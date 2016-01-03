Эко-редизайн в загородном доме

Традиционные европейские коттеджи, будто пришедшие из сказки, выглядят просто очаровательно, но по многим пунктам не подходят для жизни современной семьи с должным уровнем комфорта.

Например, впервые увидев этого дом, будущие хозяева просто влюбились в его аккуратный внешний вид, расположение в зеленом пригороде с большим количеством старых деревьев и традиционную архитектуру. Но при этом они успели подметить очень узкую и неудобную лестницу, всего лишь две крохотные спальни на мансардном этаже и маленькую кухню, площадь которой не превышала 12 квадратных метров.

Но будущие владельцы не отступили, они наняли архитекторов из фирмы Oliver Keuper Architekt BDA, чтобы реализовать свою мечту – жить в настоящем традиционном доме в пригороде с современным размахом. И у них получилось!