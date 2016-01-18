Дом из контейнеров: семейный проект

Дома из контейнеров – это не просто мода, которая завоевала умы десятков тысяч людей по всему миру. Они помогают в условиях пригорода мегаполиса сделать свою жизнь лучше и комфортабельнее тем семьям, которые хотят вырастить своих детей вне каменных джунглей.
Такие проекты – как возможность сделать то, о чем ты раньше только мечтал. А индустриальный шарм и мировая известность предоставляются такому дому как бонус. Площадь транспортных контейнеров разнится, но, например 40-футовый морской вариант, продающийся в Москве и области, имеет высоту потолка 2,9 и площадь 30 кв.м. Купив, как в данном варианте, три таких контейнера, мы получим площадь первого этажа в 60 кв.м., и второго – в 30 кв.м., что как раз хватит на гостиную, кухню, столовую, две или три спальни и все необходимое.
Архитектурная студия C&D создала данный проект по нестандартной схеме с эффектной планировкой. Несколько контейнеров расположены на первом этаже и один – на них, примерно по середине конструкции, нависая над землей и имея дополнительную опору.
Плюс к покупке участка, заливу фундамента, покупке и транспортировке контейнера архитекторы продумали также систему остекления, места для отдыха на свежем воздухе, включая балкон на втором этаже площадью более 10 кв.м., и реализовали подсветку экстерьера.
Подъезд оформлен скромно – бетонированная площадка рядом с домом из контейнеров выглядит достаточно минималистично. Рядом на крыльце – мини-прихожая с игрушками детей, садовым инструментом и некоторыми хозяйственными мелочами.
Дополнительная игровая на заднем дворике создана в формате деревянной веранды, достаточно отдаленной от земли для утепления. Здесь одна стена покрашена в яркий цвет, а зайти сюда можно через двери-слайдеры прямо из столовой.
Еще один декоративный акцент в банановом цвете – маленький эркер в лестничном холле на втором этаже. Расположенный рядом с просторной террасой и балконом с мощением деревом он является одним из самых ярких элементов в этом проекте.
Потрясающие виды на горную долину и озеро позволяют сделать мечту одной семьи реальностью. Панорамные пейзажи, леса вокруг и зеленые долины – место, где приятно растить детей.
Кухня оформлена в стиле азиатского минимализма – просто и функционально. Небольшой проход между двумя модулями рассчитан только на хозяйку, но делает ее работу более удобной. Отделка стен на кухне под декоративный камень выглядит достаточно брутально, тогда как остальные комнаты дома имеют бежевые окрашенные стены, белые плинтуса и бордюры.
Лестница в стиле индастриал расположена сразу за кухней и ведет наверх – на приватный уровень со спальнями и ванной комнатой. По пути нас встречает картина с подсветкой, выполненная маслом, а на самом лестничном холле вверху обустроена еще одна детская игровая комната.
Просторная комната позволяет разместить здесь множество игрушек. На других фотографиях вы могли заметить, что там есть даже электронный игровой автомат с музыкой. Пол на втором этаже покрыт ламинатом с дополнительным подогревом, а стены выкрашены в нейтральные оттенки – бежевые для родителей и голубой для спальни сыновей.
Таким образом, главным в строительстве дома из контейнеров было и остается отопление, ведь дизайн интерьера здесь может совсем не отличаться от традиционного коттеджа. Тепло в нем становится благодаря сильному утеплению стен достаточно большим слоем, системе «теплый пол», электрическому, а иногда и печному отоплению. Кроме того, такой дом можно даже газифицировать. Главное, чтобы стены (пол и крыша!) были достаточно утеплены.
Для другого типа климата может понадобиться традиционная двускатная крыша (или более сложный проект) от осадков, и возможно вы захотите оформить такой дом сайдингом для более классического вида. Строительство такого дома может занимать от 1 месяца (при покупке проекта у настоящих профессионалов и типовом дизайне интерьера) до 6 месяцев, что в любом случае выглядит очень привлекательно!
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— 13 красивых, практичных и доступных домов;