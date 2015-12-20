Качественный коттедж для хорошей жизни

Стильный дом, созданный при участии хозяев фирмой Engelman Architecten BV, спроектирован для супругов, которые хотели иметь современное и простое жилье для загородной жизни.
За основу проекта была взята идея создать максимально природный ландшафтный проект вокруг, реализовать его причастность к повседневной жизни за счет панорамного остекления и обеспечить максимально практичный подход в отделке и декоре для жизни, и, что не менее важно, для простой уборки.
Фирма, расположенная в Нидерландах, привыкла создавать на ровных участках без изысков настоящие чудеса. Из-за того, что большая часть страны и коттеджей в ней расположены именно в такой, плоской, низменной местности, проекты домов здесь зачастую могут похвастаться очень шикарными и пышными проектами в садах.
Когда задний дворик становится местом воплощения мечты, профессиональные ландшафтники порой превосходят сами себя. Здесь мы видим сад, оформленный в стиле минимализм и идеально подходящий для загородного дома в стиле модерн. Простые линии, строгие формы и очень четкие границы каждого элемента делают такой сад очень удобным, что позволяет находиться в нем больше времени, чем в обычном.
Создание перспектив в саду – основа ландшафтного дизайна в визуальном плане, которая очень важна для привлекательного образа всего сада. Здесь из-за небольшой площади участка перспектива продлена за счет планировки дома – коридор четко состыкован с мостиком через ландшафтный пруд и выглядит просто роскошно.
Вокруг дома мы найдем шикарное подобие как японского, так и французского геометричного сада, что делает этот участок безумно интересным для рассмотрения различных ландшафтных приемов. Например, отмостка в доме со стороны пруда оформлена с помощью мелких камней и служит для отдыха и прогулок, а мостик через водоем ведет в прогулочную зону сада. На фотографии выше слева мы можем найти и газонную полянку, которая оформлена в геометричном стиле кустами под обрезку, а удачный выбор растений (например, создающих особенную атмосферу злаковых) завершает весь образ.
Палисадник – часть сада, находящаяся между основной улицей и домом, он здесь оформлен в строгой и традиционной манере. Два больших дерева, сохраненных в ходе строительства, украшены кустами, а возле парадного входа есть еще парочка декоративных растений.
Перемещаясь к зоне парадного входа, который в первую очередь несет декоративную функцию, мы найдем интересную идею зонирования с помощью навесной кирпичной стены – структуры, которая будто делит водоем пополам. Со стороны улицы водоем оформлен крупными декоративными кустарниками, что позволяет подчеркнуть его строгие границы.
Кроме палисадника, парадного входа и заднего дворика в этом проекте есть еще и внутренний дворик, предназначенный для столовой группы. В летнее время здесь особенно приятно собраться с друзьями или родственниками в выходной и провести теплый вечер в окружении любимых.
Стильная гостиная, как часть свободной планировки первого этажа, имеет шикарное дополнение в виде камина, оформленного в стиле минимализм. Пепельный оттенок, строгий и при этом очень мягкий, отлично подошел под проект дома в стиле модерн и изящно подчеркнул современную архитектуру.
Пара акцентов в виде пурпурных пуфиков в гостиной, а также аналогичных в других интерьерах дома, позволяют сделать серые интерьеры яркими и придают им особенное индивидуальное настроение. Двери-слайдеры, которые вы видите слева, ведут на внутренний дворик, коридор с одной из частей – на задний, а с другой позволяет выйти к гаражу и на автомобильную стоянку. Очень удобная и рациональная планировка решила все в этом проекте, и именно вокруг нее создавался дизайн, практичный и комфортный для жизни.
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