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Как превратить дачный участок в английский сад

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Загородный дом, Leonid Voronin Architect Leonid Voronin Architect Сад в классическом стиле
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Если вам кажется, что ваш дачный участок выглядит недостаточно аристократично для английского сада, то поверьте, вы глубоко заблуждаетесь. Практически любой участок земли можно превратить в элегантный и идиллический сад для истинных леди и джентльменов. Приводим несколько рекомендаций, воспользовавшись которыми вы сможете превратить обычную дачу в романтичный и в тоже время четко структурированный мир.

Пышная зелень

Ландшафтный дизайн - цветочная клумба Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – цветочная клумба

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Английский сад должен выглядеть дорого, роскошно и безупречно ухоженно. Здесь вам просто не обойтись без пышных, разноцветных роз, к которым присоединяются лаванда, ягодные кустарники и невысокие фруктовые деревья. Не стоит пренебрегать и такими распространенными в Британии растениями как живокость, сирень, тис, самшит, гортензии и клематисы. 

Яркие цветы должны высаживаться только вблизи дома, а для остальной территории лучше оставить неброские многолетники.

Мебель

Ландшафтный дизайн - терраса Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – терраса

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Для сада, построенного в лучших английских традициях, категорически не подходят собранные из нескольких досок столы и скамьи примитивного дизайна. Лишними здесь окажутся и предметы мебели в стиле хай-тек. Английский сад – это приверженность традициям, но никак не праздник футуризма. Поэтому лучше всего здесь будут смотреться плетеная мебель из искусственного ротанга или лозы, белые статуэтки и небольшие аксессуары из кованого железа.

Строгость и практичность

Загородный дом, Leonid Voronin Architect Leonid Voronin Architect Сад в классическом стиле
Leonid Voronin Architect

Загородный дом

Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect

Основу английского сада составляет газон, разделенный выложенной камнями пешеходной дорожкой. По краям дорожек высаживаются декоративные кустарники, которые необходимо регулярно подстригать, чтобы они не потеряли свою форму. Для газона желательно выбирать стойкую к вытаптыванию травосмесь.

Фонтан

Сад , Студия "ART Story" Студия 'ART Story' Сад Растения
Студия <q>ART Story</q>

Сад

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

В идеале в саду по-английски обязательно должен быть водный источник. Разумеется, для английского сада подойдет фонтан классической формы, в центре которого может  быть скульптура в форме чаши, в которую будет выливаться вода. Готовый фонтан можно приобрести в специализированном магазине или попробовать соорудить самостоятельно. Для этого вам понадобится вырыть небольшой пруд, и на его дне разместить насос. Для безопасной установки и работы насоса понадобится бетонный блок, чтобы насос не соприкасался с дном пруда, и хорошая изоляция электропроводки.

Зонирование сада

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Сад в классическом стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

На протяжении долгого времени британские ландшафтные дизайнеры находились под влиянием французских традиций ведения сада, главной особенностью которых было строгое зональное деление участка. Но к XVIII веку английские садоводы решили установить свои правила и отказались от строгой геометричности, сделав упор на плавные переходы между зонами сада. В современном саду по-британски газоны, цветники и дорожки отделены друг от друга многочисленными закругленными линиями, как это показано на фото, выполненном Николаем Карачевым.

Заядлым дачникам и всем, кто увлекается ландшафтным дизайном, обязательно понравится статья ’Как создать сад камней своими руками’.

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