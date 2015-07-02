homify 360°: экологичный купольный дом от Domespace

Домик на природе, вдали от цивилизации, футуристическая дача или загородный коттедж нового типа? Купольный дом, изготовленный компанией Domespace, может быть всем сразу, если мы разглядим его преимущества уже сейчас.
Первый экологичный купольный дом был построен этой компанией в 1988 году во Франции, а сейчас они выходят и на рынок России и стран СНГ. Патрик Марсилли вместе с супругой начали это дело, ведомые своими идеалами и мечтами о новом образе жизни для городского населения, а получили — модный тренд среди желающих перебраться в пригород.
Концепция дома — чистые природные материалы и естественная форма — делает любой дом от Domespace не просто зданием, которое заполняется материалами, мебелью и людьми, а оазисом спокойствия на одну семью.
Сам дом имеет форму купола, первый и второй этажи, врезанные мансардные окна и особый металлический колпак на крыше, который позволяет безопасно установить дымоход. Планировка подразумевает наличие веранды, балкона, внутри — чердачного второго этажа.
Фасады купольного дома облицованы деревянной черепицей, тогда как остальная часть, которую можно легко увидеть, если поставить дом на живописном склоне — отделана простым деревом.
Та истинная, теплая и чарующая, атмосфера домашнего уюта в этом доме присутствует также, как и в настоящем шале в швейцарских Альпах. И дело здесь вовсе не в определенных дизайнерских приемах, а в общей энергетике купола, которая особенно сильно сказывается на общем настроении и открывает новые возможности для создания уюта и декора.
Главная часть дома (общественный первый этаж) лишь визуально разделена на зоны, что добавляет еще больше очарования купольному дому. В таком интерьере, кажется, живут идеальные люди и идеальные семьи, которые любят природу, свежий воздух и открытое пространство.
Камин находится в холле прямо в самом сердце дома. Здесь пол выложен керамической плиткой и натуральной галькой, а также видны балки, на которых держится второй чердачный этаж здания.
Обратите внимание, что, поднимаясь по лестнице на второй этаж, вы сначала попадаете на уютный балкон с окном, креслом для чтения и стеллажами для книг. Здесь может быть оборудовано рабочее место с видом на сад.
Кухня в стиле модерн — максимально практичный и удобный вариант для семейного дома — здесь смотрится почти футуристически, тогда как в обычной квартире была бы не столь заметна.
Под куполом сразу несколько приватных помещений. Здесь есть возможность обустроить спальни, кабинет, детскую, и даже оштукатурить стены или поклеить обои.
Посмотреть другие интерьеры в стиле кантри можно в нашей фото-галерее.
Главная спальня в доме под куполом имеет мансардные окна и полностью залита солнечным светом, а ночью прямо из постели можно даже наблюдать звездное небо. Обратите внимание на узорно положенные деревянные доски, а также абсолютно деревянный и экологичный интерьер — здесь нет места ничему искусственному и серому.
Здесь же, наверху, находится ванная комната, достаточно просторная и светлая для любого загородного дома. Кроме ванной чаши установлена душевая кабина. Скос крыши позволяет сделать обычно формальный дизайн ванной комнаты более домашним, а обилие натурального неокрашенного дерева ему только помогает.
Если вас интересует современные частные дома из дерева — посмотрите и аналог шале, о котором мы писали ранее.