До и После: Чудеса реконструкции

За пределами практически каждого города можно найти немало старых и полуразрушенных домов, лучшие дни которых казалось бы остались в далеком прошлом. С середины прошлого века все больше людей были вынуждены покинуть комфортную загородную жизнь на лоне природы и отправиться на поиск работы в крупных населенных пунктах. В какой-то момент
дети урбанизации подросли, обзавелись собственными квартирами в городских многоэтажках, стали серьезными и обеспеченными людьми, и… их снова потянуло назад, к необъятным просторам, плеску реки возле дома и веселому пению птиц.
Рынок незамедлительно отреагировал на растущий спрос. Некогда заброшенные и никому ненужные дома стали лакомым кусочком для девелоперских компаний, охотно финасирующих их реконструкцию. Об одном из таких домов пойдет речь в сегодняшнем выпуске нашей традиционной рубрики ’До и После’.
Этот дом словно воскрес из фотоальбома наших бабушек и дедушек. Несмотря на удручающее состояние фасадов, он сохранил неподвластный времени сельский шарм и до сих пор прекрасно вписывается в окружающий его пейзаж. И все же, чтобы вернуть это строение в 21-ый век, придется провести немало потрудиться.
Архитекторы из студии Intra Arquitectos не понаслышке знают о том, что радикальная реконструкция старинного дома не лучшим образом сказывается на его продаже. Люди, приобретающие дома далеко за пределами городской суеты хотят вернуться к своим корням, а значит
оболочка отреставрированного дома должна быть максимально приближена к оригиналу. Поэтому в этом проекте специалисты сделали упор на обновление, а не замену.
Бесконечно долгие годы, которые этот дом провел без владельцев нанес его внутренней конструкции практически непоправимый урон. Помимо того, что его проходы заполнились мусором, от влаги и ветра пострадали деревянные балки, поддерживающие потолок, и поверхности стен. Снова вдохнуть жизнь в это пространство – действительно непростая задача.
После окончания внутренних работ специалисты взялись за организацию интерьера. Гостиную традиционно решили разместить на первом этаже особняка. Рустикальный антураж комнате придают стены из грубого камня, деревянная отделка потолка и немного старомодные предметы мебели и декора. Чтобы обеспечить свободное передвижение по дому, архитекторы избавились от ненужных стен и дверей.
А вот и некогда обваливающиеся потолочные балки, которые вы видели на одной из предыдущих фотографий. Они были восстановлены в практически неизменном виде, что свидетельствует в пользу работавших над домом специалистов – с задачей сохранить сельский шарм здания они справились блестяще.
Когда-то, когда мало кому были известны такие понятия как
дизайн интерьера и
эргономика пространства, большие чердаки в деревенских домах использовались для хранения предметов быта, одежды, книг и самой разной хозяйской утвари. Но в современном мире, где каждый квадратный метр имеет свою стоимость, такое непрактичное использование жилой площади просто недопустимо. Появившиеся системы хранения позволили наконец разгрузить чердаки и превратить их в стильные спальни или комнаты отдыха с привлекательными мансардными окнами.
Для всех, кто неравнодушен к загородной жизни, приглашаем взглянуть на еще один уникальный проект по превращению деревенского дома в стильную дачу.