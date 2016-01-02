Проект микро-дома

Микро-домик, в котором целое лето можно путешествовать по морскому побережью без надобности платить за отели – настоящая мечта! Различные разновидности микро-дома могут предоставить место для сна 1-4 персонам, тогда как более продвинутые вариации даже имеют кухни, ванные комнаты и гостиные!

Данный проект от фирмы The Upcyclist предназначен всего лишь на одного и легко транспортируется с помощью любого пикапа или полноприводного автомобиля. Дизайн выполнен в стиле рустик с использованием натуральной древесины и этнического текстиля, а сам проект выглядит, как домик из какой-то детской сказки.