Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как спланировать семейный дом

Перла Вереника Перла Вереника
Remodelación de Salón y Entrada de una Hermosa Vivienda Unifamiliar, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com Гостиная в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

Большой, светлый дом, в котором сможет разместится вся дружная семья – задача не только в строительстве просторного здания, но и в создании комфортного для всех интерьера. Что же нужно сделать, чтобы дом стал действительно любимым местом для сбора всей семьи, да еще и всех друзей в придачу? 

Открытая планировка пространства

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА

Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

Объем и простор помещения во всей красе позволяет оценить открытая или свободная планировка. Такое объединенное пространство мягко и ненавязчиво делится на несколько зон, в зависимости от привычек и потребностей хозяев дома: гостиная, кухня и столовая, тихий уголок у камина или телевизора, зона тет-а-тет возле журнального столика у окна, небольшой домашний кабинет.

В открытой планировке важно учесть нюансы каждой зоны, комфортные решения отдельных частей пространства и при этом удержать единую стилистику помещения. Дизайнеры рекомендуют для неявного зонирования открытого пространства использовать комбинирование напольных покрытий: например, керамогранитная плитка в зоне кухни и паркет для столовой, мягкий ковер в зоне гостиной. 

Чтобы большое открытое пространство было уютным и светлым, создайте отдельную систему освещения для каждой части, подберите оптимальный вариант размещения и дизайн светильников.

Надежные материалы

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Гостиная в стиле кантри
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

Дом для многих поколений, дружной и обширной семьи должен внушать  уверенность и стабильность. Достойную обстановку помогут создать долговечные и надежные материалы  интерьера. В первую очередь, конечно – прочные конструкции, ведь вы не хотите ежегодно тратить время всей семьи на внеплановые ремонты. Кирпичные и каменные стены, деревянные балки потолка можно оставить и открытыми, это лишь добавит декоративности интерьеру. 

Мебель для большой семьи должна быть вместительной и просторной, чтобы каждому нашлось место и уютный уголок: массивные диваны и кресла, устойчивые столы и тумбы. При покупке мебели, оценивайте ее и на прочность, и на многофункциональность, и на универсальность,  чтобы  новый предмет вписывался в ритм и стиль жизни каждого из вашей большой семьи.

Несколько слов о главном – декор в виде надписей на стенах

Bloominville Storage Unit House Envy Гостиная в скандинавском стиле
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

У вас есть свои слова поддержки в трудную минуту, ставшие своеобразным девизом вашей семьи? Или вам хотелось бы почаще напоминать своим родным – как вы любите и цените их тепло и заботу? Для создания особой индивидуальной обстановки семейной общности, своих небольших традиций и ритуалов – очень удачным вариантом станет использование как элемента декора отдельных надписей, цитат, воодушевляющих слов. 

Сделать такой украшение со смыслом очень просто – подойдет и оформление в рамочки, и надпись по трафарету на стене, и даже вышитые подушки на диване. Вся прелесть такого декора в его индивидуальности и ручном изготовлении.

Уличные коврики для дома

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Гостиная в тропическом стиле
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Мы часто используем на полу в уличных беседках и на крыльце плотные, прочные коврики: резиновые, синтетические, пластиковые. Но ничто не мешает задействовать полезные свойства этих материалов и в доме. В большом семейном холле, куда часто забегают дети во время игры на улицы, собаки и другие домашние питомцы греют не слишком чистые лапы, много пар обуви проходит по ковру утром в поиске ключей – уличные варианты прочных и практичных напольных покрытий станут настоящим спасением от грязи и мусора. Дизайн уличных ковриков вполне позволяет подобрать нужный вариант для любой обстановки – есть и образцы с ярким рисунком, и лаконичные в серо-черных тонах. А с точки зрения чистоты, они обладают просто незаменимыми грязезащитным плетением, не скользят на любой поверхности и могут собираться из модулей в любой размер.

Вместительная игровая зона для семейного дома

Дом в уровнях Snegiri Architects Детская комнатa в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Дом в уровнях

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

Большая семья это и большие детские компании, когда в гости   приходят не только ваши друзья, но и их разновозрастные дети, устраивая шумные и веселые игры все вместе. Пространство семейного обычно позволяет найти удобный уголок для разнообразные детских приключений – в  виде отдельной игровой комнаты, в просторной детской, вместе со всеми в гостиной или в менее стандартных пространствах. Просторный чердак, светлая мансарда, даже пространство над лестницей – чем креативнее будет игровая зона, тем лучше. Главное условие – конечно, безопасность. Все что в принципе может сломаться – должно быть проверено на прочность дважды, все что не может сломаться – трижды.

Книжный арт-декор в вашем доме

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

От каждого поколения большой семьи по десятку любимых книг – и готова широкая библиотека. Именно так обычно появляется вопрос хранения книг в любом доме. И чем дальше мы уходим в он-лайн пространство, тем на самом деле дороже для нас становятся книги, особенно любимые с детства, с подвернутыми страниц уголками-закладками, пометками на полях, доставшиеся в наследство от родителей, подаренные на памятные даты – с надписями пожеланий и поздравлений. Давайте найдем этим бесценным предметам достойное место в современном интерьере – не стоит прятать такие сокровища на чердак, за плотные дверцы верхних полок антресолей. Расставьте их на открытый стеллаж, разнообразьте интерьер пестрыми корешками книг  и яркими красочными обложками, повернув самые красивые издания лицевой стороной на полках.

Оформите в рамки арт-проекты, созданные вами и вашими детьми

Remodelación de Salón y Entrada de una Hermosa Vivienda Unifamiliar, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com Гостиная в средиземноморском стиле
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

Самую яркую и индивидуальную атмосферу семейному дому дарят простые, незатейливые, но от этого не менее теплые и душевные поделки вашей семьи. Не стоит стесняться неровности линий своих картин, наивности старательных детских рисунков, незатейливости вышитых пейзажей, доставшихся вам от бабушек. В каждой семье найдется огромное количество таких примеров домашнего творчества и все, что нужно для создания действительно уютного интерьера вашего дома – достойно оформить каждое из таких произведений в рамочку, и украсить ими комнату. 

Дизайн однушки 40 кв.м. на четверых
Какие интерьерные советы помогут вам создать уютный семейный дом?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо