До и После: Чудеса реконструкции

А вот и некогда обваливающиеся потолочные балки, которые вы видели на одной из предыдущих фотографий. Они были восстановлены в практически неизменном виде, что свидетельствует в пользу работавших над домом специалистов – с задачей сохранить сельский шарм здания они справились блестяще.

Когда-то, когда мало кому были известны такие понятия как дизайн интерьера и эргономика пространства , большие чердаки в деревенских домах использовались для хранения предметов быта, одежды, книг и самой разной хозяйской утвари. Но в современном мире, где каждый квадратный метр имеет свою стоимость, такое непрактичное использование жилой площади просто недопустимо. Появившиеся системы хранения позволили наконец разгрузить чердаки и превратить их в стильные спальни или комнаты отдыха с привлекательными мансардными окнами.

Для всех, кто неравнодушен к загородной жизни, приглашаем взглянуть на еще один уникальный проект по превращению деревенского дома в стильную дачу.