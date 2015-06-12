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Приятные мелочи для дома

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Кашпо-магниты, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
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Для создания теплой и гостеприимной атмосферы у себя дома нам не обойтись без приятных дизайнерских мелочей. Красота, как известно, спрятана в деталях. Маленькие и практичные предметы декора всегда привлекают внимание и подчеркивают привязанность хозяев к своему дому, желание продумывать интерьер и радовать домашних необычными находками. Давайте посмотрим на несколько стильных вещей для дома, созданных талантливыми дизайнерами и декораторами

Полка из палетт – для радушного хозяина

Полка на 8 бутылок вина с холдером на 8 бокалов 11 Reasons КухняШкафы и полки
11 Reasons

Полка на 8 бутылок вина с холдером на 8 бокалов

11 Reasons
11 Reasons
11 Reasons

Мастерская 11 reasons специализируется на создании небольших предметов мебели и декора из старых американских палетт. Главное достоинство такой мебели – ее экологичность, поскольку для ее изготовления не приходится рубить и обрабатывать новые деревья. Став владельцем этой забавной полки для алкогольных напитков, вы не только вносите свой собственный вклад в заботу о природе, но и превращаетесь в радушного хозяина, у которого все под рукой – бутылочка любимого вина и хрустальные рюмки для любимых гостей.

Украшение фасадов мебели

Шкаф витрина АрДи Хаус ГостинаяШкафы и серванты
АрДи Хаус

Шкаф витрина

АрДи Хаус
АрДи Хаус
АрДи Хаус

Если вам изрядно наскучила стоящая дома мебель, не спешите тратить огромную сумму денег на покупку новой. Всегда можно попробовать внести разнообразие в интерьер, украсив однотонные фасады шкафов всевозможными декоративными вставками и фигурными бороздками. Несколько часов кропотливой работы, и внешний вид комнаты изменится до неузнаваемости.

Кашпо-магниты

Кашпо-магниты, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
Мастерская Экочеловеки

Кашпо-магниты

Мастерская Экочеловеки
Мастерская Экочеловеки
Мастерская Экочеловеки

Эти необычные магниты в форме крошечных цветочных горшочков изготавливаются вручную в подмосковной творческой мастерской ЭкоЧеловечки. Эти забавные вещицы будут прекрасно смотреться как на рабочем месте в офисе, так и в стенах родной кухни. Зеленая трафка оживит атмосферу комнаты и станет источником хорошего настроения.

Зеркальные вешалки

Зеркало с вешалкой Hub Enjoyme Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Enjoyme

Зеркало с вешалкой Hub

Enjoyme
Enjoyme
Enjoyme

Стильное и практичное решение для небольших прихожих. Как известно, по прихожей, как и по одежке, судят об интерьере всего дома, поэтому продемонстрируйте всем входящим в вашим апартаменты, что вы являетесь большим ценителем креативных и функциональных предметов декора.

Модульные картины

КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ, Васечкин Design Васечкин Design ГостинаяАксессуары и декорации
Васечкин Design

КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Васечкин Design
Васечкин Design
Васечкин Design

Картина-триптих – эффективный способ заполнить пустующее пространство широкой кирпичной стены. То, как оформлен интерьер в квартире, может многое рассказать о владельце жилья. Если на стене висит нарисованный яркими красками спящий будда, значит хозяин квартир, скорее всего, является жизнерадостным человеком, которому не свойственно переживать по мелочам. Он открыт всему новому и с оптимизмом смотрит в будущее.

Необычные подсвечники

Дом в Новоглаголево, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Irina Tatarnikova

Дом в Новоглаголево

Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova

Ни один дом не обходится без свечей, а там, где есть свечи, обязательно должны быть и оригинальные подсвечники. Не упустите шанс обзавестись недорогим, но выразительным и запоминающимся предметом декора. Дополнительную ценность подсвечникам придаст упор на безопасность. Желательно выбирать такой домик для свечей, в котором они могли бы поместиться полностью.

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Искусственные карликовые деревья

Дом в Новоглаголево, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova КухняСтолы и стулья
Irina Tatarnikova

Дом в Новоглаголево

Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova

Мода на карликовые деревья пришла из Японии и нашла огромное количество почитателей в нашей стране. Отечественные дизайнеры переосмысляют культуру бансай, создавая миниатюрные деревья, характерные для наших природных зон. Покрашенное в насыщенный белый цвет деревце в стеклянной вазе, несмотря на крошечный размер, станет ярким и привлекательным аксессуаром в любой комнате.

Приятного аппетита!

Чаша на подставке двойная Loop Enjoyme КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Enjoyme

Чаша на подставке двойная Loop

Enjoyme
Enjoyme
Enjoyme

Для настоящих гастрономических эстетов посуда, из которой они поглощают изысканную пищу важна ничуть не меньше самой еды. На кухне гурмана каждая все должно быть продуманно до мелочей, даже мисочки для оливок и печений. Чем элегантнее и современнее выглядит посуда, тем с большим удовольствием вы и члены вашей семьи будут каждый вечер отправляться на кухню, чтобы отведать из нее чудесный ужин.

Семейная идиллия на 150 м²

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