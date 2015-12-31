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Идеи дизайна спальни в стиле гламурный шик

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
DECORAÇÃO DE HOSTEL - Piso 2 (Tato), White Glam White Glam Конференц-центры в стиле модерн
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Гламурный шик – позитивный, глянцевый, ультра-модный и очень красивый стиль. В дизайне интерьера он особенно изумительно преображает спальни, делая все необходимое для того, чтобы вы в своей приватной комнате почувствовали себя комфортно и уютно, ощущали себя частью прекрасного мира эстетики и просто наслаждались жизнью.

В этой статье мы покажем вам, как вы сможете добавить стиль гламурный шик в дизайн интерьера вашей спальни. Идеи, собранные нами, принадлежат дизайнерам из студии White Glam из Португалии, которыми они с нами великодушно поделились.

Комбинации из подушек

DECORAÇÃO DE HOSTEL - Piso 2 (Tato), White Glam White Glam Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

Примерное количество подушек в спальне в стиле гламурный шик варьируется от 5 до 12-ти в зависимости от ваших предпочтений. Как правило, две для сна вы найдете за декоративной композицией, лежащими у изголовья. После них две или три подушки в ряд – большие, но уже декоративные.Далее мы найдем еще две декоративные подушки чуть поменьше, а в центре – завершающий аккорд со сложным узором или украшением пайетками на крохотной подушечке. Еще один вариант – две для сна, две декоративные, одна декоративная в центре и три маленьких декоративных вокруг нее – тоже отлично смотрится на любой кровати.

Пять основных элементов

DECORAÇÃO DE HOSTEL - Piso 2 (Tato), White Glam White Glam Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

В спальне, оформленной в стиле гламурный шик вы всегда найдете множество подушек, обилие светлого текстиля, роскошное изголовье, зеркало в стиле ар-деко и характерные для стиля особенные орнаменты. Очень важно начинать декорировать спальню в стиле гламурный шик именно с этих пяти элементов, поддерживая их светлой и привлекательной отделкой с использованием белого и пастельных оттенков.

Орнаменты

DECORAÇÃO DE HOSTEL - Piso 2 (Tato), White Glam White Glam Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

Особенные орнаменты, используемые в стиле гламурный шик, отчасти взяты из стиля ар-деко, отчасти – созданы в процессе его развития, и многие из них имеют арабские или французские корни. Посмотрев нашу фото-подборку, обратите внимание на подушки на кроватях и креслах, узоры на коврах и стенах – мы специально собрали для вас самые характерные. Например, орнамент в стиле шеврон – универсальный вариант для легкой покупки.

Особенно эффектно выглядят орнаменты в стиле конфетной обертки (candy stripe), восходящих солнц (rising suns), кирпичной кладки (brick path), французского аристократического символа «Геральдическая лилия» (Fleur de Lys) и павлиньего пера (peacock).

Зеркальная мебель и декор

Suite Love - Decoração de Quarto, White Glam White Glam Спальня в стиле модерн
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

Очень важной частью стиля гламурный шик являются блестящие, зеркальные и металлические элементы. Блеск должен присутствовать почти в каждом уголке комнаты – пайетки, мебель, аксессуары, декор и зеркала – все должно блестеть, как на празднике. При этом дизайнером находится золотая середина между пастельными, очень спокойными оттенками и таким взрывом эмоций в виде отблесков и весь интерьер остается гармоничным.

Будуар

Suite Love - Decoração de Quarto, White Glam White Glam Спальня в стиле модерн
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

Спальня в стиле гламурный шик – это не только дизайн и декор, но и еще определенный образ жизни. В такой комнате вы обязательно найдете туалетный столик – будуар, дополнительное кресло или софу для отдыха у окна, гардеробную при спальне – даже, если ее площадь равняется всего 3 квадратным метрам. Кроме того, здесь же может быть организован домашний офис в стиле гламурный шик, о котором мы поговорим в следующих статьях.

Детская в стиле гламурный шик

DECORAÇÃO DE HOSTEL - Piso 2 (Tato), White Glam White Glam Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

Детская комната в стиле гламурный шик – особенное место, где детей окружают самыми красивыми, привлекательными и добрыми вещами. Гламурный шик в определенном варианте, например, с использованием белого, небесно-голубого и серебряного оттенков, подходит и для детской мальчика.

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