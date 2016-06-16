10 стильных и очень простых идей для вашего сада

Эти идеи навсегда разрушат веру в то, что современный сад – это сложно, хлопотно и затратно! Стили модерн и минимализм ярко и эффектно входят в нашу жизнь и в контексте ландшафтного дизайна!
Иногда кажется, что для того, чтобы сбылась ваша мечта, вам нужно очень много работать. На самом деле для террасы нужно лишь основание из фундамента и сама терраса! Попробуйте реализовать мечту на площади в 20 кв. метров посреди сада и вы увидите, что все не так сложно, как вам казалось!
Красивый водопад может стоить двух десятков новых клумб! Он облагораживает вид сада, делает его технологичным и радует глаз каждую секунду. Для его создания вам понадобится насос, бетонное основание для водоема и забор для встраивания самого потока.
Мини-водопад в стиле модерн или минимализм выглядит еще более шикарно, чем провинциальный. Если вы добавите к нему серой речной гальки, геометричные растения, строгую в дизайне плитку для дорожки и оттенок для забора с потоком – вы получите очень модный вариант.
Злаки и осоки, а также декоративные маленькие кустарники под стрижку идеально смотрятся в стильных кашпо. Выбирайте кашпо в стиле минимализм и модерн, интересных оттенков и без флористических узоров и вы создадите шикарный вид современного сада в любом уголке.
Красиво такие растения в кашпо смотрятся на фоне стен и сплошных заборов, на фоне чего-то однотонного, будь то газон или гладь озера вдали. Выбирайте контрастные по отношению к фону оттенки.
Одна линейная клумба, созданная в нужном формате, покорит вас навсегда и вы уже не сможете обходиться без строгой геометрии в дизайне своего сада. Чтобы по-настоящему осознать, как это красиво – нужно сначала попробовать. Удивительно, что для современных клумб такого типа используются и совершенно нетипичные растения – горошек, осоки и злаки, сидераты, простые геометричные. И только яркая цветовая основа остается в рамках популярных цветов для сада.
Французский геометричный стиль – это строгая наука, которая требует сдержанности, решимости и постоянного присмотра. Если вы любите данный стиль, но пока боитесь сделать весь сад похожим на сад при шато или особняке, подумайте насчет одной простой клумбы.
Для нее вам потребуются кусты под срезку, посаженные по периметру в виде квадрата. Высота кустов – около 25 см. Далее следует посадить что-то похожее на декоративный шалфей или лаванду, что-то яркое, но достаточно геометричное и строгое, что не будет выходить за рамки кустиков. Высота данного слоя – около 40-50 см. Далее в центре вам нужен сформированный кустарник под стрижку или дерево, но не хвойное. Его высота не должна превышать 1,6 метра.
Уникальное решение для сада – использовать канадскую природу и ее красоты, где климат примерно сопоставим со средней полосой, является гениальным! Выбирайте листопадные деревья с разноцветными листьями, низкие лесные кустарники, злаковые, водные растения, а также используйте темного цвета газоны и крупные камни, но не в рокариях и альпийских горках, а в декоре водоема, дорожек, дома. С такого крупного камня при водоеме могут пить кошки и на нем же – играть дети. Разве не красота!
Кажется, что строгая геометрия – невоплотимая мечта в собственном саду. Но это вовсе не так, если использовать правильные растения. Большая популярность злаков и осок, суккулентов, растений из засушливого климата (похожих на пальмы и алое) как раз проявилась благодаря развитию современного стиля минимализм в ландшафтном дизайне. Посадки злаков по периметру зоны отдыха – шикарное решение для создания атмосферы в стиле релакс и в средней полосе.
Ту же идею, что с клумбой во французском геометричном стиле, вы можете реализовать и с помощью овощных растений в формате грядки!
Даже очень маленькие многоуровневые террасы сделают из вашего сада прекрасный дизайнерский объект, достойный профессиональных фотографий!
Обрамление зоны посадки деревьев и кустарников с помощью материалов для мощения дорожек – очень современный прием в ландшафтном дизайне. Саму зону посадки можно засадить газонной легкой травой или обложить галькой, мелкими камнями, корой.
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