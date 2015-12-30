Дизайн в стиле апсайклинг

В последнее время апсайклинг из маргинального и ультрасовременного направления превратился в повсеместную практику. В то же время господствующая эклетика допускает проникновение элементов апсайклинга даже в весьма традиционный и даже чопорный дизайн. Сегодня нас не сильно удивляет, а скорее радует и располагает вид велосипедного руля, выполняющего функцию вешалки или основания светильника, старая корзина в качестве абажура и многие другие нетривиальные вещи.

Не смотря на то, что, как кажется на первый взгляд, нам это всё уже знакомо, апсайклинг предлагает всё новые и новые невероятные, эффектные и эффективные решения задач дизайна жилой среды.