Идеи дизайна спальни в стиле гламурный шик

Гламурный шик – позитивный, глянцевый, ультра-модный и очень красивый стиль. В дизайне интерьера он особенно изумительно преображает спальни, делая все необходимое для того, чтобы вы в своей приватной комнате почувствовали себя комфортно и уютно, ощущали себя частью прекрасного мира эстетики и просто наслаждались жизнью.

В этой статье мы покажем вам, как вы сможете добавить стиль гламурный шик в дизайн интерьера вашей спальни. Идеи, собранные нами, принадлежат дизайнерам из студии White Glam из Португалии, которыми они с нами великодушно поделились.