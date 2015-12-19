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Реконструкция дома в готическом стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Villa in Voorburg, Architektenburo J.J. van Vliet bv Architektenburo J.J. van Vliet bv Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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От настоящего готического особняка в этом коттедже – лишь узкий и длинный фасад и особый, характерный скат острой крыши, но его почти средневековое очарование все равно чувствуется даже по фотографиям.

Готический стиль – это не просто определенная традиция, но и то немногое, что сохранилось до нашего времени из периода позднего средневековья. В США готические дома пережили легендарное второе рождение благодаря стилю Gothic Revival в викторианской линейке, а в Европе любой дом, напоминающий готику – на вес золота.

Поэтому мы представляем вам этот проект реконструкции частного дома от бюро Architektenburo J.J. van Vliet bv с особой гордостью. Преобразование столь характерного фасада в красивый домик для пригорода многого стоит.

Чтобы лучше понять проект, стоит представить, что вы живете в нем, и тогда вы наверняка сможете найти всего его потрясающие плюсы! Попробуем?

Экстерьер дома

Villa in Voorburg, Architektenburo J.J. van Vliet bv Architektenburo J.J. van Vliet bv Сад в классическом стиле
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Изумительное витражное остекление на мансарде, прямо под козырьком готической крыши, выглядит фантастически как внутри, так и снаружи здания. Кирпичный дымоход и оригинальный цвет крыши также был сохранен, тогда как сам дом, будучи совсем небольшим по современным стандартам, получил новую пристройку с панорамным остеклением в стиле зимнего сада.

Экстерьер со стороны улицы

Villa in Voorburg, Architektenburo J.J. van Vliet bv Architektenburo J.J. van Vliet bv Дома в классическом стиле
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Особенная часть этого проекта – эркер, выступающий в гостиной со стороны улицы, он был покрашен в черный, контрастный цвет по отношению к белому цвету здания и будто намекает на глубокое историческое прошлое здания. Несмотря на то, что его постройка практически настолько же далеко от средневековья, как сегодняшний день, в нем чувствуется определенная «осанка» и «выправка», присущая строгой и вытянутой готической архитектуре. Острые козырьки крыши, длинные и узкие окна на втором этаже, а также покраска рам в черный лишь усиливают данный эффект.

Дизайн интерьера

Villa in Voorburg, Architektenburo J.J. van Vliet bv Architektenburo J.J. van Vliet bv Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Внутри он столь же необычный, очень стильный и эклектичный. Здесь мы найдем, кроме лиловых стен, идеально подходящих под готический стиль, еще и двери-слайдеры, легкие, но с массивной черной расстекловкой.

Реконструкция лестницы

Villa in Voorburg, Architektenburo J.J. van Vliet bv Architektenburo J.J. van Vliet bv Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Лестница в старом доме – очень большая веха в реконструкции здания, даже если изначально кажется, что она подлежит лишь небольшому ремонту. В этом доме было принято решение о покраске всего лестничного холла в белый цвет, чтобы скомпенсировать его массивность.

Лестница сверху

Villa in Voorburg, Architektenburo J.J. van Vliet bv Architektenburo J.J. van Vliet bv Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Сама лестница была полностью реконструирована для того, чтобы сделать ее идеально удобной для маленьких детей, которые живут в этом доме. Теперь она – светлая, комфортабельная, с новыми деревянными, не скользкими ступенями и залита солнечным светом.

​ Гостиная

Villa in Voorburg, Architektenburo J.J. van Vliet bv Architektenburo J.J. van Vliet bv Гостиная в классическом стиле
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Удивительная идиллическая картина ожидает нас в гостиной, где остекленный эркер и вид на старые деревья делают атмосферу в комнате очень таинственной. Вдоль окна мы найдем полочку для хранения, на которую можно положить подушки, а сами окна имеют встроенные еще на этапе отделки шторы, которые легко закрывают гостиную на время тв-сеанса.

Пристройка

Villa in Voorburg, Architektenburo J.J. van Vliet bv Architektenburo J.J. van Vliet bv Столовая комната в стиле модерн
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Еще одна важная часть дома – пристройка со складными дверьми, она выглядит как традиционный английский зимний сад. Здесь, возле настоящей печи, которая используется летом, расположилась кухня с барной стойкой и отдельная столовая в стиле рустик. По всему первому этажу здания смонтирована система «теплого пола», а при благоустройстве участка созданы дополнительные террасы и патио с мебелью, а также декоративные клумбы вокруг поляны с газоном.

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