Семейная идиллия на 150 м²

Классически оформленная квартира всегда подчеркивает изысканный вкус ее хозяев. У такого интерьера огромное количество преимуществ – он всегда выглядит аристократично, и ему не грозит выйти из моды. Классика неизменно создает в квартире атмосферу торжественности и роскоши. Однако чрезмерно массивная мебель темных цветов и обилие лепнины необязательно органично впишутся в пространство квартиры, даже если ее жилая площадь составляет целых 150 кв. м.
Дизайнер Маша Марчеко нашла эффективный способ интегрировать дворцовые интерьеры в городские апартаменты, сделав упор на светлую мебель и приятные сочетания пастельных тонов.
В гостиной, воссоздавшей атмосферу салона 18-19 веков, царит весеннее настроение. Большинство предметов мебели имеют приглушенные зефирные оттенки, что позволяет сделать пространство комнаты легким и воздушным, избежав главной опасности классических интерьеров – излишней громоздкости и стесненности.
Дизайнер не только искуссно подобрала мебельный ансамбль, но и позаботилась об эргономике пространства – большой рояль был предусмотрительно размещен в углу комнаты, а за ним расположился встроенный книжный шкаф.
Нежно-розовые и лимонно-желтые цвета делают обстановку нежной и романтичной. Они прекрасно сочетаются с кремовыми шторами и имитацией филигранной резьбы на журнальном столике.
Белый цвет традиционно символизирует чистоту, легкость и свободу передвижения. Рабочая зона кухни имеет небольшую площадь, а потому кухонная гарнитура белого цвета не только придаст помещению ощущение воздушности, но и визуально расширит пространство.
Белая кухонная мебель, украшенная декоративными вставками, традиционно выглядит дорого и солидно. Впрочем, классический интерьер не может быть дешевым, зато он никогда не выйдет из моды. Такой дизайн сделан на века.
Во встроенных шкафах с раздвижными дверями мы не обнаружили длиннополых шляп, мантий и высоких париков, вместо них – современная практичная одежда городских жителей, которые стремятся всегда выглядеть хорошо, о чем свидетельствует зеркало с подстветкой, в котором можно увидеть себя во весь рост. Интерьер этой гардеробной уже упоминался нами в статье ’Зеркала в интерьере квартиры’.
Атмосфера в рабочем кабинете разительно отличается от предыдущих комнат. Здесь не встретишь
салонной расслабленности и романтичной легкости. Вместо этого – строгая мебель из темного дерева и кожи, консервативная цветовая палитра. В этой комнате все должно настраивать на рабочий лад и вдохновлять на новые свершения.
Ванная комната снова встречает нас романтикой ярких обоев с цветочным узором и мелкой нежно-розовой керамической плиткой. Веселой и оптимистичное настроение заполняет эту комнату.
Эта комната также наполнена нежностью и светом. Здесь обитают маленькие леди, которые много читают и прилежно учатся. Родители с детства прививают дочкам любовь к классике. Интерьер детской наполнен декоративными находками – розовая обивка на стульях, обои в розовый горох и аккуратно выложенный паркет.