Дом, в котором всегда тепло

Корейские архитекторы не перестают нас удивлять стильным и современным подходом к дизайну загородного дома. На этот раз красивый коттедж на озере выполнен в стиле модерн, но как и в любом другом азиатском проекте, он слегка напоминает нам восточный минимализм.

Панорамное остекление, правильная планировка, эффектные виды из окна и красивый дизайн интерьера – что еще нужно семье, которая решила переехать из Сеула в домик на озере? Архитектурная студия Craft Design помогла им реализовать мечту, спроектировав этот интересный коттедж.