На что необходимо обратить внимание при покупке недвижимости?

Покупка недвижимости – шаг всегда крайне важный и ответственный, многое приходится сравнивать и обдумывать, подбирая из разных вариантов наиболее приемлемый по всем параметрам. Список значимых факторов для выбора недвижимости у каждого свой – для кого-то основным приоритетом является большая площадь жилья, чтобы вся большая семья могла разместиться с комфортом и каждому нашлось свое уютное пространство, кто-то стремится найти дом в живописном уголке природы, тихом и экологичном. Но есть и ряд общих вопросов, о которых не стоит забывать при выборе недвижимости, чтобы неприятные детали не омрачили впоследствии спокойную жизнь в своем доме.
Осматривая новые объекты недвижимости, легко запутаться – какое описание дома присутствовало в объявлении и что вы увидели по факту. Поэтому, перед каждый осмотром нового дома, вооружайтесь блокнотом, фотоаппаратом, а по возможности и видео-камерой. Не стесняйтесь подробно записывать размер осматриваемого дома, количество основных комнат и вспомогательных помещений, сфотографировать важные для вас нюансы в доме. Это поможет вам при выборе из нескольких вариантов определить – какой дом не только понравился вам при внешнем осмотре, но и подходит для ваших планов по размеру и состоянию помещений.
При выборе недвижимости, все естественно внимательно осматривают сам дом, участок рядом с ним. Но не стоит забывать, что комфортное проживание в доме зависит, к сожалению, не только от качества самого строения. В районе, где расположено понравившееся вам жилье может быть ряд отрицательных факторов, на которые вы никак не сможете повлиять. О таких существенных условиях лучше разузнать заранее и принимать решение о покупке дома с полной осознанностью.
В числе наиболее распространенных условий окружающей обстановки, на которые обязательно нужно обратить внимание, выбирая недвижимость:
- удаленность от цивилизации и развитие инфраструктуры: оцените качество дороги до вашего дома, сможете ли вы проехать здесь в непогоду, узнайте расписание транспорта и спросите у соседей – насколько беспроблемно они добираются до работы, школы, детского сада, магазина, бывают ли серьезные перебои с электро-, газо-, водоснабжением.
- экологическая обстановка в районе: проверьте, чтобы местность с приглянувшимся вам домом не оказалась по соседству с каким-нибудь крупным промышленным объектом, очистными сооружениями или в неблагоприятной природной зоне (постоянные сильные ветра, оползни, сейсмоактивность, засухи и пр.).
- социальное спокойствие в районе: хотя поговорка и гласит
мой дом – моя крепость, но приятнее жить на спокойной улице, с добродушными соседями.
Дом, построенный по индивидуальному проекту максимально отвечает всем вашим потребностям. Покупка готового строения экономит время, вы можете сразу оценить – что вы приобретаете за свои деньги. Единственный минус – не всегда готовый дом во всем соответствует образу вашего идеального жилья. Можно искать тот самый подходящий вариант, но это путь долгий и далеко не гарантированный. Гораздо проще при осмотре готовых объектов, оценивать каждый из них:
– что нужно доделать или изменить в этом жилье, чтобы получить идеальный для вас вариант,
- насколько возможны такие изменения,
- сложные ли потребуются работы для достройки или реконструкции дома и какую дополнительную сумму придется потратить на это после покупки дома,
- оценить Что дешевле – построить или купить дом?
Каждый дом индивидуален – и по своей планировке, и по условиям жизни в нем, и даже по микроклимату помещений. При осмотре недвижимости, обратите внимание не только на саму конструкцию жилища, постарайтесь представить – насколько комфортно вам будет жить в этом доме, пообщайтесь по-возможности с хозяевами дома или посоветуйтесь с риэлтором, какие нюансы проживания здесь придется учитывать. Ведь то, что несущественная мелочь для одной семьи, для вас может оказаться важным стоп-фактором и лучше узнать об этом до покупки дома.
Сложности покупки недвижимости, к сожалению, заключаются не только в подборе подходящего дома. Масса условий и юридических нюансов может быть существенным препятствием для покупки приглянувшегося объекта. В этом вопросе самое главное узнавать о таких неблагоприятных факторах до начала процесса оформления недвижимости в собственность. Внимательно изучайте все документы по объекту и условия договора купли-продажи, в случае даже незначительных сомнений – советуйтесь с риелторами и юристами.
Много спорных моментов может возникнуть в процесс оформления сделки купли-продажи по поводу установления точных размеров дома и участка. Обязательно нужно перепроверить – согласована ли граница участка с соседями и соответствуют ли заявленные размеры настоящей площади территории, в соответствии со всеми документами. Также не лишним будет сверить утвержденный проект застройки с реальным строением на участке – возможно какие-то части были возведены без соответствующих разрешений и их придется вносить в проект или вовсе сносить.