Семейная идиллия на 150 м²

Классически оформленная квартира всегда подчеркивает изысканный вкус ее хозяев. У такого интерьера огромное количество преимуществ – он всегда выглядит аристократично, и ему не грозит выйти из моды. Классика неизменно создает в квартире атмосферу торжественности и роскоши. Однако чрезмерно массивная мебель темных цветов и обилие лепнины необязательно органично впишутся в пространство квартиры, даже если ее жилая площадь составляет целых 150 кв. м.

Дизайнер Маша Марчеко нашла эффективный способ интегрировать дворцовые интерьеры в городские апартаменты, сделав упор на светлую мебель и приятные сочетания пастельных тонов.