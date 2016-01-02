​ Дом, бросающий вызов

Современная урбанистичная бетонная эстетика – то, что понятно лишь истинным ценителям, является полноценным трендом в частной архитектуре Японии. Здесь дома, бросающие вызов традиционным как японским, так и европейским или американским коттеджам выглядят очень футуристично и всегда необычно.
Именно этот проект от архитектурной студии ATELIER-M из Осаки, Япония вдохновил нас на изучение данного тренда. Оказывается, бетонные дома вовсе не обязаны быть полностью серыми, лишенными глянца и теплых деревянных полов. В этом доме мы найдем прекрасные идеи, которые делают жизнь в нем не только оригинальной, но и по-японски традиционной. Интригующе?
Дом, полностью скрытый от посторонних глаз – большая редкость в перенаселенной Японии, где приходится «сражаться» за каждый лишний квадратный метр. Маленькие и узкие участки рождают в архитектуре маленькие и узкие комнаты, что сказывается и на окнах. А соседи находятся так близко, что кажется, можно протянуть руку и постучать им в окно.
Дизайн экстерьера этого бетонного дома выполнен в современном стиле, а единственное панорамное окно не позволяет заглянуть в принадлежащую ему комнату из-за перегородки. На парадном фасаде мы найдем балкон, надежно скрытый за перегородкой и почти незаметный.
Внутри гостиная и кухня в этом доме выглядят, как однокомнатная квартира после перепланировки – узкие комнаты здесь смотрятся типично. При этом, дизайн интерьера здесь ультра-оригинален – в бетонном доме дизайнер нашел место для натурального деревянного паркета с системой «теплый пол», декоративной штукатурке на кухне и специального лака для бетона, который позволяет сделать его экологичным.
Планировка в этой части дома типично американская – угловой диван, кухонный остров и столовая расположены именно там, где всегда. При этом, картины в золотых рамах, красный диван и блеск металлических поверхностей делают интерьер очень стильным, модным и эклектичным.
Однако, посмотрев на эту комнату с другой стороны, мы обнаружим, что столовая разместилась в углу с панорамным остеклением в пол и выходом на просторные террасы. Забор на участке выполнен в стиле внешних и внутренних стен в доме, и частично оформлен с помощью зеленых насаждений, которые в будущем станут пышнее.
Та единственная комната с панорамным остеклением на парадном фасаде является домашним кинотеатром, который оформлен в традиционной японской манере с помощью мягких матрасов татами. Эта традиция, настолько же древняя, как сады камней и двери-слайдеры с рисовой бумагой, подробнее описана в нашей статье под названием «Какой он – японский традиционный дом?»
Внутри в большинстве помещений мы найдем частично оштукатуренные в белый и частично бетонные стены с эко-покрытием. Эффектный и современный такой подход отлично выглядит в формате коттеджа на одну семью.
Последнее место, куда мы заглянем в этом проекте, является спальней. Реализованная в маленькой комнате с нестандартным остеклением она выглядит очень необычно – отчасти урбанистичная, отчасти традиционно японская и во многом – просто европейская, она является весьма необычным смешением различных традиций в дизайне.
Сегодня мы посетили с вами один бетонный дом, в котором материал не просто используется, как самый бюджетный, но именно на нем и акцентируется дизайн всего проекта. В Японии домов с подобным фокусом внимания уже много. Оформленные в современном стиле они становятся очень популярными во всем мире из-за необычного подхода к урбанистике.
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