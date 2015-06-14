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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Двухуровневая квартира в морском стиле, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле минимализм
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Наиболее читаемые статьи на прошлой неделе – лучшее подтверждение тому, что лето наконец-то наступило. Многих из нас потянуло на природу, о чем свидетельствует популярность Книг идей, посвященных архитектуре и дизайну интерьера загородных домов. А те, у кого нет возможности или желания выезжать за пределы мегаполисов, ищут способы создать солнечную и праздничную атмосферу в родных четырех стенах, подбирают новые аксессуары, меняют освещение и вешают новые шторы. Давайте подробнее рассмотрим самые популярные статьи недели на homify.

1. До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

В летнее время года многие задумываются о покупке загородного дома, в который можно приезжать по выходным дням, чтобы отдохнуть от городской суеты, насладиться пением птиц и шелестом листвы. Что выбрать – дом в дачном поселке или в деревне? Решившись на покупку собственного мини-курорта, дети асфальта не имеющие опыта загородной жизни, как правило, склоняются к покупке дома в дачном кооперативе, но гораздо более оптимальным решением может стать покупка старого деревенского дома. Почему? Разбираем в статье ’Как старый дом в деревне стал стильной дачей’.

2. Европейская сказка в частном доме в Калининграде

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Хотели бы вы жить в доме, который знает ваши мечты и предугадывает желания? Классический и статный, но при этом с явным налетом добродушной провинциальности — не таким ли мы его себе представляем? Подробный разбор экстерьера и интерьера этого дома ждет вас в статье ’homify 360°: европейская сказка в частном доме в Калининграде’.

3. Современный гламур семейного формата

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK, ELIZABETH STUDIO DESIGN ELIZABETH STUDIO DESIGN Гостиная в стиле модерн
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK

ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Интересный проект городской квартиры с налетом глянца и гламура заставит вас влюбиться в блеск и роскошь современного взгляда на классику.

Проект выполнен дизайн-студией ELIZABETH STUDIO DESIGN с особым вниманием к благородным материалам и очаровательным деталям. Квартира имеет очень много маленьких особенностей, некоторые из которых мы выделим особо в нашей статье.

4. Как подбирать светильники к натяжным потолкам?

Кухня-гостиная Reroom
Reroom

Кухня-гостиная

Reroom
Reroom
Reroom

Знаете ли вы, что не обязательно создавать эффект «ночного неба» и покупать круглые лампочки в стиле хай-тек? В этой Книге идей ’Как подбирать светильники к натяжным потолкам?’ мы познакомим вас с практическими и стилистическими нюансами выбора светильников к натяжным потолкам и разложим все по полочкам.

5. Как выбрать шторы для гостиных

Двухуровневая квартира в морском стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Двухуровневая квартира в морском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Ремонт комнаты закончен, но осталась самая малость — выбрать шторы для вашей гостиной? Мы расскажем вам, под что именно их следует подбирать по цвету и как не ошибиться с выбором стиля. Заметим, что трендовые цвета этого сезона, такие как бирюзовый, салатовый и слоновой кости, вы легко можете использовать в решении своей задачи. Об остальном – читайте в полной версии Книги идей ’Как выбрать шторы для гостиных’.

Выбираем обивку для дивана. Рекомендации homify
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