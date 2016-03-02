​Классические георгианские кухни

Георгианская кухня – особенное место, с уникальной атмосферой, планировкой и подходом к кулинарии, которая вдохновляет с первого взгляда на нее. Классический дизайн в сочетании с современной бытовой техникой и технологиями выглядит еще более роскошно, поэтому георгианский английский стиль в дизайне кухни популярен в загородных домах и в последние годы.
Хотя типичная георгианская кухня всегда была просто подвальным помещением для слуг, сегодняшние английские традиции позволяет вынести ее на основной этаж. Ранее такая кухня, достойная по своей элегантности благородного сословия, была доступна лишь владельцем поместий и особняков, а теперь и хозяева коттеджей могут себе позволить настоящую георгианскую кухню.
Симметрия, внушительные размеры, чувство света и пространства, вечный классический дизайн и практичность… Такая кухня даст форму любому современному аналогу и к тому же выглядит очень аристократично.
Квинтэссенцией настоящей георгианской кухни была роспись по дереву шкафов и стенок, оформленных в одном цвете матовой краской и лаком. В то время как ранние георгианские схемы дизайна используют сильные, темные цвета, более поздние голосуют в пользу более светлых и пастельных.
Например, ранее были очень популярны кухни в цвете бордо, темно-синие, темно-зеленые, почти черные, а сейчас чаще используются бежевые, небесно-голубые, каменные (слегка розоватые) и бледно-оливковые. Современная нейтральная палитра отлично смотрится в новых домах и часто декоративно обрамляется контрастной по цвету столешницей.
Также популярны и натуральные древесные оттенки без покраски, но с чудесным лаковым покрытием. Кажется, что древесина отполирована буквально до блеска и светится всем своим рисунком.
Дымоходы, расположенные над плитой, часто идут в комплекте с мебелью и декоративными кронштейнами по бокам (иногда в виде полочки) и созданы под влиянием классической архитектуры. Это отличный способ дать кухне чувство формальности, что является характерным элементом георгианского дизайна.
Сейчас в особняках старые дымоходы используются для оборудования современной вытяжки, а в новых домах мы видим, что для вытяжки специально оформляются дымоходы в стиле мебельного гарнитура.
Мрамор был очень популярным материалом, используемым на оригинальной георгианской кухне. Он приносит на деревянную кухню основательность камня и элегантность во французском стиле. Тонкие, приглушенные цвета мрамора и его скромный отблеск делают кухню удивительным местом, полным сдержанной эстетики. Мрамор также дает чистый, строгий, классический вид и поэтому особенно ценится.
Есть варианты георгианской кухни со столешницей из натурального камня, а также из современных материалов.
В самом начале георгианский дизайн был вдохновлен классическими объектами архитектуры и совершенными пропорциями «Золотого прямоугольника». Георгианский стиль в архитектуре и дизайне интерьера привнес элегантность и утонченность в общественную европейскую архитектуру 18-ого века в Великобритании.
Будь то особняк или кухня, симметрия и пропорции в качестве классических принципов построения здесь почитались больше всего и давали особенный результат. При одном взгляде на такую кухню вы чувствовали совершенство гармонии и равновесия.
Секрет красивой георгианской кухни находится в деталях. Богато украшенные и позолоченные ручки, красиво оформленный портал дымохода, классические наборы посуды для кулинарии и сервировки. Маленькие бары, иногда остекленные, а иногда имеющие изогнутые дверцы и окрашенные в контрастный цвет тоже имеют большее значение в образе классической георгианской кухни.
Butler sink (и Belfast sink) – квадратная или прямоугольная раковина, встроенная в гарнитур, но тем не менее имеющая керамическую переднюю стенку, является легендарным дополнением георгианской кухни в соответствии с традициями. Они могут выполняться из меди, в цвет, например, ручек гарнитура, а также быть снабжены особенной сантехнической системой. Во-первых, сразу привлекает внимание раздельная регулировка горячей и холодной воды, формально напоминающая о времени, когда смесителей не было вообще, и во-вторых – наличие отдельных кранов для питьевой воды и металлических шлангов для более удобной чистки габаритных предметов.
Иногда такие раковины все-таки полностью утоплены в гарнитур с небольшим отступом от края, но такой вариант выглядит менее классическим для георгианской кухни.
Овальные или круглые ручки окрашены в черный или сверкают блеском серебряного металла или меди. Они выглядят очень эффектно на строго симметричных фасадах, как прекрасное дополнение всему ансамблю.
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