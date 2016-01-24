Как спланировать семейный дом

Объем и простор помещения во всей красе позволяет оценить открытая или свободная планировка. Такое объединенное пространство мягко и ненавязчиво делится на несколько зон, в зависимости от привычек и потребностей хозяев дома: гостиная, кухня и столовая, тихий уголок у камина или телевизора, зона тет-а-тет возле журнального столика у окна, небольшой домашний кабинет.

В открытой планировке важно учесть нюансы каждой зоны, комфортные решения отдельных частей пространства и при этом удержать единую стилистику помещения. Дизайнеры рекомендуют для неявного зонирования открытого пространства использовать комбинирование напольных покрытий: например, керамогранитная плитка в зоне кухни и паркет для столовой, мягкий ковер в зоне гостиной.

Чтобы большое открытое пространство было уютным и светлым, создайте отдельную систему освещения для каждой части, подберите оптимальный вариант размещения и дизайн светильников.