Реконструкция дома в готическом стиле

От настоящего готического особняка в этом коттедже – лишь узкий и длинный фасад и особый, характерный скат острой крыши, но его почти средневековое очарование все равно чувствуется даже по фотографиям.
Готический стиль – это не просто определенная традиция, но и то немногое, что сохранилось до нашего времени из периода позднего средневековья. В США готические дома пережили легендарное второе рождение благодаря стилю Gothic Revival в викторианской линейке, а в Европе любой дом, напоминающий готику – на вес золота.
Поэтому мы представляем вам этот проект реконструкции частного дома от бюро Architektenburo J.J. van Vliet bv с особой гордостью. Преобразование столь характерного фасада в красивый домик для пригорода многого стоит.
Чтобы лучше понять проект, стоит представить, что вы живете в нем, и тогда вы наверняка сможете найти всего его потрясающие плюсы! Попробуем?
Изумительное витражное остекление на мансарде, прямо под козырьком готической крыши, выглядит фантастически как внутри, так и снаружи здания. Кирпичный дымоход и оригинальный цвет крыши также был сохранен, тогда как сам дом, будучи совсем небольшим по современным стандартам, получил новую пристройку с панорамным остеклением в стиле зимнего сада.
Особенная часть этого проекта – эркер, выступающий в гостиной со стороны улицы, он был покрашен в черный, контрастный цвет по отношению к белому цвету здания и будто намекает на глубокое историческое прошлое здания. Несмотря на то, что его постройка практически настолько же далеко от средневековья, как сегодняшний день, в нем чувствуется определенная «осанка» и «выправка», присущая строгой и вытянутой готической архитектуре. Острые козырьки крыши, длинные и узкие окна на втором этаже, а также покраска рам в черный лишь усиливают данный эффект.
Внутри он столь же необычный, очень стильный и эклектичный. Здесь мы найдем, кроме лиловых стен, идеально подходящих под готический стиль, еще и двери-слайдеры, легкие, но с массивной черной расстекловкой.
Лестница в старом доме – очень большая веха в реконструкции здания, даже если изначально кажется, что она подлежит лишь небольшому ремонту. В этом доме было принято решение о покраске всего лестничного холла в белый цвет, чтобы скомпенсировать его массивность.
Сама лестница была полностью реконструирована для того, чтобы сделать ее идеально удобной для маленьких детей, которые живут в этом доме. Теперь она – светлая, комфортабельная, с новыми деревянными, не скользкими ступенями и залита солнечным светом.
Удивительная идиллическая картина ожидает нас в гостиной, где остекленный эркер и вид на старые деревья делают атмосферу в комнате очень таинственной. Вдоль окна мы найдем полочку для хранения, на которую можно положить подушки, а сами окна имеют встроенные еще на этапе отделки шторы, которые легко закрывают гостиную на время тв-сеанса.
Еще одна важная часть дома – пристройка со складными дверьми, она выглядит как традиционный английский зимний сад. Здесь, возле настоящей печи, которая используется летом, расположилась кухня с барной стойкой и отдельная столовая в стиле рустик. По всему первому этажу здания смонтирована система «теплого пола», а при благоустройстве участка созданы дополнительные террасы и патио с мебелью, а также декоративные клумбы вокруг поляны с газоном.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;