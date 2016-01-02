​ Дом, бросающий вызов

Современная урбанистичная бетонная эстетика – то, что понятно лишь истинным ценителям, является полноценным трендом в частной архитектуре Японии. Здесь дома, бросающие вызов традиционным как японским, так и европейским или американским коттеджам выглядят очень футуристично и всегда необычно.

Именно этот проект от архитектурной студии ATELIER-M из Осаки, Япония вдохновил нас на изучение данного тренда. Оказывается, бетонные дома вовсе не обязаны быть полностью серыми, лишенными глянца и теплых деревянных полов. В этом доме мы найдем прекрасные идеи, которые делают жизнь в нем не только оригинальной, но и по-японски традиционной. Интригующе?