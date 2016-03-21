Проект двухквартирного дома в пригороде

Этот проект двухквартирного дома в Швейцарии — золотая середина между загородным проживанием и городским образом жизни.
Архитектурное бюро Schiller Architektur BDA создало на основе простых форм и нейтральных оттенков серого современный семейный дом европейского формата.
Он построен для двух молодых семей с детьми, которые хотели получить максимальную полезную площадь, при этом оставляя внешний вид строения аккуратным.
По обеим сторонам здания расположены два крыльца, каждое из которых получается максимально отдаленным друг от друга для приватности владельцев. При этом, благодаря гармоничному расположению окон по фасаду, строение кажется обычным частным коттеджем, а не двухквартирным. Перед домом — символичные элементы ландшафтного дизайна, которые отсылают нас к эстетике азиатских стилей.
Перила на окнах дают возможность, не имея балкона, пользоваться почти всеми его преимуществами.
Еще один проект стильного загородного дома вы можете посмотреть в нашей предыдущей статье.
Абсолютная симметрия в проекте взята за правило, что четко просматривается на фронтальной фотографии из сада. Блестящие белые фасады тут и там разделены черными элементами экстерьера, а огромные двери на патио имеют темные рамы в восточном стиле. Крыша выполнена в серых тонах, как и мощеная площадка.
Со стороны дороги нам открывается вид на два просторных гаража, которые расположены на цокольном этаже здания и имеют прямой вход в дом. Здесь видна асимметричность подходов к дому. Само строение расположено на углу улицы, что позволило с левой стороны организовать полноценный подъезд.
Такая конфигурация очень удобна для двухквартирных домов, которые нуждаются в персонализации как в дизайне, так и с практической стороны.
Кухня и столовая были объединены в одной комнате на первом этаже. Несмотря на доминирование серого и белого деревянные поверхности и пол создают дружескую атмосферу для приятного времяпрепровождения в кругу семьи и друзей. Особенно выделяется массивный деревянный стол, переливающийся всеми оттенками орехового цвета
Просто для сравнения, мы хотим показать вам и кухню в другой половине дома. Два похожих друг на друга интерьера позволяют судить об идеально созданном общем образе. Они достаточно отличаются, чтобы выглядеть оригинально. Здесь тоже были использованы интересные подвесные светильники в форме шаров, только другого цвета. Кухонный остров имеет слегка другие функции, а вот встроенные в потолок светильники одинаковые.
В этой комнате мы видим, как бетонный потолок продолжает свою прогулку по дому, при этом все же не создавая брутального вида, благодаря своему тепловатому оттенку. Такой дизайнерский прием теперь считается синонимом модернизма, хотя сам дом построен в стиле баухауз. Гостиная располагается в непосредственной близости от входа в дом и с коридором ничем не разделена, а вот лестница на второй этаж находится в другом помещении.
Гостиная в стиле модерн — это идеальный вариант для современного загородного дома.
Особого внимания архитекторов удостоился лестничный холл на втором этаже, где стеклянные перегородки отделяют саму лестницу от коридора. Здесь царит особая, футуристическая, но при этом и слегка музейная атмосфера. Кажется, что этот дом таит в себе секреты и на самом деле является чем-то большим, чем обычный коттедж в пригороде.
Лестничный холл на чердаке имеет весьма аскетичный внешний вид из-за особого полумрака. Он был создан благодаря расположению окон на максимальной высоте в достаточно узкой комнате. Почти церковная атмосфера прекрасно помогает сделать интерьер столь обычной комнаты, как коридор, более интересной и индивидуальной.
Светильники здесь расположены необычно — над дверьми, а бетонные перила для лестницы связывают с помощью использованного материала этот интерьер с остальным домом.
Кстати, дизайнеры не побоялись выкрасить все стены в белый цвет, благодаря которому помещение смотрится значительно просторнее, чем могло бы.