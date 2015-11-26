homify 360°: загородный дом по новым правилам

Приглашаем вас в архитектурный тур по особенному дому, который находится в Германии. Он — олицетворение креативного подхода в архитектуре, но тем не менее его никак нельзя назвать эпатажным.
Провинциальное настроение, а также щепотка современности и модернизма позволяет совмещать все плюсы, избегая возможных минусов. Так деревенская эстетика не перегибает палку, а модернизм не смотрится слишком безлико.
Данный проект воплотило в жизнь архитектурное бюро Arno Weirich, позволяя нам задуматься о том, а каким вообще должен быть дом для одной семьи.
Кроме основных преимуществ этого дома — полной эксклюзивности и гармонии противоположностей — мы можем найти здесь и прекрасное сочетание практичности и эстетики. На очень маленьком участке (чуть более 6 соток) архитекторы смогли построить дом с полезной площадью в 225 квадратов всего лишь за 5 месяцев.
Земля, на которой стоит дом, находится в центре городка Hilberath, расположенного в историческом окружении старинной архитектуры. Здесь много усадеб в стиле фахверк, и архитекторы хотели, чтобы их творение отдало дань истории в тех или иных элементах дизайна.
Сам дом состоит из двух частей, каждую из которых вы можете легко определить на плане. Стоянка для машины и гараж находятся в отдалении.
Левая часть первого этажа использована под детскую зону — здесь две спальни и ванная, которые в совокупности являются личным детским царством. Правая часть здания — общественная, с кухней-столовой и гостиной. Здесь практично предусмотрены встроенные шкафы и кладовки, что очень важно при создании интерьеров в современном минималистичном стиле. На втором этаже находится спальня родителей и ванная комната.
Зона бассейна во внутреннем дворике находится рядом со стеклянной башней, которая относится к столовой.
Здесь — деревянные настилы для принятия солнечных ванн и интересное решение для мостика из комнаты, которое напоминает те самые, знаменитые на весь мир камни, типичные для Индийского океана.
Из-за небольшой площади участка все дизайнерские приемы были использованы в миниатюре, но от этого дом стал выглядеть даже более сказочно.
С балкона второго этажа через окна стеклянной башни открывается изумительный вид на бассейн и газон. Такая умиротворяющая картина предстает перед вами всякий раз, когда вы спускаетесь утром на завтрак. Разве не идеальное начало нового дня? Такой подход к современному семейному дизайну показывает, что коттедж может быть гораздо более эффектным, соответствуя новому ритму жизни.
Кстати, этот современный жилой дом обогревается с помощью возобновляемых источников энергии. Геотермальные тепловые насосы были установлены в качестве системы отопления. С их помощью генерируется энергия для отопления пола.
Чтобы сделать эту технологию еще более энергоэффективной, было использовано распределение тепла с помощью специальных проводящих алюминиевых пластин. Температура теплоносителя, следовательно, значительно снижается. Летом эта система используется в качестве охлаждения, одновременно создавая тепло для нагрева воды.
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Здесь черный и коралловый цвета играют на контрасте, создавая необычный вид для ванной комнаты. Нестандартное решение было принято и по части отделки стен. Только возле самой ванной чаши была использована керамическая плитка.
Мы хотим закончить нашу маленькую экскурсию по дому вечерней панорамой здания со стороны двора. Слева — окно по периметру кухни, стеклянная башня — в столовой, а три узких окна в пол — в детской.
Интересуетесь современной архитектурой? Как насчет бетонного дома, расположенного прямо в скале?