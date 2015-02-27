Идеи дизайна гостиной в стиле гламурный шик

Гламурный шик – особенный стиль, который создается на чистом вдохновении и обожании эстетики декорирования в чистом виде. Мы найдем здесь влияние французской буржуазии, американского образа жизни и очарование арабской роскоши, но главное – данный стиль отлично подходит для дизайна интерьера небольшой гостиной, которая тоже желает блистать во всей своей красоте!
Первое, что бросается в глаза при взгляде на интерьер в стиле гламурный шик – это декоративные элементы, из которых, по сути, и состоит сам стиль. В отличие от классики, где большое внимание уделяется роскошной отделке, или эклектики, где мы встретим исключительно дорогую мебель, гламурный шик подойдет под абсолютно любой бюджет.
В этой статье мы рассмотрим элементы гостиной в стиле гламурный шик, которые вы можете воссоздать в своей собственной комнате. Ориентируясь на уже присутствующий в вашей гостиной декор, свободное место и планировку, вы можете выбрать одну или две идеи для воплощения.
Самая главная зона в гостиной – домашнего кинотеатра, декорированная в стиле гламурный шик она выглядит особенно роскошно и парадно. Для ее оформления вам нужна мебель с местом для декоративной экспозиции, скульптура или настольная лампа, пара картин и настенные светильники, а также вазы, декоративные подсвечники, подносы и аксессуары. Главное в данном деле – выбрать цветовую гамму, составленную из двух-трех цветов и добавить к ней позолоты или серебра на ваш вкус.
Отдельное кресло во французском стиле для вашей гостиной – отличное начало в редизайне, которое стоит отметить с особым блеском. Купите к нему придиванный столик с лампой, добавьте пару подушек и особенно трепетно подойдите к выбору обивки – она должна быть нежной, гламурной, но при этом современной и простой.
Еще одна возможность дополнить интерьер элементами в стиле гламурный шик – кофейный столик, позволяющий всего за одну крупную покупку добавить вашей гостиной глянца. Лучше всего выбирать либо зеркальные и стеклянные столики, либо с глянцевыми фасадами (белые, черные, бледно-розовые, цвета фуксии и золотые).
На сам столик положите пару вдохновляющих книг, которые вы сможете просматривать в свободное время, поставьте декоративный поднос с чайным набором или аксессуарами – вазочками, подсвечниками и парой скульптур. Красиво будет смотреться и ваза, подходящая в первую очередь для низких и пышных букетов (роз, хризантем и т.п.).
Изящный консольный столик, глубина которого может быть всего лишь 15 см, станет идеальной возможностью начать декорировать гостиную именно в стиле гламурный шик. Выбирайте белые, позолоченные, зеркальные и любые светлые или пастельные, чтобы начать торжество.
Под консольным столиком вы можете установить пуфик, оттоманку, стопки глянцевых журналов, маленькую тумбочку (если она также очень неглубокая) или большую вазу. На столик поставьте высокие подсвечники или вазы, рамки для фотографий, возможно – скульптуру и настольную лампу.
На сам столик или над ним вы можете повесить постер, картину или зеркало. Предпочтительнее всего, например, зеркала в стиле StarBurst, а постеры лучше всего позитивные – с изображением пляжа, коктейлей, тропических листьев, гламурных орнаментов, красивой архитектуры.
Небольшой камин создать гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Для его основы подойдет даже правильно подобранный классический консольный столик, но лучше всего сделать его самостоятельно на основе деревянных досок и гипсовой лепнины из магазина.
Украсить портал можно поленьями, золотой или серебряной фольгой или изображением кирпичной кладки на постере. На пол на изящных подносах и в подсвечниках поставьте свечи, они сделают камин более настоящим. На полочку сверху поставьте подсвечники и вазы, а над ним повесьте картину или зеркало.
В любой гостиной есть фокусная точка, на которую вошедший гость смотрит в первую очередь. Чаще всего это диван и пространство над диваном, позволяющее оценить уровень и эстетику вашего интерьера. Поэтому лучше всего, если в гостиной в стиле гламурный шик над диваном будет особенное украшение – дорогое и восхитительное, например, зеркало в стиле StarBurst средних размеров.
Небольшой рабочий уголок в стиле гламурный шик – важная часть гостиной. Здесь обычно стоит кресло в европейском стиле, но более миниатюрное, аксессуары и настольная лампа. На фотографии выше вы найдете вариант рабочего уголка с консольным столиком, а еще выше с камином – с полноценным письменным столом. Чаще всего для мебели стоит выбрать белый цвет, глянцевые фасады и, возможно, стеклянную столешницу и особенно трепетно подойти к выбору вдохновляющих на работу аксессуаров.
Если в вашей гостиной нужно найти место для модуля хранения, например, красивого белого комода в современном стиле, стоит украсить его так же, как и консольный столик. Всего пары подсвечников, одной вазы и картины или зеркала хватит, чтобы сделать его идеальным.
Высокий комод – особая тема для обсуждения, и для него лучше всего подойдут такие же вытянутые аксессуары и особенно маленькие картины или зеркала. В данном случае настоятельно рекомендуется остановиться на варианте белой, бежевой или зеркальной мебели.
Маленький будуарный столик может стать частью вашей гостиной, если в спальне нет места или если вы живете в однокомнатной квартире. Прекрасная возможность объединить его по стилю с мягкой мебелью – сделать одинаковую обивку для пуфика или оттоманки и дивана, или для пуфика и штор.
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