Молодая семейная пара, которая искала возможность купить бюджетный домик на природе для проведения отпуска, осматривая окрестности своего города, наткнулась на заброшенное каменное здание с частично сохраненными стенами ручной кладки, но без крыши. Заинтересовавшись возможностью его покупки, они пригласили архитекторов из студии DMP ARQUITECTURA оценить масштаб реконструкции и получили полностью отрицательный ответ. Специалисты сказали, что восстанавливать здесь попросту нечего, но зато внутри бывшего периметра они могут построить новый, современный дом по новым стандартам.
Немного подумав, супруги согласились на такой нестандартный подход, ведь их мечта о домике на природе была сильнее, чем извилистый путь к ее осуществлению. Таким образом и получилось то, что вы увидите на фотографиях. Дом с двумя жизнями, в одной из которых он сохранил свои стены несмотря на 50-летнее запустение и постройку в начале прошлого века, а в другой стал модным и современным коттеджем с удобной планировкой и дизайном интерьера в стиле модерн.
Внутри периметра старого каменного здания не смог бы уместиться полноценный коттедж на большую семью, но супруги и не планировали глобальную стройку. Они хотели иметь возможность провести выходные в окружении красивых пейзажей, праздновать здесь Рождество и Дни Рождения, а также проводить летний отпуск.
Так, каменные стены просто остались нетронутыми, а новое здание аккуратно вместилось в их пределы, что выглядит издалека, как восстановленная каменная постройка.
Внутри мы найдем изумительные виды из окон на очищенную от следов времени каменную кладку, которая так красиво украшает пейзаж из панорамного остекления. В самом доме вы не найдете полноценных перегородок. Например, стена между гостиной и спальней не доходит до потолка примерно на 1 метр.
Стильная спальня расположилась по другую сторону от перегородки, виденной нами на прошлой фотографии, имеет собственный выход в сад и пользуется солнечным светом, который приходит из гостиной.
Кухня находится в другой части дома и тоже имеет панорамное остекление в пол в виде дверей-слайдеров с видом на каменную стену.
На плане мы видим, что спальня является частью мастер-сьюта – комплекса из спальни, гардеробной и ванной комнаты, что очень модно в последние годы. Гостиная, кухня и столовая находятся в другой половине здания и тоже имеют открытую планировку.
Именно таким супруги нашли их будущий дом у подножья высокого холма с фруктовыми деревьями. Здесь, в окружении щебета птиц и в большой удаленности от города жизнь, кажется, течет гораздо медленнее.
Кроме строительства нового дома внутри периметра старого пришлось очищать каменную кладку, копая землю, так как слой грунта за время его запустения значительно поднялся.
Отопление в доме реализовано современной дровяной печью, а все двери в целях экономии места являются раздвижными. Диван раскладывается, чтобы принять парочку гостей, а столовая рассчитана на 4 или даже 6 персон, по желанию. Такой дом – отличный аналог дачи или домика в деревне. Красивый и современный он подойдет и для семейного отдыха с маленькими детьми.
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