Дизайн в стиле апсайклинг

В последнее время апсайклинг из маргинального и ультрасовременного направления превратился в повсеместную практику. В то же время господствующая эклетика допускает проникновение элементов апсайклинга даже в весьма традиционный и даже чопорный дизайн. Сегодня нас не сильно удивляет, а скорее радует и располагает вид велосипедного руля, выполняющего функцию вешалки или основания светильника, старая корзина в качестве абажура и многие другие нетривиальные вещи.
Не смотря на то, что, как кажется на первый взгляд, нам это всё уже знакомо, апсайклинг предлагает всё новые и новые невероятные, эффектные и эффективные решения задач дизайна жилой среды.
Пенка
Если у Вас на даче или на антресолях в старой квартире завалялись бесполезные вещицы, вроде одной старой лыжи, стремянки, измазанной краской, батареи банок от солений и прочего, от чего Вы до сих пор не успели избавиться, повремените ещё и взгляните на всё это по-новому! “Апсайклинговый” дизайн – это вторая жизнь старых вещей. В отличие от “ресайклинга”, “апсайклинг” – это не переработка материала, а вторичное использование отслуживших своё вещей в совершенно новом качестве.
Это не просто очередная странная мода, а эстетичный и при этом посильный для каждого и эффективный способ начать влиять на изменение мира и экологии к лучшему. Кроме того, это ещё и чрезвычайно интересно!
Здесь нет никаких законов или установок. Единственный критерий – Ваша фантазия и чувство вкуса. Не можете найти подходящей именно для Вашего интерьера люстры? Почему бы не вспомнить о лампочке Ильича! Цветной патрон и старая клетка для канарейки в качестве плафона – и готова изящная и современная, а главное уникальная люстра!
Задумались о выборе кушетки или дивана для гостиной? Старая ванна – это именно то, что Вы ищете! Путём не хитрых манипуляций, она превращается в восхитительный предмет интерьера, засветившийся, кстати, и на известной фотосессии Одри Хепберн! Не бойтесь экспериментировать: самые невозможные решения зачастую оказываются и самыми удачными!
Уж что, кажется, менее органично для интерьера, чем видавший виды автомобиль! Но и такое диво находит применение в “апсайклинговом” дизайне. Вот пример того, как бесшабашная, казалось бы, фантазия, отпущенная на волю, способна производить удивительные, простые и стильные предметы интерьера, не обращаясь за помощью к однообразным каталогам, делающим наш дом едва ли не точной копией других.
Что объединяет минибар и старый жестяной бак? Пустота, которую возможно заполнять. Что же, в таком случае, должно удерживать нас от того, чтобы не испытать одно в качестве другого? Единственная загвоздка – вертикальный бак не удобен в использовании: не складывать же, и вправду, напитки в кучу? Решение проблемы – болгарка! Распилив бак вдоль пополам, устроив внутри полочки и посадив половинки на петли мы получим необычный, стильный и функциональный минибар.
Паллеты, или поддоны, в современных городах – самая обыденная вещь. Более того, мы привыкли смотреть на них только как на строительный мусор или отходы функционирования городской инфраструктуры. Однако, именно благодаря своей незамысловатости и распространённости, паллеты оказываются превосходным материалом для апсайклинга. Дизайнеры по всему миру прибегают к использованию поддонов в разнообразных комбинациях для создания мебели и предметов современных интерьеров: от журнального столика, до двухъярусной кровати или массивного стеллажа.
Однако апсайклинг – это не только мебель или предметы интерьера. Сегодня всё популярнее становится тенденция строить в этом стиле целые дома! Используя старые морские контейнеры как модуль для комбинирования, архитекторы создают замысловатые и разнообразные проекты. Может показаться, что дом из контейнеров обязательно будет чем-то вроде неуютной жестянки, или чередой длинных и узких однообразных помещений, где холодно зимой и жарко летом. На самом же деле, всё совсем не так. Сегодня существует множество высокоэффективных способов теплоизоляции морских контейнеров специально для использования их в качестве строительного материала. Такие дома прекрасно справляются со всеми вызовами погодных условий. И выглядят они подчас уютнее традиционного сруба! Так же не стоит опасаться и длинных и узких комнат. Ещё одна замечательная особенность морских контейнеров в качестве материала для дома заключается в удобстве комбинирования: объединив два контейнера и вырезав между ними стенки, мы получим в два раза более широкое помещение! Такой дом зачастую не требует даже традиционного фундамента, вместо которого вся конструкция держится на специальных сваях. А самыми важными аргументами в пользу выбора контейнеров как материала для строительства являются, пожалуй, высокая скорость постройки и цена такого дома.
Выше мы уже говорили о способе использовать апсайклинг бака для создания необычного хранилища. Ну, а можно ли хранить сами вещи, прибегая к помощи “апсайклингового” дизайна? Возьмём следующую ситуацию. Хорошо известно, как много неудобств приносит хранение велосипеда зимой в небольшой квартире: он всегда мешается и никак не определить для него подходящего места, в результате чего,как правило, терпит вечный страдалец наших квартир – балкон. А что может быть проще, чем приспособить зимующий велосипед под… вешалку! Закреплённый под потолком велосипед – это не только экономия жилого пространства, но и стильный декор, и полезное в быту приспособление.
Но не нужно думать, что апсайклинг – это постоянное перекраивание, сварка и прочий тяжёлый труд. Случается, что какие-то предметы безо всяких радикальных изменений могут быть переквалифицированы под новые нужды. И в таком случае для того, чтобы обозначить переход в новое качество или начало новой жизни вещи, достаточно – просто перекрасить её.
Апсайклинг – это именно тот случай, когда воедино сходятся мода, красота, удобство и целесообразность. Конечно, это не панацея от всех бед и трудностей. Но, как нам кажется, именно такие тенденции, как апсайклинг способны сегодня изменить наши квартиры в сторону уникального и индивидуального стиля, замещённых ныне стандартными решениями из каталогов больших фирм.