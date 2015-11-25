homify 360°: ультрасовременный минимализм

Какой дом лучше традиционный или современный? Популярную дилемму для тех, кто хочет переехать в пригород, может помочь разрешить этот проект минималистичного коттеджа.
Современные конструкции соблазняют нас модным дизайном, простыми формами и аккуратным внешним видом. Сегодня наш проект, созданный архитектурным бюро KABEdesign, является особой крайностью такого стиля, который можно определить как чистый ультрасовременный минимализм.
Дом построен в небольшом поселке в районе города Познань. На фотографии мы видим простую двухэтажную структуру, которая рассчитана на максимально комфортное проживание для его владельцев. Например, обратите внимание на расположение окон — на переднем фасаде мы видим лишь главный вход, гараж и одну стеклянную дверь-слайдер, в то время как на зеленый задний дворик выходят большие панорамные окна, которые вы сможете увидеть ниже.
К такому дому идеально подойдет эффектный ландшафтный дизайн в стиле минимализм. Идеи для сада в нашей коллекции.
Стиль минимализм лучше всего разбавляется символичными и простыми креативными элементами, такими как «парящие в воздухе» полочки, строгие линии и точечная подсветка.
Прихожую украшают портреты семьи, сделанные местным художником. В одной рамке — семейная пара, во второй — двое их маленьких детей.
Если вам понравился стиль от KABEdesign, советуем посмотреть и другой их проект. В ней было использовано много эффектных приемов.
Несмотря на то, что в этом доме живет всего лишь 4 человека, столовая рассчитана сразу на 8, а самому помещению было оставлено самое лучшее место — угловое, с панорамными окнами на красивый сад и поля на горизонте. Столовая — это идеальное место для встречи друзей и родственников, маленьких домашних вечеринок и просто семейного ужина.
Минимализм показывает нам, что главное в доме — это люди, а дизайн лишь помогает им раскрыть себя, свои таланты и эмоции на максимально нейтральном фоне. Когда в такую комнату входят люди, она преображается, а благодаря особой лаконичной атмосфере они чувствуют себя свободно.
Такой современный подход к дизайну интерьера позволяет, во-первых, часто менять свои пристрастия, дополняя дом разными цветами и элементами, а во-вторых — не чувствовать никакого давления со стороны дизайна на собственный образ жизни, что особенно приятно для семей с детьми, у которых он еще только формируется.
Кухня расположена напротив столовой и занимает относительно небольшую часть от первого этажа. Хотя большинство кухонной мебели имеет белый цвет, благодаря элементам в серебряной и графитовой отделке вся комната выглядит в целом более строго. Одна из стен была полностью преобразована в функциональные встроенные шкафы — здесь есть много места для хранения, а также вмонтирована бытовая техника.
Между кухней и столовой находится уголок, который используется в качестве гостиной. Уютное расположение мебели — угловой диван, близость телевизора и кофейного столика — дает возможность использовать все преимущества небольшой комнаты.
Оригинальным декором здесь является объемная надпись «CD» на стене. Она же выступает в качестве дизайнерской полки для компакт-дисков. Главная стена с телевизором изготовлена из архитектурного бетона, поэтому в этом интерьере чувствуется брутальный, немного промышленный характер.
Обратите внимание, что в домах в стиле минимализм часто есть такая комната для просмотра телевизора, не более 20 квадратных метров, а вот парадная гостиная «на показ» иногда и вовсе отсутствует.
Другое уникальное решение видно в гостиной на стене слева — абстрактные и очень современные часы будто дразнят нас не относиться к жизни серьезно. Маленькие черные блоки с цифрами «разбросаны» по стене в почти хаотичном порядке. Может быть, эти часы являются не совсем удобными для определения времени, но этот гаджет очень оригинально разбавляет монотонный, бело-серый интерьер.
Прямо рядом с лестницей, ведущей на второй этаж, расположился небольшой санузел. Из-за своей необычной отделки грифельного цвета эта комнатка напоминает маленькую пещерку, потайное место или сказочный грот.
В зоне лестницы дизайнеры использовали встраиваемые LED-светильники, чтобы создать запоминающийся уникальный эффект.
Еще один коттедж в стиле ультрасовременного минимализма освещен в другой нашей статье.
Ванная комната имеет достаточно внушительные размеры и похожа на личный SPA-салон, настолько здесь лаконичный и модный дизайн интерьера. Простые, матовые и плавные формы красиво подчеркнуты натуральным деревом и подсветкой. Лежа в отдельно стоящей ванной чаше, вы можете любоваться прекрасным видом на облака через мансардное окно.