Эффектный проект дома в эко-стиле

В этом проекте, основанном на комбинированной отделке древесиной в вертикальном и горизонтальном формате, присутствует эстетичное и сложное сочетание оттенков. Медовый, светло-коричневый, какао и шоколадный делают фасад дома изысканным и очень стильным. Особенного внимания заслуживают фронтальные фасады, оформленные древесиной различных цветов, в отличие от боковых, созданных в одном тоне. Очень интересен и формат кровли – составленная из нескольких частей она будто обрамляет каждый из модулей дома по-своему.

Для окон и дверей были выбраны окна темной расцветки в стиле минимализм, которые в двусветной гостиной смотрятся особенно эффектно. Почти при каждой комнате есть балкон. Небольшие на втором уровне и как часть террас на первом, они делают жизнь в пригороде еще более комфортабельной.

Козырьки крыши, а также потолок на балконе второго этажа под навесом красиво оформлены той же древесиной различных цветов, изысканно контрастирующей со строгими черными линиями в экстерьере.