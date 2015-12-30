Современный коттедж в средиземноморском стиле

Шикарный проект коттеджа, который может стать прекрасным решением для загородного семейного дома, выполнен в средиземноморском стиле и выглядит просто божественно! Интересно, что средиземноморский стиль имеет потрясающую особенность – он требует небольших затрат по сравнению с другими стилями в частной архитектуре, но выглядит гораздо богаче, чем есть на самом деле.

Архитектор Фернандо Рома создал этот проект для семейной пары, которая ценит классическую эстетику, европейский и средиземноморский стиль одновременно. Так, в этом доме поселилась пряная, южная цветовая гамма и традиционная кухня с элементами готики.

Сам дом – прекрасный образец того, что коттедж в пригороде может стать изысканным при маленьких затратах на строительство и декоративные элементы и быть очень уютным, просто идеальным для семейной жизни.