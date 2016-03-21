Проект двухквартирного дома в пригороде

По обеим сторонам здания расположены два крыльца, каждое из которых получается максимально отдаленным друг от друга для приватности владельцев. При этом, благодаря гармоничному расположению окон по фасаду, строение кажется обычным частным коттеджем, а не двухквартирным. Перед домом — символичные элементы ландшафтного дизайна, которые отсылают нас к эстетике азиатских стилей.

Перила на окнах дают возможность, не имея балкона, пользоваться почти всеми его преимуществами.

Еще один проект стильного загородного дома вы можете посмотреть в нашей предыдущей статье.