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Красивый и уютный интерьер спальни

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Apulia Attic, Atmosfere d'interni Atmosfere d'interni Спальная комната Кровати и изголовья
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Невероятно, но факт: если посчитать, сколько времени человек тратит на отдых, то получается, что до трети всей сознательной жизни проводится во сне. За всю свою жизнь человек в среднем спит от 15 до 30 лет.

Как показывает практика, в среднем мы проводим в спальной комнате не менее 8 часов в сутки, то есть (30%) своего времени. Именно по этой причине спальня не менее важна, чем гостиная или кухня в нашем доме. Её интерьер должен соответствовать не столько модным тенденциям, сколько максимальному комфорту человека. Спальня должна хранить атмосферу покоя и мечтательности. Она обычно не выставляется на показ, однако в этой книге идей мы познакомимся с проектами, которые могли остаться незамеченными.

Необычное изголовье

Casa sul Rio, Nicola Salami Architetto Nicola Salami Architetto Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Nicola Salami Architetto

Nicola Salami Architetto
Nicola Salami Architetto
Nicola Salami Architetto

Изголовье — это сложная корпусная система позволяющая объединить мягкую спинку кровати, основание для комбинированной подсветки, систему хранения для разных мелочей и прикроватные тумбы с дополнительной выезжающей поверхностью. В данном проекте светлые ткани постельного белья оттеняют мягкое плюшевое изголовье, за счет этого достигнута комфортная атмосфера для отдыха. Хозяевам спальни гарантирован хороший сон.

Украшение стен

99 Volte, ceramica viva ceramica viva
ceramica viva

ceramica viva
ceramica viva
ceramica viva

Оформление стен оригинальными обоями в спальной комнате может отражать интересы её хозяина, а также то, что его успокаивает и приводит в состояние умиротворения. Для многих из нас прекрасным источником отдыха и расслабления является книга. Чтение художественной литературы возбуждает в нас воображение, которое в ночное время материализуется в увлекательные сценарии сновидений. 

Вдохновение стариной

APPARTAMENTO CON VISTA, Studio BFG Studio BFG Дома в стиле модерн
Studio BFG

Studio BFG
Studio BFG
Studio BFG

Некоторые итальянцы предпочитают более традиционное оформление спальной комнаты. Они не спешат расставаться с красивыми классическими вещами, например, художественными панно или мебелью. Под шлейфом ностальгии эти вещи помогут настроиться на приятное времяпровождение. В данном случае дизайнеры приложили усилия, чтобы найти романтичное и спокойную картину в японском стиле.

Зеркальная стена

Casa M - Ponte di Legno, Studio O - Arch. Oliviero Baldini Studio O - Arch. Oliviero Baldini Дома
Studio O – Arch. Oliviero Baldini

Studio O - Arch. Oliviero Baldini
Studio O – Arch. Oliviero Baldini
Studio O - Arch. Oliviero Baldini

Игра с зеркалами способствует зрительному расширению пространства. Не стоит забывать и про ту атмосферу, которое создает зеркало в спальне – отражения, как ничто другое, способны придать окружающей обстановке флер романтической загадочности и волнующей таинственности в любое время суток.

Освещение

Romantic Rusty, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Гостиная в стиле лофт
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Фоновое освещение спальни должно быть приглушенным, интимным. Это внесёт дополнительную нотку спокойствия, которое будет способствовать отдыху и расслаблению. Световые акценты придают комнате эффект сказочности и волшебства. О привлекательности такого решения вы можете судить по фото, размещенным в нашей книге идей.

Яркое изголовье с подсветкой

Villa méditerranéenne , Adriana Casca Adriana Casca Спальня в стиле модерн
Adriana Casca

Adriana Casca
Adriana Casca
Adriana Casca

Дизайн изголовья кровати можно подчеркнуть грамотно организованной подсветкой, такой результат может превзойти даже самые смелые ожидания. Для этого не нужно прилагать огромных усилий. Специальная светодиодная лента, контроллер, несколько проводов и, конечно же, ваше личное желание – это все необходимые составляющие.

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Солнечные лучи в доме

edificio ad alto contenuto tecnologico - villa primavera_duemiladieci mondovì, studioarchitetturagolinelli studioarchitetturagolinelli Балкон и терраса в стиле модерн
studioarchitetturagolinelli

studioarchitetturagolinelli
studioarchitetturagolinelli
studioarchitetturagolinelli

Здоровую атмосферу в помещении обеспечивают прямые солнечные лучи, так называемая инсоляция комнаты. Освещенность влияет на визуальное восприятие человеком окружающего пространства и находящихся в нем предметов. Хорошо освещенная комната выглядит просторнее, чем помещение, в котором царит полумрак. В спальне же нежелательно яркое утреннее или вечернее солнце. Для нее идеальным является мягкое рассеянное освещение. А вот солнечный свет в спальне в течение дня только оздоровит ее атмосферу.

Вход в комнату

Ristrutturazione di un appartamento, Geom. Stefano Feliziani Geom. Stefano Feliziani Спальня в стиле модерн
Geom. Stefano Feliziani

Geom. Stefano Feliziani
Geom. Stefano Feliziani
Geom. Stefano Feliziani

Еще одним важным аспектом является входная дверь. Минималистичное или хай-тек оформление позволяет использовать в качестве материала, к примеру, супер-прочное стекло. Оно может быть матовым или тонированным. Специалисты способны создать любой дизайн, который идеально впишется в формат вашей спальной комнаты.

Деревянное изголовье кровати

Appartamento MF, Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI Спальня в стиле модерн
Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI

Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI
Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI
Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI

Другой понравившейся нам проект подстраивает спинку кровати к переключателям света. Она выполнена из деревянных панелей черного цвета, которые компенсируют доминирующий в этой комнате белый. Как показывают оба примера, оригинальное изголовье способно привнести особый неповторимый шик. Подобно предмету современного искусства, оно воплощает в себе игру света, цвета и объема.

Торжество подушек и перин

Apulia Attic, Atmosfere d'interni Atmosfere d'interni Спальная комната Кровати и изголовья
Atmosfere d&#39;interni

Atmosfere d'interni
Atmosfere d&#39;interni
Atmosfere d'interni

Для гостевой комнаты специалисты рекомендуют установку классических кроватей светлого цвета. Ничто так не радует глаз и не дарит комфорт, как удобная перинка и подушка. Создайте при помощи ярких наволочек приятный глазу акцент, как это сделано в данном примере.

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