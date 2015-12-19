Домик на двоих: 36 квадратных метров

Супер-бюджетный, ультра-стильный и технологичный проект стартового мини-дома будущего выглядит именно так! Подходящий для молодой семейной пары с одним или двумя детьми он решает большинство проблем семейного быта за одну покупку!
Для того, чтобы заказать такой дом от фирмы COLECTIVO CREATIVO, нужно только иметь участок и достаточное количество средств. Затем он, созданный на фабрике, привозится и устанавливается на участок. В его комплекте уже есть утепление стен, кровля, окна и двери, террасы, внутренняя и внешняя отделка и даже мебель, до самых мелочей!
В дополнение к такому дому вы можете купить столовую группу для размещения на террасе, сделать ей навес, организовать двускатную кровлю и козырек для крыльца. Панорамные окна уже включены в стоимость проекта, как и сантехника. Интересно, что подключение к централизованным системам коммуникаций – электричеству, водопроводу, канализации – осуществляется той же командой строителей и очень быстро.
Дизайн экстерьера выполнен с помощью обшивки современным сайдингом транспортного контейнера, утепленного изнутри. Крыша осталась плоской, но края и углы оформлены декоративным черным металлом. Для создания более стильного вида в экстерьере использовалась комбинация из нескольких модных оттенков сайдинга, которые с помощью таланта дизайнера теперь выглядят очень стильно.
От подписания контракта и оплаты до возможности въехать в дом проходит не более 2-х месяцев, а если нет очереди, то даже еще немного быстрее.
Утепление было произведено с помощью утеплителя и фанеры, достаточно бюджетной для стартового проекта. Потолок здесь обшит светлой вагонкой, а на полу – паркет под орех. Простой кухонный гарнитур имеет встроенную бытовую технику, вытяжку и раковину, а также столешницу из натурального камня (которая в Колумбии стоит не так дорого, как кажется).
Сам интерьер оформлен в стиле скандинавского минимализма. Отлично подходящий под фон из древесины этот стиль экономит пространство, а за счет белого и серого оттенка делает его более аккуратным. Дом продается сразу с аксессуарами – посудой, подушками и текстилем, чтобы вы могли просто зайти в него и начать свою новую жизнь.
Небольшая спальня может стать кабинетом или детской. Имея одно окно в пол, она смотрится очень оригинальной, а в скандинавском оформлении выглядит стильно. Площадь комнаты – 7 квадратных метров, думаем, она подходит для малыша в таком стартовом доме.
Кажется нереальным, что на 37 квадратных метрах уместились сразу две спальни, но на самом деле – это лишь вопрос профессионального подхода к планировке, а не типового. Кухня-гостиная здесь имеет площадь в 13 квадратных метров, одна из спален – 7, а другая – 9 квадратов. Оставшееся место отошло под ванную комнату, которая на фотографиях не запечатлена, но отмечена на плане в конце статьи. Площадь ванной комнаты – около 4 квадратных метров, она вмещает в себя вместо чаши душевую кабину и стиральную машину.
Главная спальня имеет чуть большую площадь и тоже оформлена в стиле скандинавского минимализма. В углу поместится шкаф-купе или два комода, позволяющие организовать хранение. Площадь спальни – 9 квадратных метров, что позволяет сэкономить пространство и бюджет, а панорамное остекление делает маленькую комнату очень современной на вид.
Если вашу семью можно поздравить с недавним пополнением, то второй малыш может спать в спальне с родителями или в кроватке слева от кровати.
Конечно же, это достаточно скромные условия, но поэтому мы и называем дом стартовым. Вместо аренды вы можете взять небольшой кредит, чтобы уже через 5-10 лет иметь в собственности такой, пусть и маленький, зато свой дом.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Интересные идеи для дизайна спальни.