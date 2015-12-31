Маленький дом для простого строительства

Кто не мечтает о простом строительстве? В этом проекте студии ScanaBouw BV объединились простые формы, небольшой размер дома, современный и лаконичный дизайн и эксклюзивный подход в архитектуре.
Такой дом – отличная возможность сделать достаточно простой с виду дом очень оригинальным внутри, не увеличивая сложность самого строительства, а используя дизайн интерьера и некоторые интересные декоративные приемы. Посмотрим, как архитекторам удалась такая стройка?
Характерный для европейского модерна фасад с оштукатуренным и частично оформленным натуральным деревом экстерьером отлично подходит для пригорода. Главный нюанс – врезанный в крышу модуль с металлической отделкой, он выдает в этом проекте стремление к инновациям и легкому, но стильному эпатажу.
Просторная терраса является идеальной возможностью собрать гостей на летний ужин на свежем воздухе. Отсюда открывается прекрасный вид на реку и старую мельницу, которая видна даже из столовой.
Панорамное остекление, выполненное в этой зоне на основе дверей-слайдеров, выглядит очень современно и максимально использует свои возможности. Наверху есть окно с декоративным стеклянным экраном, которое полностью открывается и становится отличным местом для пассивной прогулки. Окна на крыше расположены в ряд, но что самое интересное, они не относятся ко второму этажу, а будут найдены вами на кухне ниже.
Стильная кухня, расположенная прямо возле террасы, остеклена сразу с трех сторон – по двум из внешних стен и сверху, на уровне крыши. Нестандартное решение позволило сделать без этого слишком темный коридор светлым и солнечным.
Сама кухня представлена двух-модульным гарнитуром, идеальным для загородной жизни. Множество рабочих поверхностей и отдельный, массивный и при этом очень функциональный кухонный остров выглядят ультра-комфортабельными для работы.
Рядом с кухней находится столовая с камином и идеальным видом на террасу – здесь слышен щебет птиц, а иногда даже видно проплывающих по реке уток. Столовая – очень солнечная комната, поэтому дизайнер выбрал для ее декора теплый оливковый, уравновешивающий огромное количество света своим натуральным оттенком.
На втором этаже мы найдем ванную комнату, которая удачно вписана в формат мансарды. Благодаря отсутствию чердака здесь образовались очень высокие потолки, а удобная планировка сделана так, что даже места по краям используются на все 100%. Простой и лаконичный дизайн делает комнату на вид почти футуристичной, а необычные окна, встроенные не в крышу, а в начало ровной вертикальной стены, выглядят весьма оригинально.
Так, этот проект – достаточно простой и понятный в реализации, имеет все шансы на то, чтобы стать образцом будущего голландского дизайна. Его загородный формат – просторный, но при этом без излишеств – подкупает с первых минут и не отпускает из-за своей предельной лаконичности и чистого, современного дизайна.
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