянское блюдо должно создаваться исключительно в печи. В этой книге идей мы подготовили выборку идеальных печей и грилей без которых не обойдется ни один загородный дом.  

Кто не любит аромат и вкус дерева? Такая универсальная печь идеально подойдет для террасы или патио вашего загородного дома. Изюминкой конструкции является основа на ножках, которая оснащена небольшими колесиками. Её удобно передвигать с места на место и, при необходимости, можно одолжить соседу.

Классическая печь

Buiten Koken, Toen=Hier Toen=Hier Сад Грильницы
Toen=Hier

Toen=Hier
Toen=Hier
Toen=Hier

Печь из кирпича можно сделать самому. Однако стоит помнить, что такая конструкция подразумевает длительное нагревание, поэтому стоит заранее позаботиться о её разжигании. Итальянские повара рекомендуют использовать в ней тонкое тесто, так оно лучше пропитается любимым всеми ароматом «дымка».

Вариант для пикника

Pizza firepit La Hacienda Сад Грильницы
La Hacienda

Pizza firepit

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

Переносной гриль также можно приспособить к приготовлению пиццы. Для этого вам понадобится только специальная приставка и уголь. Возьмите его с собой на пикник в парк или расположите в центре беседки, если решили насладиться прогулкой в зимнее время года.

Кухня на улице

Espaço Gourmet , Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Балкон и терраса в рустикальном стиле
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

Спроектировать печь можно и во время строительства дома. Она может быть вынесена за пределы кухни, к примеру, на террасу. Здесь можно собираться в кругу семьи и друзей и днем, и вечером. Как известно, ничто так не разжигает аппетит, как отдых на свежем воздухе.

Современная печь-андроид

Romana wood fired oven La Hacienda Сад Грильницы
La Hacienda

Romana wood fired oven

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

Перед нами еще одна переносная печь. Её дизайн наверняка удивит всех ваших гостей. Она удобна в использовании, так как располагает специальной нишей для хранения угля или кухонной утвари. Такие подставки позволят иметь под рукой все самое необходимое.

Кулинарный уголок

Wellness tuin, Stam Hoveniers Stam Hoveniers Сад Грильницы
Stam Hoveniers

Stam Hoveniers
Stam Hoveniers
Stam Hoveniers

Разместить печь для приготовления различных блюд можно и не совсем ординарным способом. Так, к примеру, возле фасада дома был спроектирован специальный кухонный остров, позволивший создать в прямом смысле комфортный уголок для кулинарных экспериментов.

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Полезные советы

Pizza on the Braai The Braai Man Сад Грильницы
The Braai Man

Pizza on the Braai

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

Итальянцы советуют не использовать сетку для гриля в процессе приготовления пиццы. Тесто должно находиться на специальном поддоне (или используйте чугунную сковороду), так как расплавленный сыр трудно удалять после застывания. Если все-таки он попал на стены печи, то лучше удалять его в перчатках, предусмотрев все меры безопасности.

Ноу-хау профессионалов

Buiten Koken, Toen=Hier Toen=Hier Сад Аксессуары и декор
Toen=Hier

Toen=Hier
Toen=Hier
Toen=Hier

В идеале рекомендуется использовать специальную лопатку для пиццы, которая помогает доставать её из печи. Также не забудьте о том, что лучшие ингредиенты для столь прекрасного блюда – это свежие овощи с вашего собственного огорода или фермы.

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