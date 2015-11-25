homify 360°: ультрасовременный минимализм

Несмотря на то, что в этом доме живет всего лишь 4 человека, столовая рассчитана сразу на 8, а самому помещению было оставлено самое лучшее место — угловое, с панорамными окнами на красивый сад и поля на горизонте. Столовая — это идеальное место для встречи друзей и родственников, маленьких домашних вечеринок и просто семейного ужина.

Минимализм показывает нам, что главное в доме — это люди, а дизайн лишь помогает им раскрыть себя, свои таланты и эмоции на максимально нейтральном фоне. Когда в такую комнату входят люди, она преображается, а благодаря особой лаконичной атмосфере они чувствуют себя свободно.

Такой современный подход к дизайну интерьера позволяет, во-первых, часто менять свои пристрастия, дополняя дом разными цветами и элементами, а во-вторых — не чувствовать никакого давления со стороны дизайна на собственный образ жизни, что особенно приятно для семей с детьми, у которых он еще только формируется.