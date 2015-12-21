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Эффектный проект дома в эко-стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Коттедж в Эко стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Дома в стиле модерн
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Комбинированная деревянная отделка из кедра делает этот проект от студии архитектуры и дизайна ДИАЛ полностью эксклюзивным. Выбор столь благородной породы дерева серьезно отразился на ощущении дома. Как внутри, так и снаружи в нем есть особая аристократичность, несмотря на современные формы.

Современный стиль в деревянном загородном домостроении сейчас бурно развивается, и на примере этого привлекательного проекта в медовых тонах мы расскажем, каким может быть новый деревянный дом. Выбор материала уже давно не является чисто традиционным решением, а скорее, наоборот, инновационным, ведь в итоге мы получаем то, что раньше сложно было представить в качестве будущего деревянной архитектуры.

Дизайн экстерьера

Коттедж в Эко стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Дома в стиле модерн
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Коттедж в Эко стиле

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

В этом проекте, основанном на комбинированной отделке древесиной в вертикальном и горизонтальном формате, присутствует эстетичное и сложное сочетание оттенков. Медовый, светло-коричневый, какао и шоколадный делают фасад дома изысканным и очень стильным. Особенного внимания заслуживают фронтальные фасады, оформленные древесиной различных цветов, в отличие от боковых, созданных в одном тоне. Очень интересен и формат кровли – составленная из нескольких частей она будто обрамляет каждый из модулей дома по-своему.

Для окон и дверей были выбраны окна темной расцветки в стиле минимализм, которые в двусветной гостиной смотрятся особенно эффектно. Почти при каждой комнате есть балкон. Небольшие на втором уровне и как часть террас на первом, они делают жизнь в пригороде еще более комфортабельной.

Козырьки крыши, а также потолок на балконе второго этажа под навесом красиво оформлены той же древесиной различных цветов, изысканно контрастирующей со строгими черными линиями в экстерьере.

На заднем дворике

Коттедж в Эко стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Дома в стиле модерн
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Коттедж в Эко стиле

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Задний дворик, выдержанный в стиле японского минимализма, состоит из декоративных каменных ограждений и деревянных разноуровневых террас со ступенями и сразу несколькими местами для отдыха.

​Прогулочная зона

Коттедж в Эко стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Дома в стиле модерн
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Коттедж в Эко стиле

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Такие террасы – часть прогулочной зоны на участке, которая как никакая другая способствует расслаблению и спокойному отдыху в летнее время.

​ Парадный вход

Коттедж в Эко стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Дома в стиле модерн
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Коттедж в Эко стиле

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Парадный фасад выглядит еще более динамично. Строгие формы и разноформатная крыша здесь выделяются особенно четко, а остекление с черными рамами добавляет образу геометричности. Крыльцо вынесено в отдельный выступающий элемент с навесом, что делает модули этого проекта похожим на сказочные домики из сказки.

Приватный фасад

Коттедж в Эко стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Дома в стиле модерн
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Коттедж в Эко стиле

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Со стороны улицы мы найдем лишь парадный вход, окно в прихожую и на лестницу, что соответствует философии пригородов без заборов. Со стороны общественной зоны мы найдем лишь красоту натуральной древесины – в разных цветах и оттенках. Ландшафтный дизайн палисадника тоже выполнен в стиле минимализм. Отмостка красиво оформлена миниатюрными декоративными кустарниками, а крупные деревья обрамляют в пейзажной манере весь участок с нескольких сторон.

То, каким будет деревянный дом в будущем – загадка, но модные тенденции явно поддерживают экологичный подход и использование натуральных материалов в загородной архитектуре. Преобразование древесины в строгие минималистичные формы позволяет сделать такой дом более подходящим для современного образа жизни, не теряя при этом атмосферности и теплоты самого материала. Такой дом, как этот, лучше всего впишется в райский уголок на природе – на участке возле леса, пруда, соснового бора или земли с крупными деревьями. Идеально сочетающийся с природой он будет украшением всей улицы, оставаясь при этом предельно современным  и стильным.

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