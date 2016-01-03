Эко-редизайн в загородном доме

Традиционные европейские коттеджи, будто пришедшие из сказки, выглядят просто очаровательно, но по многим пунктам не подходят для жизни современной семьи с должным уровнем комфорта.
Например, впервые увидев этого дом, будущие хозяева просто влюбились в его аккуратный внешний вид, расположение в зеленом пригороде с большим количеством старых деревьев и традиционную архитектуру. Но при этом они успели подметить очень узкую и неудобную лестницу, всего лишь две крохотные спальни на мансардном этаже и маленькую кухню, площадь которой не превышала 12 квадратных метров.
Но будущие владельцы не отступили, они наняли архитекторов из фирмы Oliver Keuper Architekt BDA, чтобы реализовать свою мечту – жить в настоящем традиционном доме в пригороде с современным размахом. И у них получилось!
Ранее между домом и гаражом было неиспользуемое пространство, где часто скапливались ненужные садовые инструменты. Сейчас здесь – новая часть дома, которая уникальным образом вписалась в парадный фасад со своим ультра-современным видом.
Обращая ваше внимание на яркое красное пятно на втором этаже, мы хотим рассказать вам о паре нюансов планировки. Этот диван, который вы видите сквозь панорамное остекление нового модуля, является частью супружеского мастер-сьюта, а в комнате под ним – гостиная, полностью закрытая от взглядов с улицы и обращенная на задний дворик.
Глядя с этой стороны, мы можем рассказать вам о планировке побольше. Сначала посмотрите на первый этаж – в главной части дома вместо гостиной и кухни находится современная кухня и просторная прихожая, тогда как гостиная расположилась в новом модуле. Наверху две крохотных спальни и коридор преобразовались в одну спальню и холл в главном здании и мастер-сьют для родителей – в новом.
В этом интерьере мы видим, что в прошлом две комнаты – кухня и гостиная, теперь являются исключительно кулинарной и столовой зонами. Стильный редизайн с использованием натурального паркета, стиля минимализм в дизайне фасадов и оригинального кухонного острова с необычным расположением модулей выглядит очень современно!
Самая главная же изюминка этого дома – мастер-сьют для родителей, который выполнен в стиле современного отеля и вмещает в себя спальню, душевую и уборную, две гардеробных и маленькую гостиную в конце коридора.
С этого ракурса мы видим, что душевая находится между спальней и гостиной и совсем не имеет стен. Отделка пола и стен здесь выполнена плиткой под натуральный камень, а в душевой с двух сторон прозрачные, и с одной – матовая стеклянная стена (в сторону гостиной).
Вход в мастер-сьют располагается сбоку – дверь ведет сразу в коридор и лестничный холл. Спальней он обращен к заднему дворику и саду, а гостиной – в сторону улицы, что очень удобно. Уборная при мастер-сьюте находится в отдельном, закрытом помещении.
Так преображается традиционный европейский пригород – без резких движений и тотальных сносов, лишь улучшая условия и воплощая новые, оригинальные решения для жизни в зеленом районе.
Такой дом выглядит практически полностью идентичным соседским, но внутри уже имеет все самые лучшие качества современного коттеджа. В хороших районах и на красивых улицах еще многие в этом регионе дома переживут такую реконструкцию, чтобы иметь возможность воспитывать детей в красивом месте, оставляя себе возможность работать в центре города.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— До и после: ремонт квартиры в историческом доме;