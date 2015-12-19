Реконструкция дома в готическом стиле

От настоящего готического особняка в этом коттедже – лишь узкий и длинный фасад и особый, характерный скат острой крыши, но его почти средневековое очарование все равно чувствуется даже по фотографиям.

Готический стиль – это не просто определенная традиция, но и то немногое, что сохранилось до нашего времени из периода позднего средневековья. В США готические дома пережили легендарное второе рождение благодаря стилю Gothic Revival в викторианской линейке, а в Европе любой дом, напоминающий готику – на вес золота.

Поэтому мы представляем вам этот проект реконструкции частного дома от бюро Architektenburo J.J. van Vliet bv с особой гордостью. Преобразование столь характерного фасада в красивый домик для пригорода многого стоит.

Чтобы лучше понять проект, стоит представить, что вы живете в нем, и тогда вы наверняка сможете найти всего его потрясающие плюсы! Попробуем?