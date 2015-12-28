Печь для пиццы в вашем доме

Пицца – самая любимая еда в мире! На протяжении последних десятилетий она уверенно лидирует среди гастрономических пристрастий населения нашей планеты.
Главным фактором, определяющим любовь к этому блюду, является её универсальность: оно с легкостью адаптируется к традициям местности, гастрономическим особенностям, и даже предпочтениям отдельно взятого человека. Мясная, грибная, с морепродуктами и постная овощная начинка для пиццы – идеальная подборка для людей с самыми разнообразными кулинарными предпочтениями. В сети и в поваренных книгах можно найти множество рецептов, а благодаря легкости и быстроте приготовления её может приготовить даже подросток.
Приготовить вкусную пиццу может каждый из нас. Однако настоящее итальянское блюдо должно создаваться исключительно в печи. В этой книге идей мы подготовили выборку идеальных печей и грилей без которых не обойдется ни один загородный дом.
Кто не любит аромат и вкус дерева? Такая универсальная печь идеально подойдет для террасы или патио вашего загородного дома. Изюминкой конструкции является основа на ножках, которая оснащена небольшими колесиками. Её удобно передвигать с места на место и, при необходимости, можно одолжить соседу.
Печь из кирпича можно сделать самому. Однако стоит помнить, что такая конструкция подразумевает длительное нагревание, поэтому стоит заранее позаботиться о её разжигании. Итальянские повара рекомендуют использовать в ней тонкое тесто, так оно лучше пропитается любимым всеми ароматом «дымка».
Переносной гриль также можно приспособить к приготовлению пиццы. Для этого вам понадобится только специальная приставка и уголь. Возьмите его с собой на пикник в парк или расположите в центре беседки, если решили насладиться прогулкой в зимнее время года.
Спроектировать печь можно и во время строительства дома. Она может быть вынесена за пределы кухни, к примеру, на террасу. Здесь можно собираться в кругу семьи и друзей и днем, и вечером. Как известно, ничто так не разжигает аппетит, как отдых на свежем воздухе.
Перед нами еще одна переносная печь. Её дизайн наверняка удивит всех ваших гостей. Она удобна в использовании, так как располагает специальной нишей для хранения угля или кухонной утвари. Такие подставки позволят иметь под рукой все самое необходимое.
Разместить печь для приготовления различных блюд можно и не совсем ординарным способом. Так, к примеру, возле фасада дома был спроектирован специальный кухонный остров, позволивший создать в прямом смысле комфортный уголок для кулинарных экспериментов.
Итальянцы советуют не использовать сетку для гриля в процессе приготовления пиццы. Тесто должно находиться на специальном поддоне (или используйте чугунную сковороду), так как расплавленный сыр трудно удалять после застывания. Если все-таки он попал на стены печи, то лучше удалять его в перчатках, предусмотрев все меры безопасности.
В идеале рекомендуется использовать специальную лопатку для пиццы, которая помогает доставать её из печи. Также не забудьте о том, что лучшие ингредиенты для столь прекрасного блюда – это свежие овощи с вашего собственного огорода или фермы.
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