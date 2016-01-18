Дом из контейнеров: семейный проект

Дома из контейнеров – это не просто мода, которая завоевала умы десятков тысяч людей по всему миру. Они помогают в условиях пригорода мегаполиса сделать свою жизнь лучше и комфортабельнее тем семьям, которые хотят вырастить своих детей вне каменных джунглей.

Такие проекты – как возможность сделать то, о чем ты раньше только мечтал. А индустриальный шарм и мировая известность предоставляются такому дому как бонус. Площадь транспортных контейнеров разнится, но, например 40-футовый морской вариант, продающийся в Москве и области, имеет высоту потолка 2,9 и площадь 30 кв.м. Купив, как в данном варианте, три таких контейнера, мы получим площадь первого этажа в 60 кв.м., и второго – в 30 кв.м., что как раз хватит на гостиную, кухню, столовую, две или три спальни и все необходимое.

Архитектурная студия C&D создала данный проект по нестандартной схеме с эффектной планировкой. Несколько контейнеров расположены на первом этаже и один – на них, примерно по середине конструкции, нависая над землей и имея дополнительную опору.