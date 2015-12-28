Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом с сюрпизом на заднем дворике

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wilmotte-Mosty, Wilmotte Architecte Wilmotte Architecte Зимний сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Бельгийский коттедж из красного кирпича в пригороде Шарлеруа получил потрясающий подарок от архитекторов из фирмы Wilmotte Architecte в виде современной пристройки. Его владельцы хотели расширить полезную площадь дома, сделать летний отдых более комфортабельным, а также решить с ее помощью еще несколько хозяйственных проблем.

Архитекторы homify, как мы с вами уже не раз видели на страницах журнала, отлично справляются с проектами пристроек. Часто они возносят весь проект дома на совершенно новый уровень, украшая и подчеркивая красоту традиционной архитектуры.

В этом проекте пристройка тоже оказалась прекрасной возможностью объединить дом и природу вокруг и разнообразить летнюю жизнь владельцев.

​Бельгийский традиционный стиль в архитектуре

Wilmotte-Mosty, Wilmotte Architecte Wilmotte Architecte Дома в стиле модерн
Wilmotte Architecte

Wilmotte Architecte
Wilmotte Architecte
Wilmotte Architecte

Бельгийский кантри-стиль, в отличии от неоклассического бельгийского, тяготеющего в первую очередь к Франции, является полностью автономным и очень интересным стилем. 

Такие домики похожи на сказочные и чаще всего асимметричны, несмотря на кажущийся традиционный европейский вид. В них очень часто присутствуют различные пристройки (как, например, здесь для входа) и выступы на втором этаже, будто выпирающие из мансардного этажа. С таким нестандартным подходом мы уже знакомы благодаря стилю Salt Box, популярному в США, но в Европе он выглядит еще более оригинально.

​ Планировка пристройки

Wilmotte-Mosty, Wilmotte Architecte Wilmotte Architecte Зимний сад в стиле модерн
Wilmotte Architecte

Wilmotte Architecte
Wilmotte Architecte
Wilmotte Architecte

В первую очередь хозяева дома решили создать место для летней столовой, где они смогли бы принимать гостей и обедать всей семьей. Им очень хотелось разнообразить отдых на каникулах, поэтому к столовой добавлена и открытая терраса с мощением из плитки.

Очень важной частью пристройки является гардеробная и прачечная, которые позволили освободить уборную на первом этаже от хозяйственных вещей. И многие бытовые вещи, которые следует хранить отдельно от пищи, ушли из кухни в эту небольшую комнату.

Отделка и остекление

Wilmotte-Mosty, Wilmotte Architecte Wilmotte Architecte Зимний сад в стиле модерн
Wilmotte Architecte

Wilmotte Architecte
Wilmotte Architecte
Wilmotte Architecte

Для отделки пристройки архитекторы выбрали натуральное дерево с покрытием маслом и лаком, которое отлично смотрится на фоне красного кирпича. Для создания более утонченного внешнего вида современного фасада по периметру пристройка украшена цветущими декоративными кустами.

Панорамное остекление в пристройке подразумевает возможность выхода на террасу, которая имеет такой же уровень пола, что и столовая внутри. Двери-слайдеры в данном случае сдвигаются лишь в одну сторону, создавая проход шириной около 2,5 метров. Для семейного коттеджа такая пристройка с террасой – настоящее чудо, позволяющее детям играть все лето в любимом доме и не скучать.

Ландшафтный дизайн

Wilmotte-Mosty, Wilmotte Architecte Wilmotte Architecte Зимний сад в стиле модерн
Wilmotte Architecte

Wilmotte Architecte
Wilmotte Architecte
Wilmotte Architecte

В основу ландшафтного дизайна в этом проекте был положен семейный стиль, который чаще всего фокусируется вокруг большого открытого пространства для игр и прогулок. Здесь мы видим, что большая газонная поляна является центром композиции из клумб, кустарников, террасы и ландшафтного бассейна. А  с другой стороны дома мы найдем на участке крупные деревья, качели и поленницу – очень приятные дополнения для жизни в пригороде.

Вид из интерьера

Wilmotte-Mosty, Wilmotte Architecte Wilmotte Architecte Зимний сад в стиле модерн
Wilmotte Architecte

Wilmotte Architecte
Wilmotte Architecte
Wilmotte Architecte

Дизайн интерьера в стиле модерн максимально практичен для семейного проекта. Здесь мы видим пластмассовые стулья, износостойкую плитку и белые стены, которые легко перекрасить, если дети на них что-нибудь нарисовали или испачкали. Такая столовая заменяет игровую, семейную гостиную и даже в какой-то мере детский лагерь, позволяя детям чувствовать себя на природе, как дома.

Ландшафтный бассейн

Wilmotte-Mosty, Wilmotte Architecte Wilmotte Architecte Зимний сад в стиле модерн
Wilmotte Architecte

Wilmotte Architecte
Wilmotte Architecte
Wilmotte Architecte

Маленький ландшафтный бассейн, который по традиции имеет две части (свободную от растений и полностью засаженную ими), не предназначен для купания, но разнообразит пейзаж и делает участок похожим на настоящий райский садик.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

12 комнат для идеального детства;

Красивые ванные комнаты.

Печь для пиццы в вашем доме
А вас удивил сюрприз в этом проекте?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо