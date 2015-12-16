Красивый и уютный интерьер спальни

Невероятно, но факт: если посчитать, сколько времени человек тратит на отдых, то получается, что до трети всей сознательной жизни проводится во сне. За всю свою жизнь человек в среднем спит от 15 до 30 лет.
Как показывает практика, в среднем мы проводим в спальной комнате не менее 8 часов в сутки, то есть (30%) своего времени. Именно по этой причине спальня не менее важна, чем гостиная или кухня в нашем доме. Её интерьер должен соответствовать не столько модным тенденциям, сколько максимальному комфорту человека. Спальня должна хранить атмосферу покоя и мечтательности. Она обычно не выставляется на показ, однако в этой книге идей мы познакомимся с проектами, которые могли остаться незамеченными.
Изголовье — это сложная корпусная система позволяющая объединить мягкую спинку кровати, основание для комбинированной подсветки, систему хранения для разных мелочей и прикроватные тумбы с дополнительной выезжающей поверхностью. В данном проекте светлые ткани постельного белья оттеняют мягкое плюшевое изголовье, за счет этого достигнута комфортная атмосфера для отдыха. Хозяевам спальни гарантирован хороший сон.
Оформление стен оригинальными обоями в спальной комнате может отражать интересы её хозяина, а также то, что его успокаивает и приводит в состояние умиротворения. Для многих из нас прекрасным источником отдыха и расслабления является книга. Чтение художественной литературы возбуждает в нас воображение, которое в ночное время материализуется в увлекательные сценарии сновидений.
Некоторые итальянцы предпочитают более традиционное оформление спальной комнаты. Они не спешат расставаться с красивыми классическими вещами, например, художественными панно или мебелью. Под шлейфом ностальгии эти вещи помогут настроиться на приятное времяпровождение. В данном случае дизайнеры приложили усилия, чтобы найти романтичное и спокойную картину в японском стиле.
Игра с зеркалами способствует зрительному расширению пространства. Не стоит забывать и про ту атмосферу, которое создает зеркало в спальне – отражения, как ничто другое, способны придать окружающей обстановке флер романтической загадочности и волнующей таинственности в любое время суток.
Фоновое освещение спальни должно быть приглушенным, интимным. Это внесёт дополнительную нотку спокойствия, которое будет способствовать отдыху и расслаблению. Световые акценты придают комнате эффект сказочности и волшебства. О привлекательности такого решения вы можете судить по фото, размещенным в нашей книге идей.
Дизайн изголовья кровати можно подчеркнуть грамотно организованной подсветкой, такой результат может превзойти даже самые смелые ожидания. Для этого не нужно прилагать огромных усилий. Специальная светодиодная лента, контроллер, несколько проводов и, конечно же, ваше личное желание – это все необходимые составляющие.
Здоровую атмосферу в помещении обеспечивают прямые солнечные лучи, так называемая инсоляция комнаты. Освещенность влияет на визуальное восприятие человеком окружающего пространства и находящихся в нем предметов. Хорошо освещенная комната выглядит просторнее, чем помещение, в котором царит полумрак. В спальне же нежелательно яркое утреннее или вечернее солнце. Для нее идеальным является мягкое рассеянное освещение. А вот солнечный свет в спальне в течение дня только оздоровит ее атмосферу.
Еще одним важным аспектом является входная дверь. Минималистичное или хай-тек оформление позволяет использовать в качестве материала, к примеру, супер-прочное стекло. Оно может быть матовым или тонированным. Специалисты способны создать любой дизайн, который идеально впишется в формат вашей спальной комнаты.
Другой понравившейся нам проект подстраивает спинку кровати к переключателям света. Она выполнена из деревянных панелей черного цвета, которые компенсируют доминирующий в этой комнате белый. Как показывают оба примера, оригинальное изголовье способно привнести особый неповторимый шик. Подобно предмету современного искусства, оно воплощает в себе игру света, цвета и объема.
Для гостевой комнаты специалисты рекомендуют установку классических кроватей светлого цвета. Ничто так не радует глаз и не дарит комфорт, как удобная перинка и подушка. Создайте при помощи ярких наволочек приятный глазу акцент, как это сделано в данном примере.