Высокие цветники

Создать ее можно из подходящих контейнеров разной формы, готовых форм, покрышек, досок, камня, даже вышедшей из строя мебели. Главное условие – посадки должны располагаться ярусами, один над другим.

Сначала необходимо подготовить площадку под клумбу.

Возводится первый ярус. Он должен быть самым крепким и устойчивым – на него придется вес всей конструкции.

Следующие ярусы устанавливаются один над другим так, чтобы оставались пространства для заполнения грунтом. В получившиеся «карманы» с землей высаживаются выбранные растения.Многоярусная клумба поливается поэтапно, начиная с самого верха.