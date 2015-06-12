Приятные мелочи для дома

Для настоящих гастрономических эстетов посуда, из которой они поглощают изысканную пищу важна ничуть не меньше самой еды. На кухне гурмана каждая все должно быть продуманно до мелочей, даже мисочки для оливок и печений. Чем элегантнее и современнее выглядит посуда, тем с большим удовольствием вы и члены вашей семьи будут каждый вечер отправляться на кухню, чтобы отведать из нее чудесный ужин.