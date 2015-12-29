Коттедж с эксклюзивной кровлей

Необычный формат кровли – это всегда очень трудоемкая и эксклюзивная работа настоящих специалистов. Не многие возьмутся за индивидуальный проект кровли, особенно если речь идет о дождливом климате. Архитектурное бюро Derksen|Windt Architecten реализовало этот проект в Роттердаме в доме у реки, который теперь выглядит похожим на настоящий дом будущего.

Некоторые эксперты полагают, что несмотря на то, что во многом промышленность делает наши дома все более и более типичными, возможности технологий позволяют теперь не просто сделать продукты более дешевыми за счет массовости, но и начать крупную кампанию в духе мульти-вариативности. Таким образом, если 40 лет назад именно типовое строительство в огромных масштабах было нашим будущем, то теперь – дом будущего – это супер-эксклюзивный проект. Как конструктор, он создан из различных частей, которые могут быть выпущены во множестве экземпляров, но использованы именно таким образом – впервые.