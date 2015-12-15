Все меняется, погода, природа, мода, настроение и желания. Сегодня домашняя обстановка радует, завтра хочется что-то поменять, выбросить старую мебель, повесить новые шторы или сделать ремонт. Новый диван, шкаф или тумбочка должны занять место прежних вещей. И если со шторами еще как-то понятно, то как поступить с ненужной мебелью, нужно решать: выбросить или использовать дальше, теснясь и создавая в доме мебельные заторы. Конечно, некоторой фурнитуре можно дать вторую жизнь и самому украсить мебель, но можно поступить и по-другому. Давайте рассмотрим варианты.
Непринужденная Классика
Освобождая пространство от старых и ненужных вещей, которые не используются или надоели, можно привлечь в свою жизнь новые. Поэтому нужно без сожаления расставаться с теми предметами интерьера, на которые глаза уже не хотят смотреть. Мебель тоже нуждается в периодическом обновлении. И если есть желание приобрести современный диван, шкаф или комод, для него должно быть освобождено место. Куда же деть ненужные домашние предметы?
Этот вопрос можно решать по-разному. Как поступить с ненужной мебелью зависит от того, что это за мебель и насколько она пригодна к дальнейшей эксплуатации. Есть предметы, имеющие настолько большую изношенность, что их уже невозможно использовать. Место для таких диванов, кресел, тумбочек или шкафов найдется только на свалке. Но имея хоть немного фантазии, можно некоторые части таких вещей переделать во что-то интересное и оригинальное.
Если же мебель имеет исправное состояние, но она вам надоела, можно ее продать, подарить или отвезти на дачу, если она есть. Рассмотрим более подробно все имеющиеся варианты.
Этот вариант имеет несколько приемлемых способов решения, как поступить с ненужной мебелью.
Первый, самый современный – продажа через интернет. На сайтах, которые предназначены именно для таких случаев, можно разместить бесплатное объявление о продаже любой домашней мебели. Для этого нужно зарегистрироваться на одном, а может даже и на нескольких таких сайтах, выставить для продажи свой диван или шкаф. После этого остается только ждать звонка или сообщения от покупателя, заинтересовавшегося вашим объявлением. Если необходимо срочно продать мебель, можно воспользоваться платным вариантом подачи объявления в интернете или в печатном издании местной газеты. Можно расклеить листовки с предложением о продаже возле своего дома или по всему городу. Все зависит от того, насколько срочно нужно избавиться от надоевшей кровати или шкафа. Сообщите на работе коллегам, дома соседям или знакомым о продаже. Возможно, кому-то как раз нужна такая мебель и они готовы будут ее купить.
Еще один способ, как поступить с ненужной мебелью – устроить аукцион. Это еще пока не очень распространенный способ у нас, но в Европе такие виды продажи подержанной мебели и других товаров пользуются огромным спросом. Такой способ продажи практикуется также и через интернет.
Возможно, для вас вопрос избавления от мебели важнее прибыли, которую за нее можно получить. Как поступить с ненужной мебелью в этом случае? Можно предложить своим родственникам, друзьям или сослуживцам купить или просто забрать бывшую в использовании мебель. Обычно находятся люди, которым такой вариант может понравиться и они с удовольствием заберут у вас диванчик. Сегодня не все могут позволить себе купить новую мебель, так как цены на нее довольно высоки. А в этом случае они еще и сами заберут предложенную мебель, за вывоз которой вам не придется платить.
Благотворительность – один из способов сделать так, чтобы от ненужной вам мебели была польза и кому-то она очень помогла. Как поступить с ненужной мебелью, можно решить следующим образом. Есть специальные фонды, которые занимаются благотворительностью и помогают нуждающимся приобрести самые необходимые вещи, одежду, еду и медикаменты. Они также занимаются благоустройством жилья для социальных категорий населения, которые оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются в помощи. Такие организации можно найти через интернет и предложить им забрать у вас ненужную мебель. Точно так же можно развесить объявления о пожертвовании мебели нуждающимся.
Утилизацией ненужной мебели занимаются определенные фирмы. Они забирают ее сами и избавляют хозяев от излишних хлопот. За такие услуги придется немножко заплатить. Их стоимость можно узнать, позвонив в офис фирмы. Дальнейшая судьба этих предметов решается по-разному. Все, что может быть разобрано, разбирается, сортируется по виду отходов и продается или применяется. Если что-то из разобранных предметов мебели можно продать или использовать, это будет использовано. А части, которые невозможно применить, подлежат утилизации.
В интернете есть много сайтов, на которых можно узнать, как поступить с ненужной мебелью, предложив отдать бесплатно ненужные вещи, и не только мебель. Очень легко уходит к новым владельцам все, что там выставляется. На сайтах, которые предназначены для продажи различных вещей можно не только предлагать к покупке ненужные вещи. Здесь есть рубрики, которые имеют названия «отдам бесплатно», «подарю», «пожертвую», или другие. Но суть одна – вы может избавиться от всего ненужного быстро бесплатно. На такое предложение обязательно кто-то откликнется.
Если не хочется клопотать с вопросом, как поступить с ненужной мебелью, можно просто вынести ее на улицу и оставить возле мусорных контейнеров. Хотя, если обратить внимание на законы, то за несанкционированный вынос на мусор крупногабаритных отходов можно получить немалый штраф. Так как коммунальщики не уполномочены вывозить такие отходы – это чревато для коммунальных служб дополнительными расходами. Поэтому такой вариант возможен, если мебель будет разобрана на мелкие части и аккуратно разложена по контейнерам. Скорее всего, на это мало кто согласиться.
Но есть выход! Скупщики старья. Объявления о том, что кто-то готов забрать подержанную мебель с самовывозом, есть в интернете, в газетах и на столбах. Только ленивый не найдет таких объявлений. За ваш хлам даже могут заплатить, правда, не очень много. Но уже сам факт, что вы избавились от ненужных вещей, должен порадовать.
Есть случаи, когда со старой мебелью не хочется расставаться по каким-либо причинам. Может жалко, или она дорога, как память. Как поступить с ненужной мебелью в этом случае? Можно посоветоваться с домочадцами, друзьями и знакомыми или поискать самому варианты, как можно переделать или обносить старую, изношенную мебель. Ее можно реставрировать. Если это мягкая мебель, очень эффективной в этом случае будет ее перетяжка. Практически всегда при замене обивочной ткани мебель меняется до неузнаваемости. Есть специалисты, которые занимаются реставрацией подержанной мебели, и делают они это мастерски. Все зависит от того, подлежит ли мебель реставрации по степени своей изношенности.