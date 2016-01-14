10 примеров хранения от Перфекциониста

Перфекционист – это мечтатель-практик, который всегда готов сражаться за то, чтобы жизнь была максимально идеальной – эстетичной, аккуратной и удобной. От мечтателя в нем – жажда улучшения, постоянного обновления и богатое воображение с большим количеством идей, а от практика – сила воли, навыки и готовность делать что-то в реальности каждый день, чтобы добиться желаемого результата.
В этой фото-подборке мы покажем вам, чего добиваются перфекционисты, если действительно хотят сделать свою жизнь комфортабельной и стильно организовать хранение в доме, в котором часто не хватает дополнительных гардеробных. Все идеи, кроме, пожалуй, дизайна лестниц и мансарды, подходят для простых малогабаритных квартир.
Ящики и полочки, которые открываются от легкого нажатия на их фасад, выглядят очень минималистично даже в открытом состоянии. Такая лестница заменяет сразу два или даже три комода и при этом выглядит очень стильно. Справа в высоком модуле есть даже место для пылесоса.
Удобные модули для бутылок или вина, полочка для специй в самой дверце и остальные полочки, точно рассчитанные по высоте для каждого типа продуктов – спасение для небольшой кухни. Внизу есть специальные деревянные ящики для хлеба и мучных продуктов.
Справа в этой кухне мы найдем открытые полочки, которые украшают кухню декоративными элементами и делают это очень осторожно. Перфекционист в любом случае интересуется не только хранением бытовых и хозяйственных вещей, но и тем, как красиво и легко декорировать дом с минимумом хлопот.
По обеим сторонам от кровати вы можете организовать встроенные стеллажи для книг, аксессуаров, зарядки для гаджетов, лампы и даже вазы с гиацинтами. Если сделать такой стеллаж с закрытыми полочками сверху, то он становится пригодным и для хранения одежды.
При таком варианте вы можете поставить рядом с кроватью кресло, стул или туалетный столик, а не прикроватную тумбочку, аналог который у вас уже есть. Оставшуюся часть стены за изголовьем вы можете утеплить, украсить декоративными панелями, которые тоже занимают место, оформить с помощью любого пышного изголовья, для которого раньше у вас не было места и которое бы слишком сильно выделялось.
То, что японские традиции – самые продуманные в плане заботы о маленьких детях, вызывает настоящее уважение. На многих японских кухнях мы найдем место для игр детей, для подготовки домашнего задания из школы, творчества и чтения. Так мама может заботиться о детях, следить за их успеваемостью, не отходя от плиты, что очень экономит время и при этом просто очень удобно.
В японской семье хорошо выполненное домашнее задание – показатель благополучия семьи, которая все делает сообща. Забота матери в данном случае проявляется вовсе не в подсказках, а в создании идеальных условий для учебы дома. При этом, школьники и дошкольники, братья и сестры, здесь учатся вместе и в одно и то же время.
Тумба под TV, имеющая дополнительные полочки сбоку, а также маленький стеллажик за диваном делают эту гостиную очень удобной, даже при ее площади в 10 квадратов. Кажется, что это невероятно, но на самом деле это просто работа профессионального дизайнера.
Две полочки, установленные под мансардным окном и украшенные со вкусом, могут стать отличным местом для хранения в вашей спальне на втором этаже или в детской. Не стоит недооценивать две дополнительные полочки, ведь вы оглянуться не успеете, как они станут просто незаменимыми.
Встроенная мебель для прихожей, а не стоящая отдельно, гораздо удобнее в эксплуатации. Она может быть частью гардеробной системы или просто занять всю нишу от двери до стены так, чтобы вы ощущали ее аккуратной. В данном случае лучше всего подойдут двери-слайдеры и открытые полки, но традиционный вариант с распашными дверьми смотрится более романтично.
Еще один прекрасный вариант хранения – классическая встроенная мебель в американском стиле. Она позволяет добиться огромного дополнительного пространства для хранения, при этом визуально облагораживая помещение красотой деревянных шкафов и стеклянных витрин. Чтобы она выглядела еще более роскошно, ей необходима подсветка и дизайнерская расстановка предметов.
Противоположная идея от создания встроенной мебели на месте прикроватных тумбочек – закрытые стеллажи по сторонам и даже над кроватью. Сделанная правильно, такая система вовсе не будет казаться лишней, а наоборот, станет отличным вариантом для создания более уютного местечка для отдыха. Такую идею даже можно использовать вместе с балдахином.
Эта маленькая спальня с шириной ниши менее двух метров тоже нуждается в дополнительных идеях для хранения и при этом бюджетных. Плетеные корзины помогают отчасти решить проблему, как и полочки за изголовьем. Думаем, маленькая спальня тоже заслуживает того, чтобы быть красивой, даже если вы пока в нее не верите.
Интересный вариант для хранения – сундук перед кроватью, он может стать отличной идеей для вашей спальни, если вы хотите сделать ее более оригинальной.
Эта идея не просто уникальна по своей сути, но еще и смотрится просто великолепно. Лестница, используемая под кабинет, кажется, спасает своей красотой весь наш мир.
Эта маленькая лестница имеет сбоку открытые полки, предназначенные для хранения одежды и обуви. Здесь даже есть специальные модули для сумок, а одежда скомпонована по типу.
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