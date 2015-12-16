Современный коттедж с интересными идеями

Идеи оформления небольшого коттеджа всегда на вес золота – особенно те, которые легко выполнить своими собственными силами. Архитектурное бюро Atelier Fürtner-Tonn из Австрии знает цену простому и гениальному дизайну и поэтому собрало в своем новом проекте современного коттеджа множество идей, которые пригодятся домовладельцам.

Среди них – маленькие идеи для декора коттеджа своими руками, идеи дизайна интерьера и просто интересные новшества, подходящие для современного коттеджа. Мы составили для вас целый список идей, чтобы вы могли легко оценить их возможности с помощью фотографий этого проекта.