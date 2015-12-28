Печь для пиццы в вашем доме

Приготовить вкусную пиццу может каждый из нас. Однако настоящее итальянское блюдо должно создаваться исключительно в печи. В этой книге идей мы подготовили выборку идеальных печей и грилей без которых не обойдется ни один загородный дом.

Кто не любит аромат и вкус дерева? Такая универсальная печь идеально подойдет для террасы или патио вашего загородного дома. Изюминкой конструкции является основа на ножках, которая оснащена небольшими колесиками. Её удобно передвигать с места на место и, при необходимости, можно одолжить соседу.