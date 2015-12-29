Молодая семейная пара, которая искала возможность купить бюджетный домик на природе для проведения отпуска, осматривая окрестности своего города, наткнулась на заброшенное каменное здание с частично сохраненными стенами ручной кладки, но без крыши. Заинтересовавшись возможностью его покупки, они пригласили архитекторов из студии DMP ARQUITECTURA оценить масштаб реконструкции и получили полностью отрицательный ответ. Специалисты сказали, что восстанавливать здесь попросту нечего, но зато внутри бывшего периметра они могут построить новый, современный дом по новым стандартам.

Немного подумав, супруги согласились на такой нестандартный подход, ведь их мечта о домике на природе была сильнее, чем извилистый путь к ее осуществлению. Таким образом и получилось то, что вы увидите на фотографиях. Дом с двумя жизнями, в одной из которых он сохранил свои стены несмотря на 50-летнее запустение и постройку в начале прошлого века, а в другой стал модным и современным коттеджем с удобной планировкой и дизайном интерьера в стиле модерн.