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Качественный коттедж для хорошей жизни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Moderne villa , Engelman Architecten BV Engelman Architecten BV Дома в стиле модерн
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Стильный дом, созданный при участии хозяев фирмой Engelman Architecten BV, спроектирован для супругов, которые хотели иметь современное и простое жилье для загородной жизни.

За основу проекта была взята идея создать максимально природный ландшафтный проект вокруг, реализовать его причастность к повседневной жизни за счет панорамного остекления и обеспечить максимально практичный подход в отделке и декоре для жизни, и, что не менее важно, для простой уборки.

Фирма, расположенная в Нидерландах, привыкла создавать на ровных участках без изысков настоящие чудеса. Из-за того, что большая часть страны и коттеджей в ней расположены именно в такой, плоской, низменной местности, проекты домов здесь зачастую могут похвастаться очень шикарными и пышными проектами в садах.

​ Ландшафтный дизайн

Moderne villa , Engelman Architecten BV Engelman Architecten BV Дома в стиле модерн
Engelman Architecten BV

Engelman Architecten BV
Engelman Architecten BV
Engelman Architecten BV

Когда задний дворик становится местом воплощения мечты, профессиональные ландшафтники порой превосходят сами себя. Здесь мы видим сад, оформленный в стиле минимализм и идеально подходящий для загородного дома в стиле модерн. Простые линии, строгие формы и очень четкие границы каждого элемента делают такой сад очень удобным, что позволяет находиться в нем больше времени, чем в обычном.

Создание перспектив в саду – основа ландшафтного дизайна в визуальном плане, которая очень важна для привлекательного образа всего сада. Здесь из-за небольшой площади участка перспектива продлена за счет планировки дома – коридор четко состыкован с мостиком через ландшафтный пруд и выглядит просто роскошно.

Вокруг дома мы найдем шикарное подобие как японского, так и французского геометричного сада, что делает этот участок безумно интересным для рассмотрения различных ландшафтных приемов. Например, отмостка в доме со стороны пруда оформлена с помощью мелких камней и служит для отдыха и прогулок, а мостик через водоем ведет в прогулочную зону сада. На фотографии выше слева мы можем найти и газонную полянку, которая оформлена в геометричном стиле кустами под обрезку, а удачный выбор растений (например, создающих особенную атмосферу злаковых) завершает весь образ.

Палисадник

Moderne villa , Engelman Architecten BV Engelman Architecten BV Дома в стиле модерн
Engelman Architecten BV

Engelman Architecten BV
Engelman Architecten BV
Engelman Architecten BV

Палисадник – часть сада, находящаяся между основной улицей и домом, он здесь оформлен в строгой и традиционной манере. Два больших дерева, сохраненных в ходе строительства, украшены кустами, а возле парадного входа есть еще парочка декоративных растений.

Парадный вход

Moderne villa , Engelman Architecten BV Engelman Architecten BV Дома в стиле модерн
Engelman Architecten BV

Engelman Architecten BV
Engelman Architecten BV
Engelman Architecten BV

Перемещаясь к зоне парадного входа, который в первую очередь несет декоративную функцию, мы найдем интересную идею зонирования с помощью навесной кирпичной стены – структуры, которая будто делит водоем пополам. Со стороны улицы водоем оформлен крупными декоративными кустарниками, что позволяет подчеркнуть его строгие границы.

Внутренний дворик

Moderne villa , Engelman Architecten BV Engelman Architecten BV Балкон и терраса в стиле модерн
Engelman Architecten BV

Engelman Architecten BV
Engelman Architecten BV
Engelman Architecten BV

Кроме палисадника, парадного входа и заднего дворика в этом проекте есть еще и внутренний дворик, предназначенный для столовой группы. В летнее время здесь особенно приятно собраться с друзьями или родственниками в выходной и провести теплый вечер в окружении любимых.

Гостиная

Moderne villa , Engelman Architecten BV Engelman Architecten BV Гостиная в стиле модерн
Engelman Architecten BV

Engelman Architecten BV
Engelman Architecten BV
Engelman Architecten BV

Стильная гостиная, как часть свободной планировки первого этажа, имеет шикарное дополнение в виде камина, оформленного в стиле минимализм. Пепельный оттенок, строгий и при этом очень мягкий, отлично подошел под проект дома в стиле модерн и изящно подчеркнул современную архитектуру.

Пара акцентов в виде пурпурных пуфиков в гостиной, а также аналогичных в других интерьерах дома, позволяют сделать серые интерьеры яркими и придают им особенное индивидуальное настроение. Двери-слайдеры, которые вы видите слева, ведут на внутренний дворик, коридор с одной из частей – на задний, а с другой позволяет выйти к гаражу и на автомобильную стоянку. Очень удобная и рациональная планировка решила все в этом проекте, и именно вокруг нее создавался дизайн, практичный и комфортный для жизни.

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