Коттедж с эксклюзивной кровлей

Необычный формат кровли – это всегда очень трудоемкая и эксклюзивная работа настоящих специалистов. Не многие возьмутся за индивидуальный проект кровли, особенно если речь идет о дождливом климате. Архитектурное бюро Derksen|Windt Architecten реализовало этот проект в Роттердаме в доме у реки, который теперь выглядит похожим на настоящий дом будущего.
Некоторые эксперты полагают, что несмотря на то, что во многом промышленность делает наши дома все более и более типичными, возможности технологий позволяют теперь не просто сделать продукты более дешевыми за счет массовости, но и начать крупную кампанию в духе мульти-вариативности. Таким образом, если 40 лет назад именно типовое строительство в огромных масштабах было нашим будущем, то теперь – дом будущего – это супер-эксклюзивный проект. Как конструктор, он создан из различных частей, которые могут быть выпущены во множестве экземпляров, но использованы именно таким образом – впервые.
На переднем фоне мы видим, что из транспортного контейнера был создан гараж, обложенный кирпичом, но это не самый большой сюрприз, увиденный нами на фотографии. Дело в том, что каркас кровли самого дома состоит из различных частей – прямоугольников, треугольников и многоугольников, на которые впоследствии ложится гонт.
Такая система при соблюдении всех норм является очень долговечной и подходит для дождливого климата и снежной зимы. Подробности о ней вы можете узнать напрямую у архитекторов.
Так, этот дом будущего показывает нам возможности в сфере эксклюзивной кровли, которая полностью меняет облик дома в пригороде. В данном случае проект имеет сильное влияние нидерландской культуры, он достаточно строгий и прямолинейный, а возможности эксклюзивной кровли раскрывают нам и другие – круглые, шарообразные и даже био-форматы.
Дом выполнен из традиционного для региона красного кирпича. Кровля использует индивидуальный каркас и деревянную черепицу – гонта, который широко используется в США в стиле шингл (Shingle). В Канаде и США более века используется для этого канадский кедр, хотя более дешевым вариантом и более популярным был гонт из лиственницы. Интересно, что главное заблуждение о гонте состоит в том, что кажется, что он может в любой момент сорваться с крыши и просто улететь. На самом деле гонт выдерживает ветер до 110 миль в час, что в отсутствии торнадо делает его полеты абсолютно нереальными.
Как и в стиле шингл, данный дом имеет нерегулярную линию крыши с врезанными частными мансардными окнами, а также асимметричное расположение окон. Тем не менее, он остается нидерландским – слегка суровым, идеальной защитой при ветреной и влажной погоде.
Врезанные мансардные окна в столь необычной крыше выглядят завораживающе. Будто амстердамские домики пережили свое новое рождение в 22-ом веке и стали выглядеть именно так.
Такая мансарда ощущается совсем иначе, нежели при строительстве с другим типом кровли. Кажется, что пласты каркаса крыши охраняют вас ото всего на свете, и вы находитесь в самом безопасном месте в мире. Важно понимать, что материалы строительства, отделки и типы используемых технологий очень сильно влияют на наше настроение в доме.
Здесь мы можем увидеть, что гонтовая кровля, составленная из маленьких деревянных пластин, выглядит гораздо более плоской сбоку, нежели с фронта. Мансардные окна тоже оформлены гонтом прямо по вертикальной стене, тогда как в стиле шингл бывает, что весь дом оформлен гонтом, включая парадный фасад.
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