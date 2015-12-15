Освобождая пространство от старых и ненужных вещей, которые не используются или надоели, можно привлечь в свою жизнь новые. Поэтому нужно без сожаления расставаться с теми предметами интерьера, на которые глаза уже не хотят смотреть. Мебель тоже нуждается в периодическом обновлении. И если есть желание приобрести современный диван, шкаф или комод, для него должно быть освобождено место. Куда же деть ненужные домашние предметы?

Этот вопрос можно решать по-разному. Как поступить с ненужной мебелью зависит от того, что это за мебель и насколько она пригодна к дальнейшей эксплуатации. Есть предметы, имеющие настолько большую изношенность, что их уже невозможно использовать. Место для таких диванов, кресел, тумбочек или шкафов найдется только на свалке. Но имея хоть немного фантазии, можно некоторые части таких вещей переделать во что-то интересное и оригинальное.

Если же мебель имеет исправное состояние, но она вам надоела, можно ее продать, подарить или отвезти на дачу, если она есть. Рассмотрим более подробно все имеющиеся варианты.