Современный коттедж с интересными идеями

Идеи оформления небольшого коттеджа всегда на вес золота – особенно те, которые легко выполнить своими собственными силами. Архитектурное бюро Atelier Fürtner-Tonn из Австрии знает цену простому и гениальному дизайну и поэтому собрало в своем новом проекте современного коттеджа множество идей, которые пригодятся домовладельцам.
Среди них – маленькие идеи для декора коттеджа своими руками, идеи дизайна интерьера и просто интересные новшества, подходящие для современного коттеджа. Мы составили для вас целый список идей, чтобы вы могли легко оценить их возможности с помощью фотографий этого проекта.
Посмотрите на этот стильный дизайн отмостки при коттедже, который декорирован морской галькой для большей изящности. В данном случае галька лежит в специально созданной траншее со стенами из пластмассы, четко выровненной и строго геометричной.
Такую же идею можно реализовать с помощью посадки цветов или кустарников, больших камней или даже булыжников, украшающих периметр отмостки.
Особенно практичная часть этого проекта – парадный вход с террасы, который оформлен с помощью металлической сетки, позволяющей быстро сделать обувь чистой.
Разноформатные окна еще никогда не имели столь огромного разнообразия в выборе цветов, стилей и материалов. Если вы хотите сделать свой проект оригинальным, найдите место для панорамных, стандартных и маленьких окон в своем доме.
Главное условие для биокамина – правильно поставленная вентиляция. Для его установки не требуются никакие разрешения, вам не нужно вызывать настоящего печника и вносить наличие биокамина в план дома. Просто наслаждайтесь!
У «Умного дома», на самом деле, около 100 возможных функций, каждая из которых по-своему важна, а многие – просто необходимы в современной жизни. Среди них –управление освещением, энергосбережением, управление проходными зонами, функция «следящий свет», управление шторами и жалюзи, вентиляторами и система аварийного питания. Кроме того, система аудио- и видеотехники «Мультирум» позволяет на основе единого банка мультимедия сделать из вашего дома настоящее медиа-шоу или добиться, чтобы в спальне не слышался звук телевизора из гостиной. Централизованное озвучивание всех комнат с индивидуальным уровнем громкости, следящий за вашими передвижениями и переключающийся звук музыки, аудиосвязь различных комнат (по типу электронной няни), а также в принципе работа всей вашей медиа-системы.
«Умный дом» управляет температурой, микроклиматом, озонированием и ионизиацией воздуха, проводит сбор метеоинформации как внутри, так и снаружи дома, может поливать газоны, контролировать чистоту и температуру воды в бассейне и даже понимать, когда цветам нужен полив, а когда нет. И это – только начало списка его функций!
В прихожей и других комнатах дома мы видим, что многие ниши оформлены яркой краской или обоями в формате дизайн-проекта. Такая простая и интересная идея может быть реализована вами самостоятельно и поможет сделать интерьер более нестандартным.
Ванная чаша может быть оформлена керамической плиткой или натуральным камнем, как и часть стен, но вовсе не обязательно декорировать всю ванную комнату таким образом. Современные тенденции как раз за минималистичный и оригинальный подход комбинированной отделки.
Специальная ниша с отделкой натуральным камнем встраивается в один из углов ванной комнаты или даже создается посередине. Камень ощущается при релаксации гораздо более интересным материалом, чем стекло, он придает душевой основательности и особенной изысканности. Вы можете использовать классический мрамор, а можете и простую керамическую плитку с нужным эффектом и рельефом.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— 13 красивых, практичных и доступных домов;