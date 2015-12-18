Дом, в котором всегда тепло

Корейские архитекторы не перестают нас удивлять стильным и современным подходом к дизайну загородного дома. На этот раз красивый коттедж на озере выполнен в стиле модерн, но как и в любом другом азиатском проекте, он слегка напоминает нам восточный минимализм.
Панорамное остекление, правильная планировка, эффектные виды из окна и красивый дизайн интерьера – что еще нужно семье, которая решила переехать из Сеула в домик на озере? Архитектурная студия Craft Design помогла им реализовать мечту, спроектировав этот интересный коттедж.
Практически полностью повернутый на юг этот дом всегда прекрасно освещен солнцем и при этом имеет просторные террасы и балконы на обоих уровнях. Он напоминает нам пляжный домик, только расположен он среди гор и хвойных лесов, в чудесном краю прямо возле горного озера.
В экстерьере дома мы видим комбинированную отделку из деревянных реек, декоративных панелей «под камень» и бетона на уровне цоколя. Ступени на первый этаж тоже выполнены из бетонной плитки, хотя издали похожи на натуральный камень. Сам дом специально расположен на небольшом возвышении, чтобы вид на озеро открывался более панорамный и полный. Остекление реализовано с помощью окон с металлическими рамами, который часто тянутся от пола до потолка.
Красивые и стильные террасы с мощением из натурального дерева – идеальное место для отдыха летом и золотой осенью. Вид на озеро делает террасы еще более живописными, а сам дом благодаря им в чем-то напоминает небольшой корабль с деревянными палубами.
Со стороны озера мы видим небольшую дополнительную лестницу, которая ведет нас к водоему, но больше всего с этого ракурса нас поражает отделка. Декоративные панели «под песчаник» здесь отлично смотрятся, придавая образу дома особую монументальность.
Красиво выглядит и оформление козырьков и выступов натуральным деревом, теплый медовый оттенок отлично подходит для создания уюта. Через окно на первом этаже мы даже можем разглядеть планировку. Интересно, что в выступающем кубе на первом этаже находится вовсе не гостиная, а главная спальня.
Главные общественные комнаты дома находятся прямо возле парадных ступеней и большой деревянной террасы. Гостиная, кухня и столовая разместились в помещении с Г-образной формой и полностью залиты светом.
На втором этаже при спальне мы найдем ванную комнату с утопленной в нишу чашей и прекрасным панорамным видом. Небольшое окно отлично подходит для столь приватного типа помещений, позволяя при этом наблюдать за погодой или окрестным пейзажем во время релаксации.
Спальня при этой ванной комнате имеет вид на озеро и горы, а также сразу два балкона со стильными стеклянными экранами. Легкая отделка в азиатском стиле, большие окна и горы на горизонте представляют здесь при всей своей простоте очень эффектное зрелище.
Два балкона на втором этаже относятся к двум спальням, отсюда видно озеро и прибрежные отели. Закаты, уходящие за горные пики и подсвечивающие их алым огнем, в самом конце выглядят особенно изумительно.
Деревянная отделка пола на балконах позволяет удобно использовать их не только летом, но и весной, и осенью, так как дерево очень быстро нагревается на солнце и долго сохраняет свое тепло.
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