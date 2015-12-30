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Дизайн в стиле апсайклинг

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Antique Reproductions, Vintage Design Vintage Design ГостинаяШкафы и серванты
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В последнее время апсайклинг из маргинального и ультрасовременного направления превратился в повсеместную практику. В то же время господствующая эклетика допускает проникновение элементов апсайклинга даже в весьма традиционный и даже чопорный дизайн. Сегодня нас не сильно удивляет, а скорее радует и располагает вид велосипедного руля, выполняющего функцию вешалки или основания светильника, старая корзина в качестве абажура и многие другие нетривиальные вещи.

Не смотря на то, что, как кажется на первый взгляд, нам это всё уже знакомо, апсайклинг предлагает всё новые и новые невероятные, эффектные и эффективные решения задач дизайна жилой среды.

Что такое апсайклинг?

Кофе-бар "Пенка", EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors Столовая комната в стиле лофт
EUGENE MESHCHERUK | architecture &amp; interiors

Кофе-бар Пенка

EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors
EUGENE MESHCHERUK | architecture &amp; interiors
EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors

Если у Вас на даче или на антресолях в старой квартире завалялись бесполезные вещицы, вроде одной старой лыжи, стремянки, измазанной краской, батареи банок от солений и прочего, от чего Вы до сих пор не успели избавиться, повремените ещё и взгляните на всё это по-новому! “Апсайклинговый” дизайн – это вторая жизнь старых вещей. В отличие от “ресайклинга”, “апсайклинг” – это не переработка материала, а вторичное использование  отслуживших своё вещей в совершенно новом качестве. 

Это не просто очередная странная мода, а эстетичный и при этом посильный для каждого и эффективный способ начать влиять на изменение мира и экологии к лучшему. Кроме того, это ещё и чрезвычайно интересно!

Как создать “апсайклинговую” мебель

Midlife Crisis Loft, Lev Lugovskoy Lev Lugovskoy Ванная в стиле лофт
Lev Lugovskoy

Midlife Crisis Loft

Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy

Здесь нет никаких законов или установок. Единственный критерий – Ваша фантазия и чувство вкуса. Не можете найти подходящей именно для Вашего интерьера люстры? Почему бы не вспомнить о лампочке Ильича! Цветной патрон и старая клетка для канарейки в качестве плафона – и готова изящная и современная, а главное уникальная люстра! 

Задумались о выборе кушетки или дивана для гостиной? Старая ванна – это именно то, что Вы ищете! Путём не хитрых манипуляций, она превращается в восхитительный предмет интерьера, засветившийся, кстати, и на известной фотосессии Одри Хепберн!  Не бойтесь экспериментировать: самые невозможные решения зачастую оказываются и самыми удачными!

Как превратить кузов старого автомобиля в кресло?

homify ГостинаяДиваны и кресла Дерево Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Уж что, кажется, менее органично для интерьера, чем видавший виды автомобиль! Но и такое диво находит применение в “апсайклинговом” дизайне. Вот пример того, как бесшабашная, казалось бы, фантазия, отпущенная на волю, способна производить удивительные, простые и стильные предметы интерьера, не обращаясь за помощью к однообразным каталогам, делающим наш дом едва ли не точной копией других.

Минибар из старого бака

Barrel 12, StudioDodici Architettura, Design, Interior StudioDodici Architettura, Design, Interior Балкон, веранда и террасаМебель
StudioDodici Architettura, Design, Interior

StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior

Что объединяет минибар и старый жестяной бак? Пустота, которую возможно заполнять. Что же, в таком случае, должно удерживать нас от того, чтобы не испытать одно в качестве другого? Единственная загвоздка – вертикальный бак не удобен в использовании: не складывать же, и вправду, напитки в кучу? Решение проблемы – болгарка! Распилив бак вдоль пополам, устроив внутри полочки и посадив половинки на петли мы получим необычный, стильный и функциональный минибар.

Неожиданные возможности паллет

Home Office | SUSTENTABILIZANDO EL DEBER Y EL PLACER, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo Гостиная в стиле лофт Дерево Эффект древесины
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

Паллеты, или поддоны, в современных городах – самая обыденная вещь. Более того, мы привыкли смотреть на них только как на строительный мусор или отходы функционирования городской инфраструктуры. Однако, именно благодаря своей незамысловатости и распространённости, паллеты оказываются превосходным материалом для апсайклинга. Дизайнеры по всему миру прибегают к использованию поддонов в разнообразных комбинациях для создания мебели и предметов современных интерьеров: от журнального столика, до двухъярусной кровати или массивного стеллажа.

Контейнерный дом

Container home front street view homify Дома в стиле модерн Железо / Сталь
homify

Container home front street view

homify
homify
homify

Однако апсайклинг – это не только мебель или предметы интерьера. Сегодня всё популярнее становится тенденция строить в этом стиле целые дома! Используя старые морские контейнеры как модуль для комбинирования, архитекторы создают замысловатые и разнообразные проекты. Может показаться, что дом из контейнеров обязательно будет чем-то вроде неуютной жестянки, или чередой длинных и узких однообразных помещений, где холодно зимой и жарко летом. На самом же деле, всё совсем не так. Сегодня существует множество высокоэффективных способов теплоизоляции морских контейнеров специально для использования их в качестве строительного материала. Такие дома прекрасно справляются со всеми вызовами погодных условий. И выглядят они подчас уютнее традиционного сруба! Так же не стоит опасаться и длинных и узких комнат. Ещё одна замечательная особенность морских контейнеров в качестве материала для дома заключается в удобстве комбинирования: объединив два контейнера и вырезав между ними стенки, мы получим в два раза более широкое помещение! Такой дом зачастую не требует даже традиционного фундамента, вместо которого вся конструкция держится на специальных сваях. А самыми важными аргументами в пользу выбора контейнеров как материала для строительства являются, пожалуй, высокая скорость постройки и цена такого дома.

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Решение вопроса хранения с помощью апсайклинга

Холостяцкий Интерьер, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Tatiana Zaitseva Design Studio

Холостяцкий Интерьер

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Выше мы уже говорили о способе использовать апсайклинг бака для создания необычного хранилища. Ну, а можно ли хранить сами вещи, прибегая к помощи “апсайклингового” дизайна? Возьмём следующую ситуацию. Хорошо известно, как много неудобств приносит хранение велосипеда зимой в небольшой квартире: он всегда мешается и никак не определить для него подходящего места, в результате чего,как правило, терпит вечный страдалец наших квартир – балкон. А что может быть проще, чем приспособить зимующий велосипед под… вешалку! Закреплённый под потолком велосипед – это не только экономия жилого пространства, но и стильный декор, и полезное в быту приспособление.

Новый цвет всё меняет

Antique Reproductions, Vintage Design Vintage Design ГостинаяШкафы и серванты
Vintage Design

Antique Reproductions

Vintage Design
Vintage Design
Vintage Design

Но не нужно думать, что апсайклинг – это постоянное перекраивание, сварка и прочий тяжёлый труд. Случается, что  какие-то предметы безо всяких радикальных изменений могут быть переквалифицированы под новые нужды. И в таком случае для того, чтобы обозначить переход в новое качество или начало новой жизни вещи, достаточно – просто перекрасить её.

Апсайклинг – это именно тот случай, когда воедино сходятся мода, красота, удобство и целесообразность. Конечно, это не панацея от всех бед и трудностей. Но, как нам кажется, именно такие тенденции, как апсайклинг способны сегодня изменить наши квартиры в сторону уникального и индивидуального стиля, замещённых ныне стандартными решениями из каталогов больших фирм.

Как украсить идеальную комнату для мальчика
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