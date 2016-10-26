6 оригинальных полочек для обуви, сохраняющих пространство

Вопрос пространства всегда остро стоит на повестке дня в любой квартире или в доме. И совершенно неважны их площади — так или иначе, места не хватает.

Одной из проблем являются «горы» обуви, которые «растут» по ходу сезона. По его завершении на каждого человека образуется по несколько пар обуви. Но на этом дело не закончится, ведь на носу новый сезон, обещающий очередной прирост «горных хребтов» из обуви. Хозяйки веками боролись с подобными ландшафтами, придумывая различные способы размещения обуви. Кто-то их раскладывает по коробкам и прячет в дальний угол чулана или под кроватью. Новых идей обувных полок явно не хватало ввиду того, что стандартные полочки давно не справлялись со своей задачей.

Однако, выражаясь языком гомеровской «Иллиады», хитромудрые дизайнеры научились решать такие проблемы и практично, и креативно. И посыпались как из рога достатка идеи обувных полок, их дизайна, способов размещения и пр. И книги мало, чтобы полно раскрыть эту тему, поэтому в этой статье вкратце собраны самые оригинальные и практичные идеи обувных полок.