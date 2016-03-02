​Классические георгианские кухни

Георгианская кухня – особенное место, с уникальной атмосферой, планировкой и подходом к кулинарии, которая вдохновляет с первого взгляда на нее. Классический дизайн в сочетании с современной бытовой техникой и технологиями выглядит еще более роскошно, поэтому георгианский английский стиль в дизайне кухни популярен в загородных домах и в последние годы.

Хотя типичная георгианская кухня всегда была просто подвальным помещением для слуг, сегодняшние английские традиции позволяет вынести ее на основной этаж. Ранее такая кухня, достойная по своей элегантности благородного сословия, была доступна лишь владельцем поместий и особняков, а теперь и хозяева коттеджей могут себе позволить настоящую георгианскую кухню.

Симметрия, внушительные размеры, чувство света и пространства, вечный классический дизайн и практичность… Такая кухня даст форму любому современному аналогу и к тому же выглядит очень аристократично.