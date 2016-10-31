Высокие цветники

В саду, на даче высокая клумба обычно создается в двух случаях: когда на участке проблемная почва, например очень плотная, сплошная глина да камни, либо ради декоративных качеств такой клумба. Высокая клумба будет привлекать взгляд, служить акцентом.
Один из простейших способов создания высокой клумбы – использование каменно-кирпичных кладок. Подобные каменные клумбы своими руками сделать несложно, они эффектны и обладают высокими эстетическими характеристиками. Удачный вариант формирования цветника – сооружение из нескольких небольших фрагментов в многоуровневом порядке, с различной растительностью.
Создать ее можно из подходящих контейнеров разной формы, готовых форм, покрышек, досок, камня, даже вышедшей из строя мебели. Главное условие – посадки должны располагаться ярусами, один над другим.
Сначала необходимо подготовить площадку под клумбу.
Возводится первый ярус. Он должен быть самым крепким и устойчивым – на него придется вес всей конструкции.
Следующие ярусы устанавливаются один над другим так, чтобы оставались пространства для заполнения грунтом. В получившиеся «карманы» с землей высаживаются выбранные растения.Многоярусная клумба поливается поэтапно, начиная с самого верха.
Создать ее можно из подходящих контейнеров разной формы, готовых форм, покрышек, досок, камня, даже вышедшей из строя мебели. Главное условие – посадки должны располагаться ярусами, один над другим.
Сначала готовится площадка под клумбу.Возводится первый ярус. Он должен быть самым крепким и устойчивым – на него придется вес всей конструкции.Следующие ярусы устанавливаются один над другим так, чтобы оставались пространства для заполнения грунтом.В получившиеся «карманы» с землей высаживаются выбранные растения.Многоярусная клумба поливается поэтапно, начиная с самого верха.