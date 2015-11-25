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homify 360°: ультрасовременный минимализм

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt Gowarzewo, kabeDesign kasia białobłocka kabeDesign kasia białobłocka Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
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Какой дом лучше традиционный или современный? Популярную дилемму для тех, кто хочет переехать в пригород, может помочь разрешить этот проект минималистичного коттеджа.

Современные конструкции соблазняют нас модным дизайном, простыми формами и аккуратным внешним видом. Сегодня наш проект, созданный архитектурным бюро KABEdesign, является особой крайностью такого стиля, который можно определить как чистый ультрасовременный минимализм.

В провинции Великая Польша

Projekt Gowarzewo, kabeDesign kasia białobłocka kabeDesign kasia białobłocka Дома в стиле модерн
kabeDesign kasia białobłocka

kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka

Дом построен в небольшом поселке в районе города Познань. На фотографии мы видим простую двухэтажную структуру, которая рассчитана на максимально комфортное проживание для его владельцев. Например, обратите внимание на расположение окон — на переднем фасаде мы видим лишь главный вход, гараж и одну стеклянную дверь-слайдер, в то время как на зеленый задний дворик выходят большие панорамные окна, которые вы сможете увидеть ниже.

К такому дому идеально подойдет эффектный ландшафтный дизайн в стиле минимализм. Идеи для сада в нашей коллекции.

Креативные элементы

Projekt Gowarzewo, kabeDesign kasia białobłocka kabeDesign kasia białobłocka Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
kabeDesign kasia białobłocka

kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka

Стиль минимализм лучше всего разбавляется символичными и простыми креативными элементами, такими как «парящие в воздухе» полочки, строгие линии и точечная подсветка.

Прихожую украшают портреты семьи, сделанные местным художником. В одной рамке — семейная пара, во второй — двое их маленьких детей.

Если вам понравился стиль от KABEdesign, советуем посмотреть и другой их проект. В ней было использовано много эффектных приемов.

Сердце дома… столовая!

Projekt Gowarzewo, kabeDesign kasia białobłocka kabeDesign kasia białobłocka Столовая комнатаСтолы
kabeDesign kasia białobłocka

kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka

Несмотря на то, что в этом доме живет всего лишь 4 человека, столовая рассчитана сразу на 8, а самому помещению было оставлено самое лучшее место — угловое, с панорамными окнами на красивый сад и поля на горизонте. Столовая — это идеальное место для встречи друзей и родственников, маленьких домашних вечеринок и просто семейного ужина.

Минимализм показывает нам, что главное в доме — это люди, а дизайн лишь помогает им раскрыть себя, свои таланты и эмоции на максимально нейтральном фоне. Когда в такую комнату входят люди, она преображается, а благодаря особой лаконичной атмосфере они чувствуют себя свободно.

Такой современный подход к дизайну интерьера позволяет, во-первых, часто менять свои пристрастия, дополняя дом разными цветами и элементами, а во-вторых — не чувствовать никакого давления со стороны дизайна на собственный образ жизни, что особенно приятно для семей с детьми, у которых он еще только формируется.

Кухня

Projekt Gowarzewo, kabeDesign kasia białobłocka kabeDesign kasia białobłocka КухняХранение
kabeDesign kasia białobłocka

kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka

Кухня расположена напротив столовой и занимает относительно небольшую часть от первого этажа. Хотя большинство кухонной мебели имеет белый цвет, благодаря элементам в серебряной и графитовой отделке вся комната выглядит в целом более строго. Одна из стен была полностью преобразована в функциональные встроенные шкафы — здесь есть много места для хранения, а также вмонтирована бытовая техника.

Гостиная

Projekt Gowarzewo, kabeDesign kasia białobłocka kabeDesign kasia białobłocka Гостиная в стиле модерн
kabeDesign kasia białobłocka

kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka

Между кухней и столовой находится уголок, который используется в качестве гостиной. Уютное расположение мебели — угловой диван, близость телевизора и кофейного столика — дает возможность использовать все преимущества небольшой комнаты.

Оригинальным декором здесь является объемная надпись «CD» на стене. Она же выступает в качестве дизайнерской полки для компакт-дисков. Главная стена с телевизором изготовлена из архитектурного бетона, поэтому в этом интерьере чувствуется брутальный, немного промышленный характер.

Обратите внимание, что в домах в стиле минимализм часто есть такая комната для просмотра телевизора, не более 20 квадратных метров, а вот парадная гостиная «на показ» иногда и вовсе отсутствует.

Игры со временем

Projekt Gowarzewo, kabeDesign kasia białobłocka kabeDesign kasia białobłocka ГостинаяКамины и аксессуары
kabeDesign kasia białobłocka

kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka

Другое уникальное решение видно в гостиной на стене слева — абстрактные и очень современные часы будто дразнят нас не относиться к жизни серьезно. Маленькие черные блоки с цифрами «разбросаны» по стене в почти хаотичном порядке. Может быть, эти часы являются не совсем удобными для определения времени, но этот гаджет очень оригинально разбавляет монотонный, бело-серый интерьер.

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Потайная комната

Projekt Gowarzewo, kabeDesign kasia białobłocka kabeDesign kasia białobłocka Ванная комната в стиле модерн
kabeDesign kasia białobłocka

kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka

Прямо рядом с лестницей, ведущей на второй этаж, расположился небольшой санузел. Из-за своей необычной отделки грифельного цвета эта комнатка напоминает маленькую пещерку, потайное место или сказочный грот.

Лестница

Projekt Gowarzewo, kabeDesign kasia białobłocka kabeDesign kasia białobłocka Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
kabeDesign kasia białobłocka

kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka

В зоне лестницы дизайнеры использовали встраиваемые LED-светильники, чтобы создать запоминающийся уникальный эффект.

Еще один коттедж в стиле ультрасовременного минимализма освещен в другой нашей статье.

Ванная комната

Projekt Gowarzewo, kabeDesign kasia białobłocka kabeDesign kasia białobłocka Ванная комнатаХранение
kabeDesign kasia białobłocka

kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka

Ванная комната имеет достаточно внушительные размеры и похожа на личный SPA-салон, настолько здесь лаконичный и модный дизайн интерьера. Простые, матовые и плавные формы красиво подчеркнуты натуральным деревом и подсветкой. Лежа в отдельно стоящей ванной чаше, вы можете любоваться прекрасным видом на облака через мансардное окно.

Функциональный интерьер -- это
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