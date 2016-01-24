Как спланировать семейный дом

Большой, светлый дом, в котором сможет разместится вся дружная семья – задача не только в строительстве просторного здания, но и в создании комфортного для всех интерьера. Что же нужно сделать, чтобы дом стал действительно любимым местом для сбора всей семьи, да еще и всех друзей в придачу?
Объем и простор помещения во всей красе позволяет оценить открытая или свободная планировка. Такое объединенное пространство мягко и ненавязчиво делится на несколько зон, в зависимости от привычек и потребностей хозяев дома: гостиная, кухня и столовая, тихий уголок у камина или телевизора, зона тет-а-тет возле журнального столика у окна, небольшой домашний кабинет.
В открытой планировке важно учесть нюансы каждой зоны, комфортные решения отдельных частей пространства и при этом удержать единую стилистику помещения. Дизайнеры рекомендуют для неявного зонирования открытого пространства использовать комбинирование напольных покрытий: например, керамогранитная плитка в зоне кухни и паркет для столовой, мягкий ковер в зоне гостиной.
Чтобы большое открытое пространство было уютным и светлым, создайте отдельную систему освещения для каждой части, подберите оптимальный вариант размещения и дизайн светильников.
Дом для многих поколений, дружной и обширной семьи должен внушать уверенность и стабильность. Достойную обстановку помогут создать долговечные и надежные материалы интерьера. В первую очередь, конечно – прочные конструкции, ведь вы не хотите ежегодно тратить время всей семьи на внеплановые ремонты. Кирпичные и каменные стены, деревянные балки потолка можно оставить и открытыми, это лишь добавит декоративности интерьеру.
Мебель для большой семьи должна быть вместительной и просторной, чтобы каждому нашлось место и уютный уголок: массивные диваны и кресла, устойчивые столы и тумбы. При покупке мебели, оценивайте ее и на прочность, и на многофункциональность, и на универсальность, чтобы новый предмет вписывался в ритм и стиль жизни каждого из вашей большой семьи.
У вас есть свои слова поддержки в трудную минуту, ставшие своеобразным девизом вашей семьи? Или вам хотелось бы почаще напоминать своим родным – как вы любите и цените их тепло и заботу? Для создания особой индивидуальной обстановки семейной общности, своих небольших традиций и ритуалов – очень удачным вариантом станет использование как элемента декора отдельных надписей, цитат, воодушевляющих слов.
Сделать такой украшение со смыслом очень просто – подойдет и оформление в рамочки, и надпись по трафарету на стене, и даже вышитые подушки на диване. Вся прелесть такого декора в его индивидуальности и ручном изготовлении.
Мы часто используем на полу в уличных беседках и на крыльце плотные, прочные коврики: резиновые, синтетические, пластиковые. Но ничто не мешает задействовать полезные свойства этих материалов и в доме. В большом семейном холле, куда часто забегают дети во время игры на улицы, собаки и другие домашние питомцы греют не слишком чистые лапы, много пар обуви проходит по ковру утром в поиске ключей – уличные варианты прочных и практичных напольных покрытий станут настоящим спасением от грязи и мусора. Дизайн уличных ковриков вполне позволяет подобрать нужный вариант для любой обстановки – есть и образцы с ярким рисунком, и лаконичные в серо-черных тонах. А с точки зрения чистоты, они обладают просто незаменимыми грязезащитным плетением, не скользят на любой поверхности и могут собираться из модулей в любой размер.
Большая семья это и большие детские компании, когда в гости приходят не только ваши друзья, но и их разновозрастные дети, устраивая шумные и веселые игры все вместе. Пространство семейного обычно позволяет найти удобный уголок для разнообразные детских приключений – в виде отдельной игровой комнаты, в просторной детской, вместе со всеми в гостиной или в менее стандартных пространствах. Просторный чердак, светлая мансарда, даже пространство над лестницей – чем креативнее будет игровая зона, тем лучше. Главное условие – конечно, безопасность. Все что в принципе может сломаться – должно быть проверено на прочность дважды, все что не может сломаться – трижды.
От каждого поколения большой семьи по десятку любимых книг – и готова широкая библиотека. Именно так обычно появляется вопрос хранения книг в любом доме. И чем дальше мы уходим в он-лайн пространство, тем на самом деле дороже для нас становятся книги, особенно любимые с детства, с подвернутыми страниц уголками-закладками, пометками на полях, доставшиеся в наследство от родителей, подаренные на памятные даты – с надписями пожеланий и поздравлений. Давайте найдем этим бесценным предметам достойное место в современном интерьере – не стоит прятать такие сокровища на чердак, за плотные дверцы верхних полок антресолей. Расставьте их на открытый стеллаж, разнообразьте интерьер пестрыми корешками книг и яркими красочными обложками, повернув самые красивые издания лицевой стороной на полках.
Самую яркую и индивидуальную атмосферу семейному дому дарят простые, незатейливые, но от этого не менее теплые и душевные поделки вашей семьи. Не стоит стесняться неровности линий своих картин, наивности старательных детских рисунков, незатейливости вышитых пейзажей, доставшихся вам от бабушек. В каждой семье найдется огромное количество таких примеров домашнего творчества и все, что нужно для создания действительно уютного интерьера вашего дома – достойно оформить каждое из таких произведений в рамочку, и украсить ими комнату.