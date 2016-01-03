Экстраординарный проект дома на родине Винни-Пуха

Монументальный проект дома поразил нас своим минималистичным обаянием. Построенный в графстве Ист Сассекс архитекторами из студии Smerin Architects он выглядит просто фантастически!
На главный вопрос – почему и какие именно дизайнерские приемы сделали его таким, по сути эксклюзивным в своем роде, проектом, мы расскажем в нашей статье. А пока давайте полюбуемся, как объем этого прямоугольного дома благодаря всего паре нюансов стал таким впечатляющим и экстраординарным!
Данный проект получил не одну награду на родине и за рубежом, имеет три уровня, крытый бассейн и просторные террасы в районе древнего, почти средневекового леса Эшдаун. Созданный в палитре модных решений и современных материалов он при всей своей минималистичности напоминает фермерские строения этого региона, некоторые из которых находятся прямо по соседству.
Место под застройку выбрано вовсе не случайно. Ранее лес Эшдаун был в особенном почете у аристократии из-за традиционного хобби – английской охоты, а сейчас славится благодаря свободному доступу к природным, почти нетронутым ландшафтам, хотя сам лес имеет статус заповедника.
Сейчас в Эшдауне отлично развит туризм – здесь можно полюбоваться оленями, похожими на героя мультика про Бемби, посетить густые леса 5-ти типов, а также смешанные, посмотреть на белок, диких кроликов, лисиц с особенно пушистыми хвостами и реки, полные живописных камней. Здесь же водятся ослики и медведи, и кажется, именно в таком пейзаже родилась сказка о Винни-Пухе.
С одной стороны оформленный натуральным деревом, с другой – железными декоративными панелями цвета ржавчины, этот дом не перестает нас удивлять. Нестандартный формат остекления делает его очень необычным на фоне классической английской природы, тогда как ландшафтный дизайн представлен лишь плоскими зонами – газонной и подъездной площадками
Пока первый уровень является достопримечательностью проекта из-за наличия крытого бассейна, второй удивляет нас огромными открытыми солнечными террасами с двойной высотой потолков. Выходящие как раз на начало леса Эшдаун с одной из его сторон, они расположены в очень большом отдалении от крупных городов и промышленных центров.
Традиционный английский каминный уголок здесь оформлен в стиле ретро. Декоративные деревянные панели и мебель из 50-х делают его особо строгим местечком для интеллектуальных бесед.
На первом этаже находится бассейн, оформленный в стиле горной реки и заходящий в небольшую пещеру. Именно такие, только в менее минималистичном формате, есть в лесу Эшдаун!
Сам дом построен для семьи с двумя сыновьями-подростками, которые считают бассейн лучшим местом в доме после собственных комнат.
При желании из дома можно выйти не только в зону подъезда, но и в сам лес, где есть полудикие тропы для прогулок и спортивных занятий. Именно таким образом англичане проводят свой «лесной» отпуск – собирая травы и грибы, устраивая фото-охоту на диких кроликов, оленей, лисиц и уток и долгие пешие походы по лесу и другим диким местам в округе.
Интересно, что такой дом для английской традиции – вовсе не повод укрыться под крышей во время летнего отпуска на природе, а просто возможность вернуться из леса в полноценный, качественный коттедж и продолжить отдых за ужином и кинофильмом, открыв двери-слайдеры на террасу навстречу целебным ароматам леса.
Лесные прогулки и популярность данного вида туризма в Великобритании и стали отправной точкой данного проекта, который теперь используется семьей не только в летнее время, но и по праздникам и выходным.
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