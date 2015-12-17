Как использовать все преимущества высоких потолков?

Большей частью все мы прекрасно сознаём главное преимущество сталинок или домов старого фонда перед квартирами в новостройках, зачастую делающее их в наших глазах желанней последних. И это не смотря на регулярные проблемы с коммуникациями, крошащуюся штукатурку и прочие следы ветхости! Это преимущество – высокие потолки. Но как часто, став счастливым владельцем квартиры с высокими потолками, мы идём дальше того, чтобы просто хвалиться тем, как свободно нам отныне дышится?

А тем временем, как много возможностей таит в себе этот воздух! Разумеется, первым делом мы думаем, как дополнительные метры над головой могут быть использованы для увеличения полезной площади нашей квартиры. И есть множество способов сделать это стильно и максимально эффективно. Но не стоит думать, что этим всё исчерпывается! Высокие потолки – это также и возможность сделать Ваш дом совершенно уникальным. Это место для Вашего творчества. Освещение, декорирование, и перепланировка пространства под потолком – прекрасная возможность выразить свою неповторимую индивидуальность.