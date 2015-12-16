Красивый и уютный интерьер спальни

Невероятно, но факт: если посчитать, сколько времени человек тратит на отдых, то получается, что до трети всей сознательной жизни проводится во сне. За всю свою жизнь человек в среднем спит от 15 до 30 лет.

Как показывает практика, в среднем мы проводим в спальной комнате не менее 8 часов в сутки, то есть (30%) своего времени. Именно по этой причине спальня не менее важна, чем гостиная или кухня в нашем доме. Её интерьер должен соответствовать не столько модным тенденциям, сколько максимальному комфорту человека. Спальня должна хранить атмосферу покоя и мечтательности. Она обычно не выставляется на показ, однако в этой книге идей мы познакомимся с проектами, которые могли остаться незамеченными.