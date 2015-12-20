Качественный коттедж для хорошей жизни

Стильный дом, созданный при участии хозяев фирмой Engelman Architecten BV, спроектирован для супругов, которые хотели иметь современное и простое жилье для загородной жизни.

За основу проекта была взята идея создать максимально природный ландшафтный проект вокруг, реализовать его причастность к повседневной жизни за счет панорамного остекления и обеспечить максимально практичный подход в отделке и декоре для жизни, и, что не менее важно, для простой уборки.

Фирма, расположенная в Нидерландах, привыкла создавать на ровных участках без изысков настоящие чудеса. Из-за того, что большая часть страны и коттеджей в ней расположены именно в такой, плоской, низменной местности, проекты домов здесь зачастую могут похвастаться очень шикарными и пышными проектами в садах.