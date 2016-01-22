Какое напольное покрытие выбрать для прихожей?

Очевидно, что пол в прихожей испытывает усиленную нагрузку и загрязнение, поэтому многие стараются сделать отделку этой части дома материалами более износостойкими и удобными для частой уборки, чем в остальных комнатах.

Если в гостиной и спальне нас будет долго радовать своим теплом и узором текстур и паркет, и ламинат, и мягкий ворсистый ковролин, то в прихожей такие материалы напольного покрытия могут быстро потерять свой вид. С другой стороны, именно прихожая встречает всей наших гостей, и не хотелось бы лишать совершенно первое впечатление о доме ноток изящества и радушия.

Давайте рассмотрим подробнее, какие материалы напольного покрытия позволяют сочетать в интерьере нужную степень практичности и декоративности.