10 примеров хранения от Перфекциониста

Перфекционист – это мечтатель-практик, который всегда готов сражаться за то, чтобы жизнь была максимально идеальной – эстетичной, аккуратной и удобной. От мечтателя в нем – жажда улучшения, постоянного обновления и богатое воображение с большим количеством идей, а от практика – сила воли, навыки и готовность делать что-то в реальности каждый день, чтобы добиться желаемого результата.

В этой фото-подборке мы покажем вам, чего добиваются перфекционисты, если действительно хотят сделать свою жизнь комфортабельной и стильно организовать хранение в доме, в котором часто не хватает дополнительных гардеробных. Все идеи, кроме, пожалуй, дизайна лестниц и мансарды, подходят для простых малогабаритных квартир.