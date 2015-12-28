Дом с сюрпизом на заднем дворике

Бельгийский коттедж из красного кирпича в пригороде Шарлеруа получил потрясающий подарок от архитекторов из фирмы Wilmotte Architecte в виде современной пристройки. Его владельцы хотели расширить полезную площадь дома, сделать летний отдых более комфортабельным, а также решить с ее помощью еще несколько хозяйственных проблем.

Архитекторы homify, как мы с вами уже не раз видели на страницах журнала, отлично справляются с проектами пристроек. Часто они возносят весь проект дома на совершенно новый уровень, украшая и подчеркивая красоту традиционной архитектуры.

В этом проекте пристройка тоже оказалась прекрасной возможностью объединить дом и природу вокруг и разнообразить летнюю жизнь владельцев.