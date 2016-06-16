10 стильных и очень простых идей для вашего сада

Красивый водопад может стоить двух десятков новых клумб! Он облагораживает вид сада, делает его технологичным и радует глаз каждую секунду. Для его создания вам понадобится насос, бетонное основание для водоема и забор для встраивания самого потока.

Мини-водопад в стиле модерн или минимализм выглядит еще более шикарно, чем провинциальный. Если вы добавите к нему серой речной гальки, геометричные растения, строгую в дизайне плитку для дорожки и оттенок для забора с потоком – вы получите очень модный вариант.