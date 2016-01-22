Какое напольное покрытие выбрать для прихожей?

Очевидно, что пол в прихожей испытывает усиленную нагрузку и загрязнение, поэтому многие стараются сделать отделку этой части дома материалами более износостойкими и удобными для частой уборки, чем в остальных комнатах.
Если в гостиной и спальне нас будет долго радовать своим теплом и узором текстур и паркет, и ламинат, и мягкий ворсистый ковролин, то в прихожей такие материалы напольного покрытия могут быстро потерять свой вид. С другой стороны, именно прихожая встречает всей наших гостей, и не хотелось бы лишать совершенно первое впечатление о доме ноток изящества и радушия.
Давайте рассмотрим подробнее, какие материалы напольного покрытия позволяют сочетать в интерьере нужную степень практичности и декоративности.
Безусловным лидером по прочности можно назвать различные виды плитки для пола. Кафельная, клинкерная, керамогранитная плитка максимально устойчива к истиранию, быстро очищается, что позволяет возвращать прихожей приличных вид буквально за пару минут. Минусами такого напольного покрытия считали разве что небольшое разнообразие дизайна плитки и ее холодную поверхность, но с этим легко справились современные технологии.
Дизайнерские коллекции плиточного напольного покрытия соответствуют развитию интерьерных стилей – можно подобрать плитку от сдержанного классического рисунка до авангардно-яркого, и глянцево-гладкую, и шершавую, и с разнообразным рисунков текстуры на поверхности.
Если вам хочется иметь под ногами в прихожей приятную теплую поверхность, этот вопрос легко решается оборудованием системы
теплый пол, для которой керамическая плитка – самое подходящее напольное покрытие.
С появлением экономичных и ярких напольных покрытий деревянный пол стали использовать в прихожей редко. Обычная недорогая напольная доска в таких помещениях быстро теряет вид, царапается, может даже и вовсе испортится при высокой влажности.
Прочные и основательные деревянные полы из массивных досок, с правильной пропиткой, грунтовкой и многослойным покрытием лаком – безусловно, будут и долговечными, и очень красивыми для прихожей. Единственным, но существенным минусом такого варианта выполнения напольного покрытия для прихожей является его высокая стоимость. Поэтому, обычно такой вариант для оформления прихожей как напольная доска выбирают в случае, если это является принципиально важным моментом для создания общей стилистики интерьера.
Основой для большинства напольных покрытий является поверхность, залитая бетоном. Но вот использование бетонного пола как самостоятельного вида напольного покрытия – особенно, если к этому располагает стилистика помещения, все таки под вопросом. С одной стороны, бетон – материал прочный, даже если на нем и появятся царапины или сколы, то такие дефекты не будут бросаться в глаза за счет фактуры и цвета бетонного покрытия.
Существенным минусом такого покрытия даже для прихожей могут стать частички песка, выбивающиеся с поверхности и превращающиеся в мусор и пыль. Кроме того, для использования бетона на полу прихожей, необходимо повысить его уровень водонепроницаемости покрытием специальными видами грунтовок.
Камень – материал прочный и издавна используемый для напольных покрытий. С точки зрения практичности такое покрытие является, конечно, вариантом надежным и долговечным.
Основные проблемы ожидают скорее не при эксплуатации, а при укладке камня – подбор рисунка, выравнивание разноформатных поверхностей, грунтовка. Но в итоге, грубоватый каменный пол в прихожей, с фактурными трещинами и сколами или покрытый тонирующим составом в цвет стен, может стать визитной карточкой вашего дома.
Создавая стилистику такой прихожей можно дальше использовать и развивать тему каменной фактурности в рустикальном оформлении или наоборот, сыграть на контрастах, добавив к нарочито-брутальному каменному полу изящную отделку помещения и элементы декора.
Ковры безусловно придадут прихожей уютный и гостеприимный вид. С помощью небольшого мягкого коврика можно создать отдельный удобный уголок в прихожей с пуфиком и тумбой для обуви. Для отделки всего пола прихожей ковровым покрытием обычно лучше использовать синтетические варианты ковролина с низким ворсом или гладкий иглопробивной ковролин – такие покрытия лучше чистится и более износостойкие.
Оригинальным и практичным видом напольного покрытия для прихожей может стать ковер из джута – такое волокно очень хорошо впитывает в себя влагу, оставаясь при этом сухим, прочное, легко очищается и не требует особого ухода. Джут – это растительный материал, из которого плетут гладкие, прочные нити. Такие циновки для напольного покрытия удобны своей экологичностью, они помогают поддерживать чистоту в помещении: пыль и грязь с обуви легко проникает сквозь травянистые волокна и оказывается под ковриком, не поднимается в воздух и не распространяется по всему дому. Также легко все это устраняется с помощью чистки коврика пылесосом или при влажной уборке пола.