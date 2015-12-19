Домик на двоих: 36 квадратных метров

Супер-бюджетный, ультра-стильный и технологичный проект стартового мини-дома будущего выглядит именно так! Подходящий для молодой семейной пары с одним или двумя детьми он решает большинство проблем семейного быта за одну покупку!

Для того, чтобы заказать такой дом от фирмы COLECTIVO CREATIVO, нужно только иметь участок и достаточное количество средств. Затем он, созданный на фабрике, привозится и устанавливается на участок. В его комплекте уже есть утепление стен, кровля, окна и двери, террасы, внутренняя и внешняя отделка и даже мебель, до самых мелочей!