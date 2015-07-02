homify 360°: экологичный купольный дом от Domespace

Домик на природе, вдали от цивилизации, футуристическая дача или загородный коттедж нового типа? Купольный дом, изготовленный компанией Domespace, может быть всем сразу, если мы разглядим его преимущества уже сейчас.

Первый экологичный купольный дом был построен этой компанией в 1988 году во Франции, а сейчас они выходят и на рынок России и стран СНГ. Патрик Марсилли вместе с супругой начали это дело, ведомые своими идеалами и мечтами о новом образе жизни для городского населения, а получили — модный тренд среди желающих перебраться в пригород.