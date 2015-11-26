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homify 360°: загородный дом по новым правилам

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Modernste Architektur in dörflicher Struktur, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Ванная комната в стиле модерн
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Приглашаем вас в архитектурный тур по особенному дому, который находится в Германии. Он — олицетворение креативного подхода в архитектуре, но тем не менее его никак нельзя назвать эпатажным.

Провинциальное настроение, а также щепотка современности и модернизма позволяет совмещать все плюсы, избегая возможных минусов. Так деревенская эстетика не перегибает палку, а модернизм не смотрится слишком безлико.

Данный проект воплотило в жизнь архитектурное бюро Arno Weirich, позволяя нам задуматься о том, а каким вообще должен быть дом для одной семьи.

Альтернативный подход

Modernste Architektur in dörflicher Struktur, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Дома в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Кроме основных преимуществ этого дома — полной эксклюзивности и гармонии противоположностей — мы можем найти здесь и прекрасное сочетание практичности и эстетики. На очень маленьком участке (чуть более 6 соток) архитекторы смогли построить дом с полезной площадью в 225 квадратов всего лишь за 5 месяцев.

Уважая традиции

Modernste Architektur in dörflicher Struktur, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Окна и двери в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Земля, на которой стоит дом, находится в центре городка Hilberath, расположенного в историческом окружении старинной архитектуры. Здесь много усадеб в стиле фахверк, и архитекторы хотели, чтобы их творение отдало дань истории в тех или иных элементах дизайна.

Нестандартная планировка

Modernste Architektur in dörflicher Struktur, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Сам дом состоит из двух частей, каждую из которых вы можете легко определить на плане. Стоянка для машины и гараж находятся в отдалении.

Левая часть первого этажа использована под детскую зону — здесь две спальни и ванная, которые в совокупности являются личным детским царством. Правая часть здания — общественная, с кухней-столовой и гостиной. Здесь практично предусмотрены встроенные шкафы и кладовки, что очень важно при создании интерьеров в современном минималистичном стиле. На втором этаже находится спальня родителей и ванная комната.

В стиле Мальдивских островов

Modernste Architektur in dörflicher Struktur, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Балкон и терраса в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Зона бассейна во внутреннем дворике находится рядом со стеклянной башней, которая относится к столовой.

Здесь — деревянные настилы для принятия солнечных ванн и интересное решение для мостика из комнаты, которое напоминает те самые, знаменитые на весь мир камни, типичные для Индийского океана.

Из-за небольшой площади участка все дизайнерские приемы были использованы в миниатюре, но от этого дом стал выглядеть даже более сказочно.

Вид с балкона второго этажа

Modernste Architektur in dörflicher Struktur, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Столовая комната в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

С балкона второго этажа через окна стеклянной башни открывается изумительный вид на бассейн и газон. Такая умиротворяющая картина предстает перед вами всякий раз, когда вы спускаетесь утром на завтрак. Разве не идеальное начало нового дня? Такой подход к современному семейному дизайну показывает, что коттедж может быть гораздо более эффектным, соответствуя новому ритму жизни.

Новые технологии

Modernste Architektur in dörflicher Struktur, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Столовая комната в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Кстати, этот современный жилой дом обогревается с помощью возобновляемых источников энергии. Геотермальные тепловые насосы были установлены в качестве системы отопления. С их помощью генерируется энергия для отопления пола.

Чтобы сделать эту технологию еще более энергоэффективной, было использовано распределение тепла с помощью специальных проводящих алюминиевых пластин. Температура теплоносителя, следовательно, значительно снижается. Летом эта система используется в качестве охлаждения, одновременно создавая тепло для нагрева воды.

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Ванная комната

Modernste Architektur in dörflicher Struktur, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Ванная комната в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Здесь черный и коралловый цвета играют на контрасте, создавая необычный вид для ванной комнаты. Нестандартное решение было принято и по части отделки стен. Только возле самой ванной чаши была использована керамическая плитка.

Сказочный блеск

Modernste Architektur in dörflicher Struktur, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Дома в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Мы хотим закончить нашу маленькую экскурсию по дому вечерней панорамой здания со стороны двора. Слева — окно по периметру кухни, стеклянная башня — в столовой, а три узких окна в пол — в детской.

Интересуетесь современной архитектурой? Как насчет бетонного дома, расположенного прямо в скале?

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