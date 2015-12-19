На что необходимо обратить внимание при покупке недвижимости?

При выборе недвижимости, все естественно внимательно осматривают сам дом, участок рядом с ним. Но не стоит забывать, что комфортное проживание в доме зависит, к сожалению, не только от качества самого строения. В районе, где расположено понравившееся вам жилье может быть ряд отрицательных факторов, на которые вы никак не сможете повлиять. О таких существенных условиях лучше разузнать заранее и принимать решение о покупке дома с полной осознанностью.

В числе наиболее распространенных условий окружающей обстановки, на которые обязательно нужно обратить внимание, выбирая недвижимость:

- удаленность от цивилизации и развитие инфраструктуры: оцените качество дороги до вашего дома, сможете ли вы проехать здесь в непогоду, узнайте расписание транспорта и спросите у соседей – насколько беспроблемно они добираются до работы, школы, детского сада, магазина, бывают ли серьезные перебои с электро-, газо-, водоснабжением.

- экологическая обстановка в районе: проверьте, чтобы местность с приглянувшимся вам домом не оказалась по соседству с каким-нибудь крупным промышленным объектом, очистными сооружениями или в неблагоприятной природной зоне (постоянные сильные ветра, оползни, сейсмоактивность, засухи и пр.).