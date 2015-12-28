Дом с сюрпизом на заднем дворике

Бельгийский коттедж из красного кирпича в пригороде Шарлеруа получил потрясающий подарок от архитекторов из фирмы Wilmotte Architecte в виде современной пристройки. Его владельцы хотели расширить полезную площадь дома, сделать летний отдых более комфортабельным, а также решить с ее помощью еще несколько хозяйственных проблем.
Архитекторы homify, как мы с вами уже не раз видели на страницах журнала, отлично справляются с проектами пристроек. Часто они возносят весь проект дома на совершенно новый уровень, украшая и подчеркивая красоту традиционной архитектуры.
В этом проекте пристройка тоже оказалась прекрасной возможностью объединить дом и природу вокруг и разнообразить летнюю жизнь владельцев.
Бельгийский кантри-стиль, в отличии от неоклассического бельгийского, тяготеющего в первую очередь к Франции, является полностью автономным и очень интересным стилем.
Такие домики похожи на сказочные и чаще всего асимметричны, несмотря на кажущийся традиционный европейский вид. В них очень часто присутствуют различные пристройки (как, например, здесь для входа) и выступы на втором этаже, будто выпирающие из мансардного этажа. С таким нестандартным подходом мы уже знакомы благодаря стилю Salt Box, популярному в США, но в Европе он выглядит еще более оригинально.
В первую очередь хозяева дома решили создать место для летней столовой, где они смогли бы принимать гостей и обедать всей семьей. Им очень хотелось разнообразить отдых на каникулах, поэтому к столовой добавлена и открытая терраса с мощением из плитки.
Очень важной частью пристройки является гардеробная и прачечная, которые позволили освободить уборную на первом этаже от хозяйственных вещей. И многие бытовые вещи, которые следует хранить отдельно от пищи, ушли из кухни в эту небольшую комнату.
Для отделки пристройки архитекторы выбрали натуральное дерево с покрытием маслом и лаком, которое отлично смотрится на фоне красного кирпича. Для создания более утонченного внешнего вида современного фасада по периметру пристройка украшена цветущими декоративными кустами.
Панорамное остекление в пристройке подразумевает возможность выхода на террасу, которая имеет такой же уровень пола, что и столовая внутри. Двери-слайдеры в данном случае сдвигаются лишь в одну сторону, создавая проход шириной около 2,5 метров. Для семейного коттеджа такая пристройка с террасой – настоящее чудо, позволяющее детям играть все лето в любимом доме и не скучать.
В основу ландшафтного дизайна в этом проекте был положен семейный стиль, который чаще всего фокусируется вокруг большого открытого пространства для игр и прогулок. Здесь мы видим, что большая газонная поляна является центром композиции из клумб, кустарников, террасы и ландшафтного бассейна. А с другой стороны дома мы найдем на участке крупные деревья, качели и поленницу – очень приятные дополнения для жизни в пригороде.
Дизайн интерьера в стиле модерн максимально практичен для семейного проекта. Здесь мы видим пластмассовые стулья, износостойкую плитку и белые стены, которые легко перекрасить, если дети на них что-нибудь нарисовали или испачкали. Такая столовая заменяет игровую, семейную гостиную и даже в какой-то мере детский лагерь, позволяя детям чувствовать себя на природе, как дома.
Маленький ландшафтный бассейн, который по традиции имеет две части (свободную от растений и полностью засаженную ими), не предназначен для купания, но разнообразит пейзаж и делает участок похожим на настоящий райский садик.
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— 12 комнат для идеального детства;