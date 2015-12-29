Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом с двумя жизнями

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Молодая семейная пара, которая искала возможность купить бюджетный домик на природе для проведения отпуска, осматривая окрестности своего города, наткнулась на заброшенное каменное здание с частично сохраненными стенами ручной кладки, но без крыши. Заинтересовавшись возможностью его покупки, они пригласили архитекторов из студии DMP ARQUITECTURA оценить масштаб реконструкции и получили полностью отрицательный ответ. Специалисты сказали, что восстанавливать здесь попросту нечего, но зато внутри бывшего периметра они могут построить новый, современный дом по новым стандартам.

Немного подумав, супруги согласились на такой нестандартный подход, ведь их мечта о домике на природе была сильнее, чем извилистый путь к ее осуществлению. Таким образом и получилось то, что вы увидите на фотографиях. Дом с двумя жизнями, в одной из которых он сохранил свои стены несмотря на 50-летнее запустение и постройку в начале прошлого века, а в другой стал модным и современным коттеджем с удобной планировкой и дизайном интерьера в стиле модерн.

Два в одном

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Дома в стиле модерн
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Внутри периметра старого каменного здания не смог бы уместиться полноценный коттедж на большую семью, но супруги и не планировали глобальную стройку. Они хотели иметь возможность провести выходные в окружении красивых пейзажей, праздновать здесь Рождество и Дни Рождения, а также проводить летний отпуск.

Так, каменные стены просто остались нетронутыми, а новое здание аккуратно вместилось в их пределы, что выглядит издалека, как восстановленная каменная постройка.

​ Гостиная

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Гостиная в стиле модерн
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Внутри мы найдем изумительные виды из окон на очищенную от следов времени каменную кладку, которая так красиво украшает пейзаж из панорамного остекления. В самом доме вы не найдете полноценных перегородок. Например, стена между гостиной и спальней не доходит до потолка примерно на 1 метр.

Спальня

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Спальня в стиле модерн
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Стильная спальня расположилась по другую сторону от перегородки, виденной нами на прошлой фотографии, имеет собственный выход в сад и пользуется солнечным светом, который приходит из гостиной.

Кухня

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Кухня в стиле модерн
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Кухня находится в другой части дома и тоже имеет панорамное остекление в пол в виде дверей-слайдеров с видом на каменную стену.

Планировка

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

На плане мы видим, что спальня является частью мастер-сьюта – комплекса из спальни, гардеробной и ванной комнаты, что очень модно в последние годы. Гостиная, кухня и столовая находятся в другой половине здания и тоже имеют открытую планировку.

Вид дома до реконструкции

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Дома в стиле модерн
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Именно таким супруги нашли их будущий дом у подножья высокого холма с фруктовыми деревьями. Здесь, в окружении щебета птиц и в большой удаленности от города жизнь, кажется, течет гораздо медленнее.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Вид дома после реконструкции

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Дома в стиле модерн
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Кроме строительства нового дома внутри периметра старого пришлось очищать каменную кладку, копая землю, так как слой грунта за время его запустения значительно поднялся.

Общий вид

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Гостиная в стиле модерн
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Отопление в доме реализовано современной дровяной печью, а все двери в целях экономии места являются раздвижными. Диван раскладывается, чтобы принять парочку гостей, а столовая рассчитана на 4 или даже 6 персон, по желанию. Такой дом – отличный аналог дачи или домика в деревне. Красивый и современный он подойдет и для семейного отдыха с маленькими детьми.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

Элегантная классика в загородном доме;

Идеи дизайна красивой кухни.

6 простых шагов к созданию экологически ориентированного дома
А вам понравилась идея построить новый дом внутри периметра старых стен?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо