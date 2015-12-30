Современный коттедж в средиземноморском стиле

Шикарный проект коттеджа, который может стать прекрасным решением для загородного семейного дома, выполнен в средиземноморском стиле и выглядит просто божественно! Интересно, что средиземноморский стиль имеет потрясающую особенность – он требует небольших затрат по сравнению с другими стилями в частной архитектуре, но выглядит гораздо богаче, чем есть на самом деле.
Архитектор Фернандо Рома создал этот проект для семейной пары, которая ценит классическую эстетику, европейский и средиземноморский стиль одновременно. Так, в этом доме поселилась пряная, южная цветовая гамма и традиционная кухня с элементами готики.
Сам дом – прекрасный образец того, что коттедж в пригороде может стать изысканным при маленьких затратах на строительство и декоративные элементы и быть очень уютным, просто идеальным для семейной жизни.
Традиционный средиземноморский стиль в современности выглядит еще более роскошным, чем был ранее. Теперь доступный огромному количеству людей он очень популярен по всему миру. Интересно, что именно этот проект имеет простые формы – два выступа, один из которых справа предназначен для кабинета и спальни наверху, а другой – для гаража и спальни, выглядят очень эффектно. Парадная дверь – центр всей композиции, она имеет двусветное остекление и кованое декоративное украшение, а черепичная кровля традиционного светло-рыжего оттенка делает проект солнечным круглый год.
Войдя в дом и пройдя прихожую с консольным столиком, мы сразу попадаем в гостиную – центральное место в доме, которое изящно оформлено в средиземноморском стиле. Такие мировые тренды, как круглая гостиная, состоящая из четырех кресел, медные лампы и предметы декора, зеркальная мебель, реализованная в виде придиванного столика, отлично вписались в традиционную основу. Планировка дома здесь очень проста – слева от входа мы видим классические раздвижные двери в кабинет, слева – проход к гаражу и лестницу наверх.
Кухня, расположенная сразу за гостиной, выполнена в черной цветовой гамме и готическом стиле. Стильные витражи в двух буфетах имеют традиционную для данного стиля расстекловку, а изящный уголок слева у домашнего бара просто восхитителен!
Отсюда мы можем видеть картину, которая открывается только что вошедшему в дом человеку. Двусветная гостиная позволяет видеть балкончик наверху и лестничный холл с проходами к спальням и дополнительным встроенным местам хранения. В глубине дома мы найдем столовую и парадную кухню, которая, что самое интересное, не является основной, а справа от нее расположена настоящая, кулинарная, которая выглядит немного иначе.
Кулинарная часть кухни выполнена в более современном стиле, похожем на оформление нью-йоркских апартаментов во французской вариации ар-деко. Здесь мы видим характерные глянцевые поверхности, натуральный камень, зеркальный декор и орхидеи – еще один символ данного стиля.
Пройдя через прихожую и гостиную и свернув налево, мы оказываемся в оригинальном внутреннем дворике с патио и бассейном. Оформленные в средиземноморском стиле они выглядят особенно уютно – мощные колонны, натуральное дерево и этнические светильники украшают место для отдыха всей семьи.
Двери-слайдеры на патио ведут в парадную кухню, а еще одна высокая дверь – в гостиную, при этом верхняя ее часть принадлежит лестничному холлу на втором этаже. Необычные комбинации, при этом безумно удобные для жизни – одно из главных преимуществ современного средиземноморского стиля.
Летняя кухня с барбекю и столовой расположена в особенном месте, где витают ароматы глицинии мятного цвета. Потрясающее растение, растущее только в тропических и субтропических странах, отлично оживляет атмосферу этого традиционного интерьера.
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