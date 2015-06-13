Как превратить дачный участок в английский сад

Английский сад должен выглядеть дорого, роскошно и безупречно ухоженно. Здесь вам просто не обойтись без пышных, разноцветных роз, к которым присоединяются лаванда, ягодные кустарники и невысокие фруктовые деревья. Не стоит пренебрегать и такими распространенными в Британии растениями как живокость, сирень, тис, самшит, гортензии и клематисы.

Яркие цветы должны высаживаться только вблизи дома, а для остальной территории лучше оставить неброские многолетники.