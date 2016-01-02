Проект микро-дома

Микро-домик, в котором целое лето можно путешествовать по морскому побережью без надобности платить за отели – настоящая мечта! Различные разновидности микро-дома могут предоставить место для сна 1-4 персонам, тогда как более продвинутые вариации даже имеют кухни, ванные комнаты и гостиные!
Данный проект от фирмы The Upcyclist предназначен всего лишь на одного и легко транспортируется с помощью любого пикапа или полноприводного автомобиля. Дизайн выполнен в стиле рустик с использованием натуральной древесины и этнического текстиля, а сам проект выглядит, как домик из какой-то детской сказки.
Традиция микро-домов подобного типа возникла в Великобритании, где традиционные повозки для лошадей перевозили людей во все более и более комфортабельных условиях. Тогда как кареты с классическими изгибами и позолотой были доступны лишь благородным особам, повозки подобные тем, что использовались при колонизации Нового Света, были доступны при желании практически всем.
Микро-дома – это настоящий скачок в образе жизни, даже если вы живете в городе. Наличие такого в гараже делает вас свободными, ведь вы в любом летний день можете сорваться и поехать на море, даже если вашего бюджета не хватает на отель. Кроме того, такой дом позволяет не останавливаться в общедоступных местах, а исследовать различные бухты, укромные уголки, находить дикие пляжи.
Микро-дом может стать и вашей дачей – круглый год он может стоять на участке, а летом, на неделю или две, вы можете использовать его для отпуска на море.
Для стоянки таких домов есть специальные кемпинги – с уборными, душевыми, питьевой водой и даже закусочной, которые уже существуют на черноморском побережье. Но такой микро-дом вовсе не ограничивает вас в выборе места – вы можете поехать абсолютно куда угодно, не беспокоясь о том, где остановиться на ночь, когда вы устанете за рулем.
В Европе и США микро-дома – это не просто бюджетный вариант отпуска, а настоящий образ жизни. Ведь отпуск, спланированный и продуманный до мелочей, очень сильно отличается от внезапного призыва: «А поехали-ка… !». Здесь такие дома используются и на выходные, чтобы с комфортом отдохнуть на озере или реке, для экскурсионных путешествий, для поездок в заповедники и даже просто – на ближайший от дома пляж.
Микро-дома могут быть приспособлены и для постоянного проживания. В условиях обогрева, специального зимнего утепления и достаточного бюджета для того, чтобы не зависеть от работодателя вы можете 12 месяцев в году изучать новые регионы, путешествуя в тысячу и один город!
Микро-дом – это еще и идеальная возможность бюджетным образом показать мир вашим маленьким детям. Городские условия вовсе не расширяют кругозор, а скорее сужают его, а после месячного путешествия с родителями по морскому побережью их жизнь изменится навсегда в лучшую сторону!
Стоит подумать и о том, что микро-дом – отличный вариант для туристического отдыха по стране в летнее время. Множество озер, рек, исторических городов, лесов и водоемов, гор и архитектурных памятников ждут вас на расстоянии 24-48 часов от вашего дома. Попробовав такое путешествие хоть раз, сложно отказаться в пользу чего-то иного в будущем, ведь такой микро-домик действительно становится вашим домом, который всегда едет вместе с вами.
Площадь такого дома может быть разной – от 6 квадратных метров, как в проекте, показанном на фотографиях, так и до 50 квадратных метров в двух уровнях для путешествия с помощью внедорожника или полноприводного пикапа. Решать вам!
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