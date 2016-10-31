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Высокие цветники

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giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini Сад в средиземноморском стиле
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В саду, на даче высокая клумба обычно создается в двух случаях: когда на участке проблемная почва, например очень плотная, сплошная глина да камни, либо ради декоративных качеств такой клумба. Высокая клумба будет привлекать взгляд, служить акцентом.

Каменно-кирпичная ограда

Ландшафтный дизайн - цветочная клумба Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – цветочная клумба

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Один из простейших способов создания высокой клумбы – использование каменно-кирпичных кладок. Подобные каменные клумбы своими руками сделать несложно, они эффектны и обладают высокими эстетическими характеристиками. Удачный вариант формирования цветника – сооружение из нескольких небольших фрагментов в многоуровневом порядке, с различной растительностью.

Как создать вертикальную клумбу

giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini Сад в средиземноморском стиле
italiagiardini

italiagiardini
italiagiardini
italiagiardini

Создать ее можно из подходящих контейнеров разной формы, готовых форм, покрышек, досок, камня, даже вышедшей из строя мебели. Главное условие – посадки должны располагаться ярусами, один над другим.
Сначала необходимо подготовить площадку под клумбу.

Возводится первый ярус. Он должен быть самым крепким и устойчивым – на него придется вес всей конструкции.

Следующие ярусы устанавливаются один над другим так, чтобы оставались пространства для заполнения грунтом. В получившиеся «карманы» с землей высаживаются выбранные растения.Многоярусная клумба поливается поэтапно, начиная с самого верха.

Ландшафтный дизайн в д. Кучки Aster Garden Сад в стиле кантри
Aster Garden

Ландшафтный дизайн в д. Кучки

Aster Garden
Aster Garden
Aster Garden

Entretien de jardin privée, Pedro Paysage SAP Pedro Paysage SAP Сад в средиземноморском стиле
Pedro Paysage SAP

Pedro Paysage SAP
Pedro Paysage SAP
Pedro Paysage SAP

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RVB PAYSAGE
RVB PAYSAGE
RVB PAYSAGE

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Ландшафтный дизайн - плавающие клумбы цветов Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – плавающие клумбы цветов

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Создать ее можно из подходящих контейнеров разной формы, готовых форм, покрышек, досок, камня, даже вышедшей из строя мебели. Главное условие – посадки должны располагаться ярусами, один над другим.

Сначала готовится площадка под клумбу.Возводится первый ярус. Он должен быть самым крепким и устойчивым – на него придется вес всей конструкции.Следующие ярусы устанавливаются один над другим так, чтобы оставались пространства для заполнения грунтом.В получившиеся «карманы» с землей высаживаются выбранные растения.Многоярусная клумба поливается поэтапно, начиная с самого верха.

Ландшафтный дизайн - цветочная клумба Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – цветочная клумба

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"
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