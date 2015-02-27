Идеи дизайна гостиной в стиле гламурный шик

Гламурный шик – особенный стиль, который создается на чистом вдохновении и обожании эстетики декорирования в чистом виде. Мы найдем здесь влияние французской буржуазии, американского образа жизни и очарование арабской роскоши, но главное – данный стиль отлично подходит для дизайна интерьера небольшой гостиной, которая тоже желает блистать во всей своей красоте!

Первое, что бросается в глаза при взгляде на интерьер в стиле гламурный шик – это декоративные элементы, из которых, по сути, и состоит сам стиль. В отличие от классики, где большое внимание уделяется роскошной отделке, или эклектики, где мы встретим исключительно дорогую мебель, гламурный шик подойдет под абсолютно любой бюджет.

В этой статье мы рассмотрим элементы гостиной в стиле гламурный шик, которые вы можете воссоздать в своей собственной комнате. Ориентируясь на уже присутствующий в вашей гостиной декор, свободное место и планировку, вы можете выбрать одну или две идеи для воплощения.