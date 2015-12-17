Как использовать все преимущества высоких потолков?

Большей частью все мы прекрасно сознаём главное преимущество сталинок или домов старого фонда перед квартирами в новостройках, зачастую делающее их в наших глазах желанней последних. И это не смотря на регулярные проблемы с коммуникациями, крошащуюся штукатурку и прочие следы ветхости! Это преимущество – высокие потолки. Но как часто, став счастливым владельцем квартиры с высокими потолками, мы идём дальше того, чтобы просто хвалиться тем, как свободно нам отныне дышится?
А тем временем, как много возможностей таит в себе этот воздух! Разумеется, первым делом мы думаем, как дополнительные метры над головой могут быть использованы для увеличения полезной площади нашей квартиры. И есть множество способов сделать это стильно и максимально эффективно. Но не стоит думать, что этим всё исчерпывается! Высокие потолки – это также и возможность сделать Ваш дом совершенно уникальным. Это место для Вашего творчества. Освещение, декорирование, и перепланировка пространства под потолком – прекрасная возможность выразить свою неповторимую индивидуальность.
Свобода и воздух предоставляют нам едва ли не бесконечные возможности для обживания и творчества. Мы предлагаем Вам 6 актуальных решений для квартиры с высокими потолками, комбинируя которые можно получить впечатляющий результат.
Самый традиционный способ обжить пространство под высоким потолком – соорудить антресольный этаж, или антресоль. Антресоль помогает сэкономить полезный метраж комнаты, перенеся, например, зону сна под потолок. Помимо того, что такой маневр помогает решить сразу несколько задач в маленькой комнате, то же самое решение уместно и в просторном помещении: это создаст особую атмосферу “возвышения” над суетой дневной жизни. Здесь же можно расположить и рабочий кабинет, и даже детскую комнату. Но что бы ни планировалось обустроить на антресольном этаже, есть несколько общих правил, которые стоит учитывать. Скажем, лестница должна быть обязательно стационарной – приставная лестница небезопасна и неудобна в использовании. Если же вы сражаетесь за свободные сантиметры, можно использовать пространство под лестницей. Например, сделать систему хранения. Помните, что лестница должна быть достаточно пологой, особенно, если антресольный этаж Вы определили под детскую. В этом же случае Вам стоит позаботится и об ограждении, например, в виде перекрещенных на манер сетки канатов. Собственно, сооружение ограждения на антресольном этаже в том или ином виде необходимо вне зависимости от спецификации антресольного пространства.
Детально продумайте и систему освещения. Поскольку антресольный этаж едва ли предполагает особенно большую высоту, естественного света ему будет не хватать. Предпочтительно остановить выбор на независимых или навесных светильниках, то есть таких, для которых Вам не придётся красть пространство над головой.
Все мы помним, что под словом антресоль (а точнее в множественном числе – антресоли) в прежние времена понимался совсем не жилой полуэтаж, а утлое местечко под невысоким потолком типовой квартиры, предназначенное для хранения всего того, что оказывалось не нужным в повседневной жизни, но почему-то не выбрасывалось. И хотя мало кто захочет сегодня воскрешать в своём доме такую традицию, не стоит тотчас отметать идею хранения вещей подобным образом. И правда, если Ваш дом счастливо наделён высокими потолками, но при этом не разросся вширь, отчего не освободить пространство жизни, соорудив под потолком деликатную кладовую или гардеробную?
В том же случае, если вы совершенно не стеснены размерами жилого пространства, имеет смысл позаботиться о том, как сделать Ваше преимущество ещё более разительным. Например, устроив декоративный подвесной потолок. Такой приём подчеркнёт и даже усилит впечатление высоты. Вместе с тем, подвесной потолок – это ещё и мотив для игры с освещением. С его помощью Вы сможете воплощать разнообразные смелые решения, возводить арки или иные сложные конструкции под потолком. Многообразие форм – далеко не единственный плюс натяжных потолков. Необычные фактуры, яркие цвета, возможность печати изображений на специальной пленке – всё это делает подвесные конструкции незаменимым средством при решении интерьера с высокими потолками.
Вы никогда не задумывались о том, чтобы обзавестись своей собственной библиотекой? С глубокими креслами и старинным столом, с мягким светом и особой атмосферой сосредоточенного покоя. Если да, то в таком случае необходимо присмотреться к ещё одной удивительно простой и рациональной идее использования преимущества высоких потолков – многоярусным книжными полками. Конечно, совершенно не нужно устраивать дома баррикады вроде советских шкафов-стенок. Но как изысканно могут смотреться книжные полки, перемежающиеся гармоничными светильниками, в рабочем кабинете!
Часто в тех случаях, когда размеры помещения это позволяют, полки объединяются в стеллажи, стоящие перпендикулярно стене. Благодаря этому декоративные качества этого функционального по сути предмета, связанные с высотой комнаты удваиваются: решётчатая структура стеллажа подчёркивает пустоту над ним. Кроме того, акцентируя вертикальные опоры стеллажей и комбинируя заставленные полки с декоративно убранными, Вы сохраните так оберегаемое чувство воздушности и при этом сообщите пространству комнаты совершенно уникальную атмосферу.
Но, разумеется, не стоит расценивать высокие потолки как проблему, которую постоянно следует как-то решать! Высокие потолки – это повод раскрыться Вашей индивидуальности! Дайте волю своей фантазии: почему бы не превратить одну из стен в экран домашнего кинотеатра, или в произведение искусства, отдав её целиком под мурал или стенную роспись? И это совершенно не обязательно должно быть грандиозное пасторальное панно. Сегодня привычно и в то же время свежо использование в интерьере элементов уличного искусства – граффити, или в буквальном смысле оживление пространства при помощи фитостены – специального модуля-панели, на основе которого создаётся картина из живых растений. И не стоит забывать о лепнине! Конечно, в жилом помещении стоит поостеречься слишком экстравагантных выдумок, но кто кроме Вас знает, когда начинается это “слишком”?
Ещё одним способом освоить пространство под высоким потолком является использование подвешенных предметов. Сочетая разноуровневые светильники, открытые коммуникации и декоративные элементы, можно создать в Вашем доме атмосферу непринуждённости и стиля, характерных для современного лофта.
Высокие потолки – это потрясающая возможность сделать свой дом по-настоящему индивидуальным. Не стоит ограничиваться какой-то одной идеей. Попробуйте сочетать все возможные элементы в зависимости от характера пространства, и наслаждайтесь свободой в полной мере!