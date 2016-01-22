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Какое напольное покрытие выбрать для прихожей?

Перла Вереника Перла Вереника
Дизайн интерьера дома в стиле шале , GM-interior GM-interior Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
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Очевидно, что пол в прихожей испытывает усиленную нагрузку и загрязнение, поэтому многие стараются сделать отделку этой части дома материалами более износостойкими и удобными для частой уборки, чем в остальных комнатах. 

Если в гостиной и спальне нас будет долго радовать своим теплом и узором текстур и паркет, и ламинат, и мягкий ворсистый ковролин, то в  прихожей такие материалы напольного покрытия могут быстро потерять свой вид. С другой стороны, именно прихожая встречает всей наших гостей, и не хотелось бы лишать совершенно первое впечатление о доме ноток изящества и радушия. 

Давайте рассмотрим подробнее, какие материалы напольного покрытия позволяют сочетать в интерьере нужную степень практичности и декоративности.

Напольная плитка

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

Безусловным лидером по прочности можно назвать различные виды плитки для пола. Кафельная, клинкерная, керамогранитная плитка максимально устойчива к истиранию, быстро очищается, что позволяет возвращать прихожей приличных вид буквально за пару минут. Минусами такого напольного покрытия считали разве что небольшое разнообразие дизайна плитки и ее холодную поверхность, но с этим легко справились современные технологии. 

Дизайнерские коллекции плиточного напольного покрытия соответствуют развитию интерьерных стилей – можно подобрать плитку от сдержанного классического рисунка до авангардно-яркого, и глянцево-гладкую, и шершавую, и с разнообразным рисунков текстуры на поверхности.

Если вам хочется иметь под ногами в прихожей приятную теплую поверхность, этот вопрос легко решается оборудованием системы теплый пол, для которой керамическая плитка – самое подходящее напольное покрытие. 

Дощатый пол для прихожей

Дизайн интерьера дома в стиле шале , GM-interior GM-interior Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
GM-interior

Дизайн интерьера дома в стиле шале

GM-interior
GM-interior
GM-interior

С появлением экономичных и ярких напольных покрытий деревянный пол стали использовать в прихожей редко. Обычная недорогая напольная доска в таких помещениях быстро теряет вид, царапается, может даже и вовсе испортится при высокой влажности. 

Прочные и основательные деревянные полы из массивных досок, с правильной пропиткой, грунтовкой и  многослойным покрытием лаком – безусловно, будут и долговечными, и очень красивыми для прихожей. Единственным, но существенным минусом такого варианта выполнения напольного покрытия для прихожей является его высокая стоимость. Поэтому, обычно такой вариант для оформления прихожей как напольная доска выбирают в случае, если это является принципиально важным моментом для создания общей стилистики интерьера.

Бетонный пол

Landloft Stuttgart, CIP Architekten Ingenieure CIP Architekten Ingenieure Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
CIP Architekten Ingenieure

CIP Architekten Ingenieure
CIP Architekten Ingenieure
CIP Architekten Ingenieure

Основой для большинства напольных покрытий является поверхность, залитая бетоном. Но вот использование  бетонного пола как самостоятельного вида напольного покрытия – особенно, если к этому располагает стилистика помещения, все таки под вопросом. С одной стороны, бетон – материал прочный, даже если на нем и появятся царапины или сколы, то такие дефекты не будут бросаться в глаза за счет фактуры и цвета бетонного покрытия. 

Существенным минусом такого покрытия даже для прихожей могут стать частички песка, выбивающиеся с поверхности и превращающиеся в мусор и пыль. Кроме того, для использования бетона на полу прихожей, необходимо повысить его уровень водонепроницаемости покрытием  специальными видами грунтовок.

Каменные пол

FELANITX RENOVATION, munarq munarq Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
munarq

munarq
munarq
munarq

Камень – материал прочный и издавна используемый для напольных покрытий. С точки зрения практичности такое покрытие является, конечно, вариантом надежным и долговечным. 

Основные проблемы ожидают скорее не при эксплуатации, а при укладке камня – подбор рисунка, выравнивание разноформатных поверхностей, грунтовка. Но в итоге, грубоватый каменный пол в прихожей, с фактурными трещинами и сколами или покрытый тонирующим составом в цвет стен, может стать визитной карточкой вашего дома. 

Создавая стилистику такой прихожей можно дальше использовать и развивать тему каменной фактурности в рустикальном оформлении или наоборот, сыграть на контрастах, добавив к нарочито-брутальному каменному полу изящную отделку помещения и элементы декора. 

Ковер в прихожей

Moradia no Porto, Vilaça Interiores Vilaça Interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Vilaça Interiores

Vilaça Interiores
Vilaça Interiores
Vilaça Interiores

Ковры безусловно придадут прихожей уютный и гостеприимный вид. С помощью небольшого мягкого коврика можно создать отдельный удобный уголок в прихожей с пуфиком и тумбой для обуви. Для отделки всего пола прихожей ковровым покрытием обычно лучше использовать синтетические варианты ковролина с низким ворсом или гладкий иглопробивной ковролин – такие покрытия лучше чистится и более износостойкие. 

Оригинальным и практичным видом напольного покрытия для прихожей может стать ковер из джута – такое волокно очень хорошо впитывает в себя влагу, оставаясь при этом сухим, прочное, легко очищается и не требует особого ухода. Джут – это растительный материал, из которого плетут гладкие, прочные нити. Такие циновки для напольного покрытия удобны своей экологичностью, они помогают поддерживать чистоту в помещении: пыль и грязь с обуви легко проникает сквозь травянистые волокна и оказывается под ковриком, не поднимается в воздух и не распространяется по всему дому. Также легко все это  устраняется  с помощью чистки коврика пылесосом или при влажной уборке пола.

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Какой вид напольного покрытия для прихожей вам кажется наиболее подходящим?

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