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10 примеров хранения от Перфекциониста

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ático en Sant Cugat. 2011, Deu i Deu Deu i Deu Спальня в эклектичном стиле
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Перфекционист – это мечтатель-практик, который всегда готов сражаться за то, чтобы жизнь была максимально идеальной – эстетичной, аккуратной и удобной. От мечтателя в нем – жажда улучшения, постоянного обновления и богатое воображение с большим количеством идей, а от практика – сила воли, навыки и готовность делать что-то в реальности каждый день, чтобы добиться желаемого результата.

В этой фото-подборке мы покажем вам, чего добиваются перфекционисты, если действительно хотят сделать свою жизнь комфортабельной и стильно организовать хранение в доме, в котором часто не хватает дополнительных гардеробных. Все идеи, кроме, пожалуй, дизайна лестниц и мансарды, подходят для простых малогабаритных квартир.

Лестница с секретом

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Ящики и полочки, которые открываются от легкого нажатия на их фасад, выглядят очень минималистично даже в открытом состоянии. Такая лестница заменяет сразу два или даже три комода и при этом выглядит очень стильно. Справа в высоком модуле есть даже место для пылесоса.

Умная кухня

50 shades of grey, Chalkhouse Interiors Chalkhouse Interiors Кухня в классическом стиле
Chalkhouse Interiors

50 shades of grey

Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors

Удобные модули для бутылок или вина, полочка для специй в самой дверце и остальные полочки, точно рассчитанные по высоте для каждого типа продуктов – спасение для небольшой кухни. Внизу есть специальные деревянные ящики для хлеба и мучных продуктов.

Полочки на фасаде

Aménagement d'un appartement de 70m² - Paris, MadaM Architecture MadaM Architecture Кухня в стиле модерн
MadaM Architecture

MadaM Architecture
MadaM Architecture
MadaM Architecture

Справа в этой кухне мы найдем открытые полочки, которые украшают кухню декоративными элементами и делают это очень осторожно. Перфекционист в любом случае интересуется не только хранением бытовых и хозяйственных вещей, но и тем, как красиво и легко декорировать дом с минимумом хлопот.

Встроенный стеллаж в спальне

2 Appartements Réunis -Paris-10e, ATELIER FB ATELIER FB Спальня в стиле модерн
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

По обеим сторонам от кровати вы можете организовать встроенные стеллажи для книг, аксессуаров, зарядки для гаджетов, лампы и даже вазы с гиацинтами. Если сделать такой стеллаж с закрытыми полочками сверху, то он становится пригодным и для хранения одежды. 

При таком варианте вы можете поставить рядом с кроватью кресло, стул или туалетный столик, а не прикроватную тумбочку, аналог который у вас уже есть. Оставшуюся часть стены за изголовьем вы можете утеплить, украсить декоративными панелями, которые тоже занимают место, оформить с помощью любого пышного изголовья, для которого раньше у вас не было места и которое бы слишком сильно выделялось.

Японские традиции

トンガリの家, 株式会社リオタデザイン 株式会社リオタデザイン Столовая комната в стиле модерн
株式会社リオタデザイン

株式会社リオタデザイン
株式会社リオタデザイン
株式会社リオタデザイン

То, что японские традиции – самые продуманные в плане заботы о маленьких детях, вызывает настоящее уважение. На многих японских кухнях мы найдем место для игр детей, для подготовки домашнего задания из школы, творчества и чтения. Так мама может заботиться о детях, следить за их успеваемостью, не отходя от плиты, что очень экономит время и при этом просто очень удобно.

В японской семье хорошо выполненное домашнее задание – показатель благополучия семьи, которая все делает сообща. Забота матери в данном случае проявляется вовсе не в подсказках, а в создании идеальных условий для учебы дома. При этом, школьники и дошкольники, братья и сестры, здесь учатся вместе и в одно и то же время.

Секретные полочки в гостиной

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio Гостиная в скандинавском стиле
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

Тумба под TV, имеющая дополнительные полочки сбоку, а также маленький стеллажик за диваном делают эту гостиную очень удобной, даже при ее площади в 10 квадратов. Кажется, что это невероятно, но на самом деле это просто работа профессионального дизайнера.

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Полочка на мансарде

Wohnzimmer, Regalraum GmbH Regalraum GmbH Гостиная в стиле модерн
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

Две полочки, установленные под мансардным окном и украшенные со вкусом, могут стать отличным местом для хранения в вашей спальне на втором этаже или в детской. Не стоит недооценивать две дополнительные полочки, ведь вы оглянуться не успеете, как они станут просто незаменимыми.

Встроенная прихожая

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

Встроенная мебель для прихожей, а не стоящая отдельно, гораздо удобнее в эксплуатации. Она может быть частью гардеробной системы или просто занять всю нишу от двери до стены так, чтобы вы ощущали ее аккуратной. В данном случае лучше всего подойдут двери-слайдеры и открытые полки, но традиционный вариант с распашными дверьми смотрится более романтично.

Встроенная классическая мебель

Кабинет homify Рабочий кабинет в классическом стиле Дерево Белый
homify

Кабинет

homify
homify
homify

Еще один прекрасный вариант хранения – классическая встроенная мебель в американском стиле. Она позволяет добиться огромного дополнительного пространства для хранения, при этом визуально облагораживая помещение красотой деревянных шкафов и стеклянных витрин. Чтобы она выглядела еще более роскошно, ей необходима подсветка и дизайнерская расстановка предметов.

Хранение в спальне

REDECORACION PISO TURISTICO EN SITGES, Home Deco Decoración Home Deco Decoración Спальня в средиземноморском стиле
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Противоположная идея от создания встроенной мебели на месте прикроватных тумбочек – закрытые стеллажи по сторонам и даже над кроватью. Сделанная правильно, такая система вовсе не будет казаться лишней, а наоборот, станет отличным вариантом для создания более уютного местечка для отдыха. Такую идею даже можно использовать вместе с балдахином.

Маленькая спальня

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio Спальня в скандинавском стиле
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

Эта маленькая спальня с шириной ниши менее двух метров тоже нуждается в дополнительных идеях для хранения и при этом бюджетных. Плетеные корзины помогают отчасти решить проблему, как и полочки за изголовьем. Думаем, маленькая спальня тоже заслуживает того, чтобы быть красивой, даже если вы пока в нее не верите.

Волшебные сундуки

Ático en Sant Cugat. 2011, Deu i Deu Deu i Deu Спальня в эклектичном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Интересный вариант для хранения – сундук перед кроватью, он может стать отличной идеей для вашей спальни, если вы хотите сделать ее более оригинальной.

Кабинет под лестницей

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Эта идея не просто уникальна по своей сути, но еще и смотрится просто великолепно. Лестница, используемая под кабинет, кажется, спасает своей красотой весь наш мир.

​Лестница с открытыми полками

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

Эта маленькая лестница имеет сбоку открытые полки, предназначенные для хранения одежды и обуви. Здесь даже есть специальные модули для сумок, а одежда скомпонована по типу.

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