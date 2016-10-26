6 оригинальных полочек для обуви, сохраняющих пространство

Вопрос пространства всегда остро стоит на повестке дня в любой квартире или в доме. И совершенно неважны их площади — так или иначе, места не хватает.
Одной из проблем являются «горы» обуви, которые «растут» по ходу сезона. По его завершении на каждого человека образуется по несколько пар обуви. Но на этом дело не закончится, ведь на носу новый сезон, обещающий очередной прирост «горных хребтов» из обуви. Хозяйки веками боролись с подобными ландшафтами, придумывая различные способы размещения обуви. Кто-то их раскладывает по коробкам и прячет в дальний угол чулана или под кроватью. Новых идей обувных полок явно не хватало ввиду того, что стандартные полочки давно не справлялись со своей задачей.
Однако, выражаясь языком гомеровской «Иллиады», хитромудрые дизайнеры научились решать такие проблемы и практично, и креативно. И посыпались как из рога достатка идеи обувных полок, их дизайна, способов размещения и пр. И книги мало, чтобы полно раскрыть эту тему, поэтому в этой статье вкратце собраны самые оригинальные и практичные идеи обувных полок.
Эйнштейн считал, что пространство и время относительно. А также, что при определенных обстоятельствах они способны сжиматься или расширяться. Насчет времени дизайнеры пока не преуспели, а вот пространство научились сжимать достаточно умело.
Оригинальным решением сжатия горизонтального пространства стало перемещение его в вертикальную площину. А именно — на стены. Так, родилась идея обувной полки, подвешенной на стену.
Например, полку можно сделать из старого грузового поддона — деревянной конструкции, служащей в качестве подставки для различных товаров. Такие поддоны часто можно увидеть в фильмах, репортажах, где показывают складские машины-подемники, подымающие и перевозящие поддоны с товарами с места на место.
Между досками поддонов имеются зазоры. Если отшлифовать и покрасить такой поддон, между зазорами досок можно вставлять носками обувь. Она не упадет и будет там компактно храниться. Также можно набить полки почти в высоту всей стены, выставляя на них обувь.
Наконец, самый простой вариант — набить на стену гвоздей и подвешивать на них обувь за шнурки. И быстро, и практично, и оригинально.
Главной идеей обувной полки независимо от ее вида является максимальное использование полезного пространства. Использовать свободные места нужно везде – от полых ниш в шкафу или на балконе до пространства под туалетным столиком. Все зависит от конструкции и дизайна указанных предметов быта.
Так, нередко ножки туалетных столиков делаются в виде металлических «кружевных» решеток. Между прутьями этих решеток можно протянуть проволоку и развешивать обувь с каблуками на ней. Также возможно закреплять обувь в зазорах самой решетки.
Хорошим вариантом будет изготовление мебели на заказ, предусматривающей в своей конструкции и место для размещения обуви.
Своеобразным ремейком дедовского способа размещать обувь с глаз долой в самых отдаленных уголках шкафов и антресолей стала идея обувной полки в скрытом шкафу. Это более интересное решение, так как скрытой является не только обувь, но собственно и сам шкаф, где она спрятана. Нередко под обувные полки используют нижние ящики таких шкафов.
При изготовлении подобных шкафов можно предусмотреть более специализированные отсеки, предполагающие размещение обуви: оптимально сделать в них внутренние перегородки, разделяющие пары обуви. Модернизировав проволочные вешалки, можно сделать из них крючки для обуви. Например, с помощью плоскогубцев откусывают нижнюю планку таких «плечиков», загибают концы так, чтобы они не царапали кожу при контакте. Развешивая обувь на этих крючках можно поместить их в шкафу также, как и одежду.
Часто под скрытые шкафы используют пространство под лестницей на второй этаж. В качестве идеи обувной полки можно предложить использовать для нее сами деревянные ступеньки. Делать их следует так, чтобы с фронтальной части выдвигался ящик, как в столе или обычном шкафу.
Идеи обувных полок придали новое дыхание пространству под кроватями, креслами и другой мебелью из этого ряда.
Просто прятать обувь под кровать выглядит не совсем практично. И без обуви там постоянно собирается большое количество пыли, от которой спасает лишь регулярная влажная уборка. Если поместить туда обувь, особенно не упаковав должным образом, то она за сезон — два накопит столько пыли, сколько и не снилось.
Поэтому подходить к полкам под кроватью нужно с умом.
Очень часто под крышкой дивана, кровати, кресла, пуфика может быть полость в виде ниши. Вот это полое пространство целесообразно использовать в качестве обувной полки. Для этого потребуется мягкая ткань и строительный степлер. С помощью скоб нужно закрепить ткань на стенках ниши. Таким же образом можно формировать тканевые кармашки, в которые помещается ровно одна пара обуви. В результате по стенкам ниши образуется несколько таких кармашек, экономящих жилое пространство.
Еще одним вариантом будет использование старой картинной рамы, набитой на лист фанеры. Таким образом, формируется ящичек с низкими бортиками, по плоскости которого расставляют обувь и прячут под кровать. Однако, это открытый тип полок, поэтому он не защитит обувь от пыли.
Стиль кантри подсказал идею обувной полки в виде плетеного ящика, корзины или других плетеных вещей.
Так, плетеный ящик будет красиво смотреться на любом стеллаже или под кроватью, не выдавая секретов своего внутреннего содержания. Для этого нужно взять несколько таких ящиков. Сортировать обувь можно по разным критериям. Некоторые сортируют по ящикам для каждого члена семьи, другие — по виду обуви (туфли к туфлям, кроссовки к кроссовкам и т. д.).
Накрыв такой ящик плетеной крышкой будет обеспечено сохранение обуви от пыли. Ящик может быть как прямоугольной, так и круглой формы. Такие полки могут быть и из железа.
Еще одной идеей необычных обувных полок, являющейся, пожалуй, классической, будет деревянная подставка. Это удобное и практическое решение, поработав над которым, можно также добиться и эстетического эффекта.
Можно использовать стандартную деревянную полку, имеющую несколько ярусов для размещения обуви. Усложненным вариантом такой полки будет образование на каждом ярусе секций под конкретные пары обуви, которые напоминают пчелиные соты.
Вариацией указанной полки будет образование непрямоугольных секций, а Х-образных. Интересным решением станет деревянная полка, обувь в которой размещается пол уклоном. По своем внешнему виду такая полка, заполненная обувью, напоминает веер или раскрытую книгу. Это и выглядит эстетично, и значительно экономит пространство.
Деревянные полки можно сделать и в форме уголков, которые прибиваются, соответственно, в углах между стенами помещений. Образуя несколько ярусов, они выглядят очень оригинально.