homify 360°: загородный дом по новым правилам

Приглашаем вас в архитектурный тур по особенному дому, который находится в Германии. Он — олицетворение креативного подхода в архитектуре, но тем не менее его никак нельзя назвать эпатажным.

Провинциальное настроение, а также щепотка современности и модернизма позволяет совмещать все плюсы, избегая возможных минусов. Так деревенская эстетика не перегибает палку, а модернизм не смотрится слишком безлико.

Данный проект воплотило в жизнь архитектурное бюро Arno Weirich, позволяя нам задуматься о том, а каким вообще должен быть дом для одной семьи.