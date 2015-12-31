Маленький дом для простого строительства

На втором этаже мы найдем ванную комнату, которая удачно вписана в формат мансарды. Благодаря отсутствию чердака здесь образовались очень высокие потолки, а удобная планировка сделана так, что даже места по краям используются на все 100%. Простой и лаконичный дизайн делает комнату на вид почти футуристичной, а необычные окна, встроенные не в крышу, а в начало ровной вертикальной стены, выглядят весьма оригинально.

Так, этот проект – достаточно простой и понятный в реализации, имеет все шансы на то, чтобы стать образцом будущего голландского дизайна. Его загородный формат – просторный, но при этом без излишеств – подкупает с первых минут и не отпускает из-за своей предельной лаконичности и чистого, современного дизайна.

Другие интересные проекты домов и квартир в Нидерландах вы можете посмотреть в нашей специальной тематической фото-галерее, созданной архитекторами и дизайнерами homify. В ней вы найдете множество проектов, которые отчасти переворачивают традиционное мнение о модерне в целом и о загородном строительстве в частности. Вам нужно лишь зайти на страницу проектов и выбрать страну «Голландия» в списке слева внизу, и вы получите лучшие местные проекты для вашей оценки.

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