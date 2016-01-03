Экстраординарный проект дома на родине Винни-Пуха

Монументальный проект дома поразил нас своим минималистичным обаянием. Построенный в графстве Ист Сассекс архитекторами из студии Smerin Architects он выглядит просто фантастически!

На главный вопрос – почему и какие именно дизайнерские приемы сделали его таким, по сути эксклюзивным в своем роде, проектом, мы расскажем в нашей статье. А пока давайте полюбуемся, как объем этого прямоугольного дома благодаря всего паре нюансов стал таким впечатляющим и экстраординарным!

Данный проект получил не одну награду на родине и за рубежом, имеет три уровня, крытый бассейн и просторные террасы в районе древнего, почти средневекового леса Эшдаун. Созданный в палитре модных решений и современных материалов он при всей своей минималистичности напоминает фермерские строения этого региона, некоторые из которых находятся прямо по соседству.